«Идут эксперименты, а страдают дети»: под Ростовом родители добиваются качественного образования для детей с аутизмом

Родители детей с аутизмом из ростовской станицы Вёшенской третий год не могут добиться, чтобы дети получали положенное по закону образование на достойном уровне. В гимназии имени Шолохова организован ресурсный класс, закуплено большое количество инвентаря, но нет квалифицированного психолога и педагогов, а тьюторы, по мнению родителей, не обладают необходимыми навыками. В гимназии утверждают, что обвинения надуманны, а для особых учеников созданы все условия. К делу подключилось областное Министерство образования, которое отправило в школу свои рекомендации. Сейчас ситуация на контроле у ростовского законодательного собрания.

45-летняя ростовчанка Елена Ушакова перебралась в станицу Вёшенскую с дочерью, у которой диагностировали расстройство аутистического спектра (РАС) в 2015 году.

«Я поняла, что ребёнку комфортнее будет жить в деревне. На следующий год надо было идти в школу, тогда я ещё плохо знала свои права, и в МБОУ «Шолоховская гимназия» настояли, чтобы мы перешли на домашнее обучение», — рассказывает она RT.

Как вспоминает Елена, вскоре учительница начала пропускать занятия — не появлялась день, два, неделю. Ушакова связалась с общественными организациями, обратилась в Министерство образования Ростовской области, районную администрацию и смогла добиться, чтобы на следующий год в гимназии создали класс для детей с РАС и другими ментальными нарушениями, в который она и ещё несколько семей из станицы отдали своих детей.

Специалистов нет

По словам Ушаковой, все родители заключили со школой соответствующий договор, но его условия до сих пор в полной мере не выполняются.

«Купили дидактические материалы, одно утяжелённое одеяло, бассейнов сухих наставили, парт с перегородками натащили, выдвижных компьютеров, но, что с этим делать, никто не знает, квалифицированных специалистов же нет», — жалуется Елена Ушакова.

Она отмечает, что согласно рекомендованной Министерством образования России стандартной схеме работа ресурсного класса должна включать в себя такие позиции, как супервизор, куратор, учитель, поведенческий психолог и тьюторы (специалисты, осуществляющие индивидуальное сопровождение детей).

«Но в классе ни психолога, ни куратора нет, а тьюторы не владеют необходимыми навыками. Только логопед (её же оформили учителем) знает, как работать. Как логопед она хорошая, но не является учителем или психологом, а это очень нужно нашим детям», — говорит Ушакова.

Как она рассказала, сначала психологом назначили одного из педагогов, не обладающего необходимой квалификацией и опытом.

«Пришлось записать занятие, где психолог издевался над ребёнком, только после этого удалось отстранить его от занятий. Но задачи найти обученных тьюторов и психологов с директора не снимали», — жалуется Елена Ушакова.

В результате, по её словам, учёба идёт только во вред детям.

«Почти никто не знает, как вести занятия, адаптированной программы нет, чему обучать детей, даже учитель не знает. Получается, что детей просто из дома сдают на несколько часов, — говорит она. — Идут постоянно какие-то эксперименты, отчитываются о мнимых успехах, а страдают наши дети, которые не получают ни академических, ни адаптивных навыков, не ведётся работа над коррекцией поведения. У меня девочка из-за занятий с неподготовленными учителями, которые вдобавок постоянно менялись, в итоге только потеряла навыки социализации и потом боялась выходить из дома».

Другая родительница, Светлана Бесчетнова, отдавшая ребенка с РАС в первый класс, столкнулась с теми же проблемами.

«Мы обучаемся первый год, я сразу спросила, когда поступали в школу, обучены ли специалисты. Мне сказали да, но из специалистов реально оказался только логопед, с которым мы и раньше занимались», — рассказывает она RT.

После получения претензий школа сообщила, что тьюторы прошли курсы, но родители отмечают, что этого оказалось недостаточно.

«Курсы были дистанционными, они мало что дают, тут же главное — практика, книги мы и сами почитать можем. А получается, что по-прежнему всё висит на логопеде, который стал ещё и учителем и за тьюторов должен работать. Он перегружен, в результате у моего неговорящего ребёнка стоит только одно занятие с логопедом в неделю, а этого крайне мало», — рассказала Светлана.

Всё решают только после жалоб

Светлана Бесчетнова также заметила беспорядок в школьных бумагах.

«Расписание бесконечно менялось, мне давали подписывать индивидуальный план занятий, там были указаны занятия с педагогом-психологом, которого нет по сей день. Только после того, как я указала на это, этот пункт убрали», — говорит Светлана.

