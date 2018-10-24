Идлибские боевики атаковали мирный город в Латакии

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко заявил о нарушении режима перемирия на границе провинций Идлиб и Латакия.

За минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны зафиксировал обстрел в провинции Латакия. Как сообщил на брифинге для представителей прессы руководитель Центра Владимир Савченко, стрельба велась с позиции антиправительственных бандформирований в направлении небольшого городка Кбана.

При этом было отмечено, что огонь велся с территории провинции Идлиб. В своем коммюнике генерал-лейтенант Савченко отметил, что российская сторона по-прежнему призывает полевых командиров отрядов так называемой вооруженной оппозиции прекратить боевые действия против правительственных сил. Вместо попыток вновь разжечь огонь затухающего конфликта присоединиться к процессу мирного урегулирования ситуации в разоренной войной стране.

Напомним, что ранее Турция и Россия подписали соглашение о деэскалации ситуации в провинции Идлиб.