Идут на поправку: Госдума и СФ рассмотрят пакет антивирусных законов

Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, штрафы за невыполнение правил поведения при ЧС и разрешение дистанционной продажи рецептурных лекарств. Такие нормы содержит пакет из восьми законопроектов, который сразу в трех чтениях рассмотрит Госдума 31 марта. Комплекс мер, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса в России, готовы оперативно поддержать все фракции парламента. А некоторые партии, как выяснили «Известия», даже считают их запоздалыми. После голосования нижней палаты документы в тот же день будут приняты Советом Федерации. Сенаторы считают, что правительство и власти должны быть готовы к тому, что жизнь в условиях ЧС продлится больше запланированной недели. Согласны с этим и эксперты, однако они призывают руководство регионов тщательнее продумать некоторые меры, в том числе — систему электронных пропусков.

Чрезвычайные меры

Чтобы успеть выполнить все нормы регламента и передать документы в Совет Федерации, свое заседание Госдума начнет на два часа раньше обычного, в 10:00. Хотя депутаты не перешли на дистанционный режим работы, в парламенте приняты все возможные меры предосторожности. Любой, кто будет принимать участие в заседании, за сутки до него прошел тест на наличие заболевания. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нижняя палата примет законопроекты, направленные на поддержку населения и малого и среднего бизнеса в условиях пандемии, сразу в трех чтениях.

— Чтобы завтра мы могли не только начать их рассматривать, но уже и выйти на принятие решений по этим законам, которые ждут наши граждане, — подчеркнул глава нижней палаты.

Речь идет о восьми законопроектах, внесенных в нижнюю палату правительством и депутатами за последние две недели. Два из них связаны с ужесточением наказания за нарушение карантина и самоизоляции.

Первыми вносятся поправки в статьи 236 и 151 УК РФ и вводится уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В частности, если действия гражданина по неосторожности повлекли массовое заболевание или отравление, наказанием станет штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей. Осужденному также могут запретить занимать определенные должности либо ограничить свободу на срок до трех лет. В случае смерти человека либо умышленного создания угрозы массовых заболеваний виновнику придется выплатить до 2 млн рублей. Провинившимся также могут запретить занимать определенные должности либо ограничить свободу. Если результатом действий стала смерть двух и более лиц, гражданину грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Вторым законопроектом вносится ряд поправок в КоАП РФ. В частности, одной из них предлагается ввести новую статью «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Она подразумевает ответственность за невыполнение требований поведения, которые будут устанавливаться правительством. Если действия гражданина не повлекли тяжких последствий, то за нарушение этих правил ему грозит штраф от одной до 30 тыс. рублей. Для должностных лиц он составит от 10 до 50 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей. В случае повторного правонарушения наказание для граждан составит от 15 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц и ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Также предлагается внести в статью 6.3 КоАП ответственность за нарушение санитарных правил и гигиенических норм в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. За такие правонарушения будут назначаться штрафы: для граждан в размере от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 50 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативного наказания для организаций и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Кроме того, Госдума примет поправки в закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году». В документе идет речь о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать бюджетные расходы на борьбу с пандемией и на предотвращение ухудшения ситуации в отраслях экономики. Кроме того, законопроектом предлагается наделить правительство правом принимать в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о предоставлении государственных гарантий РФ в рублях с превышением общего объема предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год, и верхнего предела внутреннего госдолга по государственным гарантиям РФ.

Важными мерами также станут законопроекты о разрешении дистанционной продажи рецептурных медикаментов, новых правилах оплаты больничных, которые в условиях пандемии повысят до уровня МРОТ, и телемедицине — первичном онлайн-приеме больных через интернет. А также поправки, дающие право правительству вводить в стране режим ЧС.

За шашлыки ответят

Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в разговоре с «Известиями» отметил важность того, что антивирусные меры поддержали все фракции.

— Нам предстоит принять в трех чтениях восемь законопроектов, связанных с последствиями пандемии. Все они подготовлены, чтобы выполнить задачу, поставленную президентом в его обращении к нации. Они находятся в разной степени готовности, но мы намерены их все принять и направить в СФ, — пояснил парламентарий.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов заявил «Известиям», что партия поддержит антивирусный пакет законопроектов, которые, по его мнению, уже запаздывают.

— Всё-таки Москву надо было закрывать раньше и вводить патрулирование. Сейчас всё это нужно активнее и быстрее реализовывать, — отметил он.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также сообщил «Известиям», что либерал-демократы поддержат предложенные законопроекты. По его мнению, власти должны делать в сложившихся условиях всё, чтобы оказать максимальную поддержку населению и бизнесу. В числе одной из самых важных мер депутат назвал наказание для тех, кто не хочет выполнять требования самоизоляции и нарушает карантин, создавая риски для здоровых людей.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов отметил, что партия в целом одобряет предложенные меры — особенно с учетом того, как ведет себя население, вместо самоизоляции жарящее шашлыки. Депутат отметил, что многие поправки парламентарии увидят только на самом заседании, так как они еще не доработаны.

— Мы должны с ними будем ознакомиться, — сказал он.

Как сообщил «Известиям» первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, в тот же день, как Госдума примет законопроекты, они будут направлены в верхнюю палату.

— Безусловно, это очень важные законопроекты. Совет Федерации готов их оперативно рассмотреть, ведь речь идет о здоровье граждан. Нужно сделать всё необходимое, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, — подчеркнул сенатор.

По его словам, Совфед пока не намерен переходить на дистанционный формат работы. Верхняя палата работает в плановом режиме, пока переход на дистанционную работу или голосование по доверенности не рассматривается, уточнил он.

Зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов также подтвердил «Известиям» готовность сенаторов оперативно утвердить антивирусный пакет законопроектов. По его мнению, одной недели чрезвычайных мер в России может оказаться недостаточно.

— Эту эпидемию можно побороть, только приняв жесткие меры. Общество должно осознать всю опасность ситуации и уйти на карантин. Для этого с населением нужно провести разъяснительную работу, так как последние выходные показали, что люди не до конца понимают происходящее. Они жарят шашлыки, гуляют в парках, как будто это каникулы. И это — катастрофа, — отметил сенатор.

По его словам, если граждане не хотят этого понимать, в отношении тех, кто выходит на улицу, должно вводиться уголовное преследование.

— Недели карантина точно не хватит. Думаю, весь апрель станет сложным месяцем, и к этому должно быть готово правительство и регионы, — считает сенатор.

Защитить от перегибов

Глава политической экспертной группы Константин Калачёв также полагает, что пандемия в России быстро не закончится.

— Власти нужно сказать людям, чтобы они были готовы к тому развитию ситуации. Ведь очевидно, что после 5 апреля эпидемия не прекратится, как минимум на борьбу с ней уйдет месяц, — заявил «Известиям» эксперт.

По его мнению, важно тщательно продумать механизм введения в Москве системы пропусков и защитить население от возможных перегибов со стороны стражей порядка.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин также склонен считать, что сроки самоизоляции, которые истекут 5 апреля, будут продлены.

— Видно, что власть старается принять все необходимы меры, которые способны сгладить последствия пандемии. Для экономики карантин — плохой вариант, но он был неизбежен, так как другого выхода просто нет. Я не эпидемиолог, но, по-моему, очевидно, через неделю всё не закончится. Ни у одной из стран победить COVID в такие короткие сроки не получилось, — заявил «Известиям» эксперт.

По его словам, россияне в своем большинстве всё-таки боятся вируса, но эффект от карантина можно будет увидеть только через несколько недель.