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Идлибские боевики атаковали мирный город в Латакии
24 октября 2018, 02:24 • 86 • Политика
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко заявил о нарушении режима перемирия на границе провинций Идлиб и Латакия.
За минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон сирийской гражданской войны зафиксировал обстрел в провинции Латакия. Как сообщил на брифинге для представителей прессы руководитель Центра Владимир Савченко, стрельба велась с позиции антиправительственных бандформирований в направлении небольшого городка Кбана.
При этом было отмечено, что огонь велся с территории провинции Идлиб. В своем коммюнике генерал-лейтенант Савченко отметил, что российская сторона по-прежнему призывает полевых командиров отрядов так называемой вооруженной оппозиции прекратить боевые действия против правительственных сил. Вместо попыток вновь разжечь огонь затухающего конфликта присоединиться к процессу мирного урегулирования ситуации в разоренной войной стране.
Напомним, что ранее Турция и Россия подписали соглашение о деэскалации ситуации в провинции Идлиб.
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