Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Выдающаяся личность»: что говорят о назначении Рианчо исполняющим обязанности т...
Климкин отметил «креативность» Польши в вопросе давления на Россию
Помпео попросил Мексику защитить США от «каравана мигрантов»
Вышинский считает, что его арестовали для обмена на Сенцова
Главная / Политика

Идлибские боевики атаковали мирный город в Латакии

24 октября 2018, 02:24  •  86 • Политика
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко заявил о нарушении режима перемирия на границе провинций Идлиб и Латакия.
За минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны зафиксировал обстрел в провинции Латакия. Как сообщил на брифинге для представителей прессы руководитель Центра Владимир Савченко, стрельба велась с позиции антиправительственных бандформирований в направлении небольшого городка Кбана.
При этом было отмечено, что огонь велся с территории провинции Идлиб. В своем коммюнике генерал-лейтенант Савченко отметил, что российская сторона по-прежнему призывает полевых командиров отрядов так называемой вооруженной оппозиции прекратить боевые действия против правительственных сил. Вместо попыток вновь разжечь огонь затухающего конфликта присоединиться к процессу мирного урегулирования ситуации в разоренной войной стране.
Напомним, что ранее Турция и Россия подписали соглашение о деэскалации ситуации в провинции Идлиб.
«Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток зафиксирован обстрел населенного пункта Кбана провинции Латакия», - отметил Савченко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

86
Источник
Похожие новости
23 октября 2018, 10:09
«Под ударом не только Украина»: Президент Польши разглядел в «Северном потоке - 2» опасность для Словакии
23 октября 2018, 19:54
Госдума отклонила законопроект о Дне отца из-за возражений сенаторов и управленцев
23 октября 2018, 10:09
Эр-Рияд пообещал не убивать журналистов вновь

24 октября 2018, 02:24
Идлибские боевики атаковали мирный город в Латакии
24 октября 2018, 05:39
«Вызов нашему суверенитету»: Майк Пенс обвинил Каракас в финансировании каравана мигрантов
24 октября 2018, 02:24
Помпео попросил Мексику защитить США от «каравана мигрантов»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
20 октября 2018, 17:09
Шойгу открыл фронт против США в Юго-Восточной Азии
17 октября 2018, 11:09
«Каспийский монстр» снова пугает НАТО: В России испытывают легендарный экранолет
19 октября 2018, 13:24
Депутат Рады рассказал - почему Крым не хочет обратно - на Украину
22 октября 2018, 01:39
Шойгу слово держит: Израиль пытается найти новый подход к системам ПВО в Сирии
20 октября 2018, 23:39
Казахстан-2018: Русские, уезжайте в Россию! (Романов Роман)
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
21 октября 2018, 09:24
Издевательство под музыку Высоцкого: Макаревич ответил Путину хамской песенкой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.