«Идёт интенсивный огонь со стороны боевиков»: мирные жители не могут покинуть Восточную Гуту из-за обстрелов террористов

Жители подконтрольной террористам Восточной Гуты не могут покинуть анклав из-за миномётных обстрелов гуманитарного коридора. По словам начальника группы контроля зоны деэскалации генерала Виктора Панькова, пока никому не удалось вырваться из захваченного боевиками пригорода Дамаска из-за интенсивного огня террористов. Гуманитарная пауза начала действовать утром во вторник, 27 февраля. Безопасность на выходе из гумкоридора, связывающего анклав и Дамаск, обеспечивают бойцы российской военной полиции и сирийской армии. Как развивается ситуация в Восточной Гуте и других регионах Сирии — в материале RT.

Мирные жители не могут покинуть сирийскую Восточную Гуту из-за миномётных обстрелов гуманитарного коридора в районе поселения Мухайям аль-Вафедин. Такое заявление сделал начальник группы контроля зоны деэскалации «Восточная Гута» генерал Виктор Паньков.

«Двадцать седьмого февраля в девять часов утра был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из зоны деэскалации. В настоящее время идёт интенсивный огонь со стороны боевиков, и ни одного мирного жителя не вышло», — заявил генерал.

Он подтвердил информацию сирийского агентства САНА, сообщившего об обстреле гуманитарного коридора террористами «Джабхат ан-Нусры»* и других группировок, использующих мирных жителей в качестве живого щита.

Гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из анклава, территорию которого контролируют террористические группировки и отряды так называемой вооружённой оппозиции, открылся 27 февраля в 09:00 по местному времени (10:00 мск) в Восточной Гуте.

Ежедневные пятичасовые гуманитарные паузы, во время которых сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации не будут наносить удары по террористам, введены по поручению президента России Владимира Путина и во исполнение резолюции 2401 Совбеза ООН.

Условия для приёма мирного населения через единственный гуманитарный коридор, который связывает Восточную Гуту и Дамаск подготовлены в населённом пункте Мухайям аль-Вафедин. При этом безопасность на выходе из гумкоридора обеспечивают бойцы российской военной полиции и военнослужащие сирийской армии.

Мобильный медицинский пункт для оказания помощи больным развёрнут в поселении Аль-Дувейр, расположенном рядом с гуманитарным коридором, передаёт РИА Новости. Для транспортировки гражданского населения в места временного пребывания подготовлены автобусы, а также машины скорой помощи для раненых.

Для оповещения граждан будут распространяться листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск. Также организовано оповещение через громкоговорители и рассылка СМС-сообщений.

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин заявил, что Центр гарантирует безопасность мирных граждан, покидающих Восточную Гуту. Он также призвал боевиков прекратить огонь по гуманитарному коридору.

«Несмотря на провокации, сирийские правительственные войска с 9 утра местного времени прекратили огонь и не отвечают на обстрелы, соблюдая режим тишины в установленный период времени. Российский Центр по примирению враждующих сторон гарантирует безопасность всем мирным жителям, больным и раненым, готовым покинуть Восточную Гуту и призывает вооружённые группировки прекратить огонь и не препятствовать эвакуации населения», — заявил Золотухин.

Генерал-майор добавил, что с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории продолжаются обстрелы Дамаска (22 мины и реактивных снаряда были выпущены за сутки из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы).

Ранее сообщалось, что российские представители совместной с Турцией комиссии по рассмотрению вопросов нарушения режима прекращения огня зафиксировали за минувшие сутки 16 нарушений, тогда как турецкие специалисты — три случая стрельбы в провинции Дамаск.

«Большинство случаев беспорядочной стрельбы из миномётов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок», — говорится в сообщении Минобороны.

Там уточнили, что в течение суток медицинскую помощь специалистов Центра по примирению враждующих сторон на территории САР получили 134 человека. Также за минувшие сутки было заключено 11 соглашений о присоединении населённых пунктов в провинциях Идлиб, Хама и Хомс к режиму прекращения боевых действий. Число присоединившихся к процессу примирения населённых пунктов достигло 2407.