© Фото из личного архива; страница гимназии имени Шолохова в vk.com

По её словам, все проблемы, вплоть до подбора парты, соответствующей санитарным нормам, удавалось решить только после жалоб.

«Я не понимаю, почему психолога нет, это же прописано в условиях сопровождения для особенных детей. За это время можно же было как-то вопрос решить. Например, в 200 км, в Волгограде, готовят специалистов. Почему бы их к нам не пригласить? Ведь молодые специалисты заинтересованы в работе. Руководство гимназии нам только говорит: «Мы вас любим, поддерживаем». Но это же не сводится к тому, чтобы запустить шары 2 апреля (Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. — RT), а реальные проблемы решают только после того, как начнёшь жаловаться», — возмущается Светлана.

Она уверяет, что не оказывается поддержка и родителям особенных детей, хотя о ней постоянно говорят.

«Нам обещали, что будут семинары проводить, сказали, что мы получим необходимую помощь. Четверть прошла, а так ничего и нет», — сообщила Бесчетнова.

Созданы все условия

В гимназии имени Шолохова считают претензии надуманными.

«В сельской местности не так просто найти специалистов, но мы всё делаем, наши дети всё, что им положено, получают. Есть учитель, дефектолог, логопед, тьюторы, прошедшие подготовку», — сообщила RT директор гимназии имени Шолохова Лолита Штанг.

По её словам, сейчас в гимназии созданы все условия для детей и родители только благодарны.

«Выделено два огромных помещения для этих детей, сделаны специальные парты для индивидуальных занятий, выдвижные компьютеры, сенсорная зона, утяжелённые одеяла. У нас дефектолог очень опытный, хороший, я молю Бога, чтобы она не ушла от нас», — рассказала Штанг.

Директор рассказывает, что в школе уже сменились пять психологов, но ни один не подошёл родителям. Сейчас очередной проходит курсы повышения квалификации в Москве.

К проблеме подключилось и законодательное собрание Ростовской области, председатель которого, Александр Ищенко, стал инициатором регионального проекта «Особенное детство», направленного на помощь детям с ограниченными возможностями.

Как пояснили в пресс-службе заксобрания, обязанности по подготовке специалистов лежат на гимназии и местной администрации.

«Были направлены письма в областные Министерство образования и Министерство труда и соцзащиты. Минобразования ответило, что школе было рекомендовано создать специальные условия, а Минтруд заявил, что в Шолоховском районе будет создан центр для родителей детей с ментальными нарушениями. Мы не оставляем эту ситуацию, продолжаем контролировать», — отметили в пресс-службе.

Как рассказали в заксобрании, в рамках проекта по всей области идёт работа по организации инклюзивного образования.

«Мы постоянно проводим мероприятия, привозим к нам ведущих специалистов по проблемам РАС. В мае этого года, например, в Ростове-на-Дону прошёл двухдневный семинар по организации тьюторского сопровождения. В нём приняли участие 234 школы, к сожалению, гимназия имени Шолохова своих представителей не прислала, хотя у неё как раз есть проблемы с квалификацией тьюторов», — сообщили в пресс-службе.

Безусловное право на образование

Юрист правовой группы РБОО «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор отмечает, что право ребёнка на среднее образование, в том числе с учётом его особенных потребностей, в нашем законодательстве зафиксировано как безусловное.

«Никакие практические сложности не могут быть причиной для умаления этого права, — говорит он. — Я бы рекомендовал родителям, если они видят, что качество образования явно ненадлежащее и ситуация долгое время не исправляется, жаловаться в соответствующие органы Рособрнадзора и управления образования, с тем чтобы школа смогла изыскать возможность для выполнения требований, которые установлены образовательным стандартом для обучающихся с РАС».

Президент Центра проблем аутизма Екатерина Мень заметила, что имеющаяся в стране нормативная база достаточна, чтобы создавать все условия для обучения особого ученика в любой школе.

«Но есть традиция, есть представления и есть плачевный и длительный опыт сегрегации, когда таких детей старались не допускать до обучения в обычных школах. Этот опыт преодолевается с большим трудом и заставляет делать всё, чтобы читать законы по-своему и интерпретировать их так, чтобы эти новые правила запихивать в рамки привычного», — считает она.

Елена Ушакова продолжает отстаивать право своего ребёнка на образование. Она уже дошла до замгубернатора Ростовской области и готовит жалобу в прокуратуру.