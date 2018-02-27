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«Идёт интенсивный огонь со стороны боевиков»: мирные жители не могут покинуть Восточную Гуту из-за обстрелов террористов
27 февраля 2018, 14:09 • 86 • В мире
Жители подконтрольной террористам Восточной Гуты не могут покинуть анклав из-за миномётных обстрелов гуманитарного коридора. По словам начальника группы контроля зоны деэскалации генерала Виктора Панькова, пока никому не удалось вырваться из захваченного боевиками пригорода Дамаска из-за интенсивного огня террористов. Гуманитарная пауза начала действовать утром во вторник, 27 февраля. Безопасность на выходе из гумкоридора, связывающего анклав и Дамаск, обеспечивают бойцы российской военной полиции и сирийской армии. Как развивается ситуация в Восточной Гуте и других регионах Сирии — в материале RT.
Дети в подконтрольном боевикам пригороде Дамаска — городе Хамурия (Восточная Гута) AFP
Мирные жители не могут покинуть сирийскую Восточную Гуту из-за миномётных обстрелов гуманитарного коридора в районе поселения Мухайям аль-Вафедин. Такое заявление сделал начальник группы контроля зоны деэскалации «Восточная Гута» генерал Виктор Паньков.
«Двадцать седьмого февраля в девять часов утра был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. В настоящее время идёт интенсивный огонь со стороны боевиков, и ни одного мирного жителя не вышло», — заявил генерал.
Гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из анклава, территорию которого контролируют террористические группировки и отряды так называемой вооружённой оппозиции, открылся 27 февраля в 09:00 по местному времени (10:00 мск) в Восточной Гуте.
Ежедневные пятичасовые гуманитарные паузы, во время которых сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации не будут наносить удары по террористам, введены по поручению президента России Владимира Путина и во исполнение резолюции 2401 Совбеза ООН.
Условия для приёма мирного населения через единственный гуманитарный коридор, который связывает Восточную Гуту и Дамаск подготовлены в населённом пункте Мухайям аль-Вафедин. При этом безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивают бойцы российской военной полиции и военнослужащие сирийской армии.
Мобильный медицинский пункт для оказания помощи больным развёрнут в поселении Аль-Дувейр, расположенном рядом с гуманитарным коридором, передаёт РИА Новости. Для транспортировки гражданского населения в места временного пребывания подготовлены автобусы, а также машины скорой помощи для раненых.
Для оповещения граждан будут распространяться листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск. Также организовано оповещение через громкоговорители и рассылка СМС-сообщений.
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что Центр гарантирует безопасность мирных граждан, покидающих Восточную Гуту. Он также призвал боевиков прекратить огонь по гуманитарному коридору.
«Несмотря на провокации, сирийские правительственные войска с 9 утра местного времени прекратили огонь и не отвечают на обстрелы, соблюдая режим тишины в установленный период времени. Российский Центр по примирению враждующих сторон гарантирует безопасность всем мирным жителям, больным и раненым, готовым покинуть Восточную Гуту и призывает вооружённые группировки прекратить огонь и не препятствовать эвакуации населения», — заявил Золотухин.
Генерал-майор добавил, что с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории продолжаются обстрелы Дамаска (22 мины и реактивных снаряда были выпущены за сутки из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы).
Ранее сообщалось, что российские представители совместной с Турцией комиссии по рассмотрению вопросов нарушения режима прекращения огня зафиксировали за минувшие сутки 16 нарушений, тогда как турецкие специалисты — три случая стрельбы в провинции Дамаск.
Там уточнили, что в течение суток медицинскую помощь специалистов Центра по примирению враждующих сторон на территории САР получили 134 человека. Также за минувшие сутки было заключено 11 соглашений о присоединении населённых пунктов в провинциях Идлиб, Хама и Хомс к режиму прекращения боевых действий. Число присоединившихся к процессу примирения населённых пунктов достигло 2407.
«Перемирие не должно использоваться для прикрытия террористов»
На этом фоне во вторник пройдёт встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко, которого накануне вызвали в офис британского МИД в связи со сложившейся в пригороде Дамаска ситуацией. При этом источник РИА Новости в лондонской дипмиссии рассказал, что Яковенко изложит главе британского внешнеполитического ведомства Борису Джонсону российский подход к урегулированию сирийского конфликта.
В лондонской дипмиссии отметили, что по их информации из Сирии там продолжаются провокации со стороны боевиков, которые, по всей видимости, «не заинтересованы в обеспечении доступа гуманитарной помощи и облегчении страданий мирного населения Восточной Гуты».
«Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооружённых формирований выполнят свои обязательства и обеспечат прекращение своими подопечными боевых действий в интересах скорейшего прохождения гуманитарных конвоев. Важно также, чтобы предусмотренное резолюцией перемирие не использовалось для прикрытия террористов», — отметили в посольстве.
Дипломаты добавили, что эта встреча послужит хорошей возможностью изложить российские подходы к сирийскому урегулированию «на высоком уровне» после декабрьской встречи глав МИД России и Великобритании в Москве.
При этом глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон в интервью BBC не исключил возможности нанесения ударов по правительственным войскам в Сирии, если будет доказано использование химического оружия против мирного населения.
«Думаю, нужно спросить самих себя: можем ли мы позволить беспрепятственно и безнаказанно использовать химоружие? Не думаю, что это возможно, — заявил Джонсон. — Если мы узнаем, что это произошло, и сможем это доказать, и если будет ситуация, в которой действия Британии могут быть полезны, думаю, нам нужно будет серьезно рассмотреть этот вопрос», — заявил глава МИД.
«Ценности в параллельных усилиях России не видим»
Помимо инициативы по введению гуманитарных пауз в Восточной Гуте министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник, 26 февраля, говорил также о важности создания аналогичных пауз и гуманитарных коридоров в районе Эт-Танфа и лагеря беженцев Рукбан, подконтрольном силам США.
Кроме того, глава Минобороны рассказал о сложной гуманитарной ситуации и тяжелейшей эпидемиологической обстановке в Ракке, где в отдельных районах даже не начата работа по разбору завалов и погребению погибших из-за большого числа неразорвавшихся боеприпасов. В связи с этим в город не могут возвращаться мирные жители.
«Мы предлагаем в самое ближайшее время создать на базе ООН, под её руководством, международную оценочную гуманитарную комиссию, которая могла бы посмотреть, оценить, что же на самом деле происходит в Ракке, куда, к сожалению, пока никого не допускают: ни средства массовой информации, ни гуманитарные организации», — заявил Шойгу.
Инициатива Шойгу заинтересовала спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру, который выразил желание получить больше информации по этому предложению.
«Мы узнали о сегодняшнем заявлении министра обороны Шойгу, которое касается различных тем в Сирии, и мы находимся на связи с российскими собеседниками с целью узнать больше информации», — цитирует РИА Новости слова главы аппарата спецпосланника Майкла Контэ.
При этом в возглавляемой Соединёнными Штатами международной антитеррористической коалиции усомнились в целесообразности создания международной комиссии по ситуации в Ракке.
По словам представителя коалиции, антитеррористический блок поддерживает мирный процесс в Сирии под эгидой Организации Объединённых Наций, который «примет во внимание интересы всех вовлечённых сторон», однако ценности в «параллельных усилиях России» не видит.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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