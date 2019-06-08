«Идут по лезвию»: маневр кораблей России и США попал на видео

В сети появилось видео того, как ракетный крейсер USS Chancellorsville военно-морских сил США прошел в опасной близости — всего в 50 метрах — от противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота России.

Инцидент произошел в пятницу, 7 июня, в Восточно-Китайском море. Ролик был снят с палубы американского судна, передает РИА «Новости». Кроме того, американская журналистка телеканала CNN Барбара Старр, аккредитованная для работы на мероприятиях Пентагона, выложила в твиттере фото инцидента.

В пресс-службе ТОФ в этой связи сообщили, что в пятницу, 7 июня, в 06:35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря в то время, как авианосная ударная группа ВМС США и отряд кораблей ТОФ шли параллельными курсами, американский крейсер резко пересек курс российского корабля, пройдя в 50 м перед его носом. Из-за этого «Адмиралу Виноградову» пришлось резко сменить свое направление.

«На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий», — сообщили в ТОФ.

Вашингтон же обвинил в произошедшем российских военных, передает НСН.

«Chancellorsville был вынужден маневрировать, чтобы избежать столкновения, после того, как российский корабль осуществил небезопасный и непрофессиональный маневр», — говорится в сообщении ВМС США.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич пояснил, что

данная провокация была сделана американскими моряками ради показного геройства,

передает ФАН.

По его словам, вряд ли за этим стоит высокопоставленное командование, но при этом и случайностью назвать инцидент нельзя, поскольку в профессионализме американских военных сомневаться не стоит.

«Весьма вероятно, что имела место бравада, бесцельно-дерзкая выходка командования крейсера, то, что мы называем эксцессом исполнителя. Не хватало еще, чтобы чья-то показная, легкомысленная храбрость привела к серьезному конфликту», — озабоченно предположил сенатор.

Он также допустил, что крейсер ВМС США намеренно шел на столкновение, но российские моряки избежали ненужной эскалации.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также назвал произошедшее небезопасным инцидентом.

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«Вот такой инцидент со столкновением двух военных кораблей США и России, который чуть было не произошел в Восточно-китайском море, чреват резким обострением между двумя странами. Особенно в атмосфере постоянной истерии вокруг России в политических кругах США. Хождение по лезвию бритвы», — подчеркнул парламентарий.

Двумя неделями ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская сторона наращивает производство ледоколов, чтобы противостоять России в Арктике.

Высокопоставленный чиновник Белого дома подчеркнул, что

«США — арктическая держава», поэтому страна должна находиться в этом регионе круглый год и противодействовать военному присутствию России,

а также претензиям Китая на статус близкой к Арктике страны.

«В скором времени с помощью нового корабля... мы подтвердим лидирующие позиции США в Арктике», — добавил Болтон.

Чуть ранее сообщалось, что авианосцы ВМС США смогут попасть в Черное море через строящийся Турцией канал «Стамбул». Такое мнение высказал политический обозреватель Юрий Селиванов. Его внимание привлекла публикация американского издания National Interest.

Автор колонки, член комитета палаты представителей по международным делам конгресса США Майкл Маккол призывал Штаты увеличить объем продаж военной техники и оружия на Украину, чтобы не позволить России «вернуть статус сверхдержавы».

Но Селиванова удивило другое: то, что Макфол, в частности, указал на необходимость обеспечить регулярный проход военных кораблей США в Черное море.

В апреле нынешнего года посол США в России Джон Хантсман заявил, что два авианосца, находящиеся в Средиземном море для учений, дают понять России, что ей следует отказаться от «дестабилизирующих действий». Он отметил, что они представляют собой по

«100 тыс. тонн международной дипломатии».

В ответ на это первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил мнение, что посол таким образом сформулировал вполне определенные и циничные угрозы в отношении России.

«Это попытка надавить на Россию с помощью военной силы и угрозы ее применения. Все это означает только одно — что наступают очень сложные времена», — пояснил депутат

По словам парламентария, это давление со временем будет только нарастать. Член нижней палаты указал, что для противостояния России необходимо поддерживать в боеспособном состоянии Вооруженные силы страны и весь ее оборонный комплекс.