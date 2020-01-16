Идём на поправки: как изменит Россию послание Владимира Путина

Почти полтриллиона рублей в год понадобится на реализацию мер соцподдержки, о которых заявил Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Такие расчеты для «Известий» сделали аналитики агентства «БКС Премьер». Больше всего средств будет выделено на расширение материнского капитала, действие которого продлится до 2026 года. Таким образом, послание-2020 стало самым «дорогим» и социально ориентированными за всю историю России. При этом нововведения потребуют не только финансовых вложений. 15 декабря президент анонсировал всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию — самых масштабных за все время работы Владимира Путина на этом посту. И если «социальная» часть послания удивления не вызвала, поскольку была ожидаемой, то вторая — об изменениях Основного закона — до последнего держалась в секрете. Глава РФ, в частности, предложил лишить чиновников возможности проживать за рубежом, а также призвал закрепить в Конституции норму о минимальном размере оплаты труда.

Все эти задачи, не решенные до сих пор, поставили вопрос о необходимости обновления состава правительства. Заявления главы государства повлекли не менее масштабные последствия — в этот же день кабмин во главе с премьером Дмитрием Медведевым объявил об отставке.

После голосования

Международные вопросы на этот раз отошли на задний план. Но от этого послание-2020 менее ярким не стало. Наоборот — обращение приобрело масштабный характер. Наиболее запоминающимся моментом, который заставил всех присутствующих задуматься о будущем страны, стали слова Владимира Путина об изменении Конституции. Президент выступил сразу с несколькими инициативами, которые должны кардинально изменить действующую политическую систему. При этом любые поправки в Основной закон будут внесены только после консультации с гражданами.

— Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение, — заявил Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Крайне положительно зал воспринял предложение закрепить приоритет Конституции в правовом пространстве нашей страны. Это означает, что «требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции», пояснил президент.

А вот следующая инициатива для некоторых слуг народа, скорее всего, уже не стала столь радостной новостью. По мнению Владимира Путина, Конституция должна содержать запрет для высокопоставленных чиновников на владение иностранным гражданством, а также видом на жительство либо иным документом, позволяющим постоянно проживать на территории другого государства. Ещё более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента РФ.

— Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее, — подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, в основном законе страны в будущем могут быть закреплены статус и роль Госсовета. Таким образом президент подчеркнул рост влияния регионов. Причем речь не столько о конституциональных полномочиях, сколько о социально-экономических мерах — компенсации налоговых инвестиционных вычетов, выравнивании условий жизни населения по всей стране, формировании единой публичной власти, повышении зарплат врачей по единому тарифу в регионах.

Также в Конституции появится норма о минимальном размере труда. Теперь он не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как отметил первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Вадим Деньгин, ранее его партия предлагала серьезно повысить МРОТ — до 20 тыс. рублей.

— Социальная политика является сегодня главной и актуальной, особенно в регионах. Президент не случайно сегодня сказал, что мы должны добавить учителям 5 тысяч рублей из федерального бюджета — денег в регионах нет, — заявил «Известиям» депутат.

Кроме того, президент предложил доверить Государственной думе право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. В целом же поправки нацелены на изменения баланса исполнительной, законодательной и судебной властей.

Предложения главы государства для многих стали неожиданными, но «президент всегда дальновиден и принимает важные политические решения». Об этом «Известиям» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

— Те ограничения для чиновников высшего уровня, подразумевающие недопущение наличия двойного гражданства или имущества за границей, которые предложено закрепить в Конституции, будут положительно воспринято абсолютно всеми гражданами, — уверен сенатор.

Кроме того, он отметил, что назначение председателя правительства, вице-премьеров, министров Думой и последующее их утверждение президентом послужит развитию демократии и политической системы РФ.

Ответить на вызов

Особое внимание Владимир Путин обратил на социальные вопросы и демографические проблемы и призвал как можно скорее реализовать поставленные задачи. По-видимому, решать их будет уже новый состав правительства во главе с предложенным президентом в качестве премьера Михаилом Мишустиным. Правда, 16 января его кандидатуру еще предстоит одобрить Госдуме.

— Президент отметил некоторые задачи, которые необходимо реализовывать в прямом смысле задним числом уже с 1 января 2020 года, — подчеркнул депутат Анатолий Аксаков. — Если говорить о работе Госдумы, нам необходимо в ближайшее время обозначить вопросы, требующие незамедлительного изменения законодательства, чтобы запустить процессы поддержки семьи.

На реализацию этих механизмов, по оценке экспертов «БКС Премьер», понадобится от 450 до 550 млрд рублей ежегодно — то есть порядка 2,5 - 3,5 трлн рублей в перспективе до 2026 года.

— Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет, — продолжил Владимир Путин. — Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период.

В ходе своего выступления президент не раз мотивировал молодые семьи к рождению детей. Ведь суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году, по его словам, составил 1,5.

— Наша историческая обязанность — ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7, — пояснил глава РФ.

Решение демографических проблем — один из важнейших вопросов, который должен быть увязан с улучшением уровня здравоохранения и образования, — подчеркнул в беседе с «Известиями» глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— У нас вторые-третьи смены, не хватает школ, не хватает детских садов. Должны быть последовательные действия, предусматривающие решение тех вопросов, которые ставит жизнь, — отметил сенатор. — Ведь, например, дети, которые не нашли места в детском саду — это неработающие мамы — а это уже проблемы с материальным обеспечением семей.

Чтобы добиться поставленных задач в сфере демографии, Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно уже с 1 января этого года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Президент также предложил дополнительные меры по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу в текущем году.

— Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей, — отметил Владимир Путин.

Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. Кроме того, прозвучало и предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных школ с первого по четвёртый класс.

Обозначил Владимир Путин и дальнейшие пути развития образования и здравоохранения. Так, уже с 1 сентября планируется введение специальных доплат классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета. Кроме того, предлагается ежегодное увеличение количества бюджетных мест в вузах. В первую очередь, эта мера должна коснуться региональных высших учебных заведений.

С 1 июля будет запущена и программа модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей, более 90 процентов — это федеральные ресурсы, — добавил Владимир Путин.

В текущем году «должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе», напомнил Владимир Путин. При этом уже приняты законодательные решения, которые позволят централизованно ввозить в Россию отдельные специальные препараты, которые пока не имеют официального разрешения.

Для присутствующих в зале Манежа многие заявления лидера страны стали по-настоящему решающими, если не предрешившими их судьбу. После объявления предложений, Владимир Путин встретился с председателем правительства Дмитрием Медведевым. По итогам заседания кабмину было объявлено о самороспуске для того, чтобы начать тотальную реформу не только власти, но и всей социальной сферы страны. Еще не сформировавшемуся новому кабинету предстоит решить задачи, которые всегда стояли перед страной, но еще никогда до конца решенными не были.