В одном из крупнейших городов провинции Дамаск — Думе (Восточная Гута)

Reuters

«Перемирие не должно использоваться для прикрытия террористов»

На этом фоне во вторник пройдёт встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко, которого накануне вызвали в офис британского МИД в связи со сложившейся в пригороде Дамаска ситуацией. При этом источник РИА Новости в лондонской дипмиссии рассказал, что Яковенко изложит главе британского внешнеполитического ведомства Борису Джонсону российский подход к урегулированию сирийского конфликта.

Бросившего умирающую от инсульта украинку поляка будут судить за ее нелегальное трудоустройство «Посол чётко заявит, что мы абсолютно не приемлем попытки британцев возложить на Россию ответственность за гуманитарную ситуацию в Сирии, выгораживая при этом террористов, которые убивают мирных жителей и используют их в качестве живого щита в Восточной Гуте», — заявил собеседник агентства.

В лондонской дипмиссии отметили, что по их информации из Сирии там продолжаются провокации со стороны боевиков, которые, по всей видимости, «не заинтересованы в обеспечении доступа гуманитарной помощи и облегчении страданий мирного населения Восточной Гуты».

«Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооружённых формирований выполнят свои обязательства и обеспечат прекращение своими подопечными боевых действий в интересах скорейшего прохождения гуманитарных конвоев. Важно также, чтобы предусмотренное резолюцией перемирие не использовалось для прикрытия террористов», — отметили в посольстве.

Дипломаты добавили, что эта встреча послужит хорошей возможностью изложить российские подходы к сирийскому урегулированию «на высоком уровне» после декабрьской встречи глав МИД России и Великобритании в Москве.

При этом глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон в интервью BBC не исключил возможности нанесения ударов по правительственным войскам в Сирии, если будет доказано использование химического оружия против мирного населения.

«Думаю, нужно спросить самих себя: можем ли мы позволить беспрепятственно и безнаказанно использовать химоружие? Не думаю, что это возможно, — заявил Джонсон. — Если мы узнаем, что это произошло, и сможем это доказать, и если будет ситуация, в которой действия Британии могут быть полезны, думаю, нам нужно будет серьезно рассмотреть этот вопрос», — заявил глава МИД.

Битва за Ракку (август 2017 года)

Reuters

«Ценности в параллельных усилиях России не видим»

Помимо инициативы по введению гуманитарных пауз в Восточной Гуте министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник, 26 февраля, говорил также о важности создания аналогичных пауз и гуманитарных коридоров в районе Эт-Танфа и лагеря беженцев Рукбан, подконтрольном силам США.

Кроме того, глава Минобороны рассказал о сложной гуманитарной ситуации и тяжелейшей эпидемиологической обстановке в Ракке, где в отдельных районах даже не начата работа по разбору завалов и погребению погибших из-за большого числа неразорвавшихся боеприпасов. В связи с этим в город не могут возвращаться мирные жители.

«Мы предлагаем в самое ближайшее время создать на базе ООН, под её руководством, международную оценочную гуманитарную комиссию, которая могла бы посмотреть, оценить, что же на самом деле происходит в Ракке, куда, к сожалению, пока никого не допускают: ни средства массовой информации, ни гуманитарные организации», — заявил Шойгу.

Инициатива Шойгу заинтересовала спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру, который выразил желание получить больше информации по этому предложению.

«Мы узнали о сегодняшнем заявлении министра обороны Шойгу, которое касается различных тем в Сирии, и мы находимся на связи с российскими собеседниками с целью узнать больше информации», — цитирует РИА Новости слова главы аппарата спецпосланника Майкла Контэ.

При этом в возглавляемой Соединёнными Штатами международной антитеррористической коалиции усомнились в целесообразности создания международной комиссии по ситуации в Ракке.

По словам представителя коалиции, антитеррористический блок поддерживает мирный процесс в Сирии под эгидой Организации Объединённых Наций, который «примет во внимание интересы всех вовлечённых сторон», однако ценности в «параллельных усилиях России» не видит.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.