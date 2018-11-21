Идущий через Мексику караван мигрантов наводнен агентами США – СМИ

Министерство внутренней безопасности США внедрило в караван из Гондураса, который идет к американской границе через Мексику, своих агентов, чтобы оперативно узнавать о планах мигрантов, сообщает телеканал NBC.

Американские власти приняли решение узнавать о планах мигрантов, которые в составе каравана движутся из Центральной Америки к границам США в режиме реального времени. Для этого в состав каравана внедрено много агентов, которые должны сообщать о планах мигрантов, в частности о том, в каком месте они собираются прорывать границу США.

Такую информацию телеканалу NBC сообщили сразу несколько источников в Министерство внутренней безопасности США. Так, благодаря таким агентам американские власти уже узнали, что караван планировал прорваться в США через участок дороги недалеко от Сан-Диего.

Кроме того Министерство внутренней безопасности отслеживает переписку в мессенджерах главарей каравана, надеясь так узнать о планах проникновения на территорию США.

В американских спецслужбах, подчеркивает телеканал, считают использование таких агентов абсолютно легальным.