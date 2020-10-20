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Идут мимо трупов, называя их "свиньями": Сирийские наёмники похвастались "успехами" в Карабахе

20 октября 2020, 09:20  •  260 • Политика
В Сети стали появляться шокирующие кадры, снятые сирийскими наёмниками, которые тайно прибыли в Нагорный Карабах. Автор одного из видео идёт мимо трупов солдат и хвастается "успехами", при этом называя убитых "свиньями".
Несколько попавших в Сеть видеозаписей, снятых на поле боя в Нагорном Карабахе, свидетельствуют о том, что в конфликте между Арменией и Азербайджаном принимают участие сирийские боевики. Журналист-международник и эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума заявил в интервью "РИА Новости", что в зоне конфликта действует до пяти тысяч боевиков.
По его словам, это в основном члены так называемой Сирийской национальной армии, которая базируется в Идлибе. На одном из видео они прямо обратились к своим "братьям" по духу и призвали их также прибыть в Азербайджан.
При этом сирийские бандиты позволяют себе такие вещи, которые никогда не позволили бы себе азербайджанские военные, пишет автор "РИА Новости" Андрей Коц. Так, один из снимавших не постеснялся показать лежащие на земле тела убитых армянских солдат, сопровождая "экскурсию" оскорблениями на арабском в адрес мёртвых и возгласами "Аллах акбар!".
По словам Аббаса Джумы, поездку в Карабах большинство боевиков воспринимают как отпуск. Условия здесь не такие тяжёлые, как в Сирии или Ливии, а платят намного больше.
По данным эксперта, боевики СНА, в частности дивизии "Аль-Хамза", прекрасно вооружены и обучены турецкими инструкторами. Он уверен, что эти наёмники прибыли в зону карабахского конфликта прямо из Ливии, где они воевали против армии маршала Хафтара.

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