«Идут путём конфронтации»: зачем Госдеп США снова призвал Россию прекратить «оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию прекратить «оккупацию» Крыма. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение полуострова станет национальной идеей Украины, и утвердил День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля. Эксперты подчёркивают, что Вашингтон и Киев не в силах повлиять на законный статус Крыма как части России, но продолжают использовать вопрос принадлежности полуострова в попытках давления на Москву.

США не признают суверенитет России над Крымом и требуют вернуть полуостров Украине. Об этом говорится в заявлении главы Госдепа США Майка Помпео.

«27 февраля — день шестой годовщины попытки России аннексировать принадлежащий Украине полуостров Крым, и Соединённые Штаты вновь заявляют, что Крым — часть Украины. Как подчёркивается в нашей декларации от июля 2018 года касательно Крыма, США не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет над Крымским полуостровом. Мы призываем Россию положить конец оккупации Крыма», — говорится в заявлении госсекретаря США.

В своём заявлении Помпео также обвинил крымские власти в нарушениях прав и свобод человека, а Россию — в якобы растущей милитаризации Крыма.

«Соединённые Штаты осуждают незаконные действия России в Крыму, а также её продолжающуюся агрессию в отношении Украины, в том числе в Донбассе, а потому антироссийские санкции будут сохраняться до тех пор, пока она не вернёт контроль над Крымом Украине и не выполнит в полном объёме свои обязательства по Минским соглашениям», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Госдепа США.

Напомним, что накануне Вашингтон на год продлил действие санкций, введённых США против России в связи с ситуацией на Украине. В них входят как меры, принятые администрацией Обамы, так и последующие санкции, введённые Дональдом Трампом.

В тексте распоряжения о продлении санкций, подписанного Дональдом Трампом, указывалось, что «действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой неординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов».

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

Заявления, подобные тому, что сделал Помпео, озвучиваются американской стороной из-за необходимости продолжать давление на Москву и демонстрировать солидарность с Украиной, отметил в беседе с RT директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Те, кто их делает, и те, кто их слушает, прекрасно понимают, что Крым — это российская территория, вполне законно вернувшаяся в родную гавань, согласно международному праву. Другое дело, что США не признают международное право, когда им это не нужно. То, что они идут путём конфронтации, это тоже не новость, это продолжение антироссийской истерии, которую раскручивает Вашингтон не первый год», — отметил эксперт.

Украинская волна

Напомним, накануне украинские должностные лица также сделали ряд заявлений, оспаривающих принадлежность Крыма и законность его воссоединения с Россией. Так, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение Крыма» является частью национальной идеи Украины.

«Я хотел бы начать с простых, очевидных вещей... Неделя состоит из семи дней. Планета Земля — круглая, а Крым — это Украина... Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

При этом президент Украины пообещал участникам форума, что Крым не станет ценой мира в Донбассе, несмотря на то что «в настоящее время все усилия Киева направлены на прекращение вооружённого конфликта на юго-востоке страны».

По его словам, Украина «сделает всё, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг», а также будет продолжать поддерживать украинских граждан, проживающих в Крыму.

Также Зеленский сообщил участникам форума об учреждении Дня сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал мировое сообщество последовательно усиливать политические и экономические санкции против России.

Он подчеркнул, что отсутствие ожидаемого эффекта от санкций не означает, что их следует отменить.

«Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права — ещё дороже», — цитирует Пристайко Интерфакс.

В свою очередь, украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о наличии некоего «плана из 12 шагов», в ходе выполнения которого «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его «перехватит». Об этом он сказал в эфире радио «Новое время».

Как отметил Кулеба, «выскальзывание» из «ослабевших рук» предусмотрено последним, 12-м пунктом плана.

«А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, — вот это в предыдущих 11 пунктах», — отметил украинский чиновник, не раскрыв ни сути этих пунктов, ни того, как они будут осуществляться.

27 февраля украинская партия «Голос» представила план по «возвращению Крыма и Донбасса» под контроль Киева. План называется «Голос разума: Стратегия холодной деоккупации» и состоит из восьми этапов. Последний предполагает включение в повестку дня нормандского формата вопроса «освобождения» Крыма. При этом Москва подчёркивала, что нормандский формат переговоров не включает в себя тему статуса Крыма, а сам вопрос окончательно закрыт.

Вид на город Севастополь

Reuters

© Алексей Мальгавко

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT отметил, что такой план является абсолютно бессмысленным.

«План можно смело упрятать под сукно по той простой причине, что он заранее обречён на неудачу», — пояснил парламентарий.

Отдельно Бальбек прокомментировал вопрос «возвращения» Крыма.

«С жителями Крыма разговаривать бесполезно — на Украину они не вернутся», — заключил депутат.

В свою очередь, Алексей Мартынов назвал подобные заявления украинской стороны смехотворными. По его словам, киевское руководство не только не добьётся возвращения Донбасса и Крыма в состав Украины, но более того — путём отторжения русскоязычного населения лишь усугубит ситуацию.

«Цирк продолжается, но самое интересное, что на фоне этого цирка стремительно тает украинское государство, оно просто исчезает на глазах. Боюсь, что в среднесрочной перспективе вслед за Крымом не только Донбасс устремится в родную гавань, но и многие другие русскоязычные части этой постсоветской страны», — отметил эксперт.

Закрытый вопрос

Полуостров Крым был передан Украине в 1954 году, а после развала СССР остался в её составе. На фоне событий 2014 года на Украине, когда в результате государственного переворота произошла смена власти, жители Крыма выразили желание воссоединиться с Российской Федерацией. В марте 2014 года на полуострове прошёл референдум, в ходе которого более 90% жителей проголосовали за вхождение в состав России.

США и страны Западной Европы называют произошедшее аннексией, после референдума они ввели санкции в отношении сотен компаний и политиков из России.

В Киеве полуостров именуют временно оккупированной украинской территорией. Москва неоднократно указывала, что переход Крыма в состав РФ был выполнен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, а высшие должностные лица России, включая президента Владимира Путина, заявляли, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

«Ни Зеленский, ни политики в Вашингтоне, ни кто-либо ещё... Крым уже шесть лет как вернулся в Россию, и там принципиально другая жизнь, нежели она была те двадцать с небольшим лет под украинской юрисдикцией. В Крыму прекрасная инфраструктура, счастливые люди, которые дорожат российским гражданством. Они по своей воле вернулись в Россию, в родную гавань. И Крым навсегда — это Россия», — подчеркнул Алексей Мартынов.