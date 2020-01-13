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Идём в Европу, рабы!

13 января 2020, 11:54  •  188 • Украина
Своими главными достижениями на посту президента Украины Пётр Порошенко, как известно, называл возможность для украинцев ездить без виз в Европу и создание отдельной от Москвы церкви. Однако на выборах громкий лозунг Порошенко «Идём в Европу!» не сработал. Почему же украинцы не оценили свалившееся на них безвизовое благо?
Да потому, что путешествующим по миру украинским толстосумам отсутствие безвизового проезда особо и не мешало. Ну а каково нынче в Европе простым украинцам? Судя по соцсетям, несладко. Но это дело субъективное, мнения могут разниться. Посему, начитавшись постов, решил изучить многочисленные сайты, зовущие украинцев на работу в Польшу. Один из них под названием «Работа для своих» только открылся, но уже и участников набежало, и в объявлениях недостатка нет.
Конечно, как говорили во времена нэпа, факт не реклама, а барышня не дама, объективности и тут ждать трудно. Но перекос уж точно будет в сторону приукрашивания ситуации. Тем паче что уже в первом же обращении администраторы пишут о частых случаях обмана «заробитчан»-гастарбайтеров. Кстати, что любопытно, сам сайт на русском. Лишь иногда мелькают украинские или польские фразы, да и то в комментариях. Стало быть, все понимают, на каком языке в реальности разговаривают украинцы.
Работа – волк
И вот первое открытие. Под каждым объявлением значится: виза на два или три месяца, а то и больше обязательна! То есть с хвалёным безвизом на работу не определишься. А оформление рабочей визы стоит денежек. Которых у гастарбайтеров как раз и нет.
Сильно заработать в Польше тоже, кстати, не выйдет. Злотый сегодня стоит примерно 16 рублей, или четверть американского доллара. Минимальная зарплата в Польше с нового года будет 2600 злотых. Что же обещают украинцам?
Почасовая работа – от 10 до 25 злотых в час. Но верхний предел – это у квалифицированных сварщиков. А в основном предлагается работа тяжёлая и монотонная: разгрузка, укладка плитки, сортировка товаров. Под каждым вторым приглашением так и указывается: работа на ногах. Длительность рабочего дня 8–12 часов. Однако есть и 14. Выходных при этом два-три в месяц. Хотя подчёркивается, что можно от них отказаться и взять деньгами. Вряд ли стоит уточнять, что ищут, как правило, молодых и здоровых. Основной запрос на возраст – 25–40 лет. Крепкое здоровье, а кое-где и отсутствие лишнего веса – обязательно.
Болеть запрещено. Три невыхода в месяц – и до свидания. Проживание в комнатах на 2–7 человек. Иногда жильё расположено прямо на предприятии, причём в отдельных случаях оно небесплатно. Ещё одно большое одолжение – спецодежда. Где-то её выдают бесплатно (часто только через неделю, после прохождения испытательного срока), а где-то униформу нужно покупать за свои.
Почём жизнь?
Вот и приезжать в Польшу надо тоже за свои. Больше того, порой так и предупреждают, что посуду и прочее «обзаведение» надо везти с собой. Аренда однокомнатной квартиры в Польше стоит от 1400 до 2500 злотых. Расходы на коммуналку – ещё 500 злотых сверху. Продукты на неделю в супермаркете – 150–200 злотых, обед в кафе – 25–35, билет на два часа в общественном транспорте – 5 злотых, визит к врачу – 200–300.
В общем, если жить в режиме жёсткой экономии, если повезёт не захворать и не обманут, то за месяц можно «вымордовать» чистыми 200–300 долларов, чтобы отправить их родителям, которые в это время приглядывают за детишками. При этом видно, что сам труд почти каторжный, а условия проживания по комфорту словно из начала прошлого века. У приехавшего гастарбайтера ни прав, ни льгот.
И ещё стоит добавить, что немало эксплуатируемых имеют высшее образование. Но интеллектуальных усилий от них не требуется, приветствуется «понимание польской устной речи». Выходит, лукавил господин Порошенко. В его призыве «Идём в Европу!» не хватает одного слова – «рабы».

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