Идлиб превратился в царство террора

Автор:

Покровский Александр

Царство террора – так всё чаще называют провинцию Идлиб в Сирии. В ней заперты боевики разных террористических и оппозиционных официальному Дамаску организаций. В своё время Турция настояла, чтобы их не «умиротворяли» до конца, рискуя вызвать «катастрофу» и «террор». Так вот теперь катастрофу и террор боевики устроили себе сами.

Обострилась борьба за ресурсы

Это понятно: воевать – не работать. Рискованно, зато интересно: и адреналин существование красит, и гурии ждут в перспективе даже в самом худшем случае. Но кушать хочется всегда. А автомат не заменяет не то что трактора, а даже простой мотыги.

Отсюда закономерное следствие: между бандами разрастается война за «мирняка». То есть за того, кто кормит. Соответственно, обостряется борьба бандитов друг с другом за контроль над территориями и сферами влияния, а общая обстановка накаляется.

Ещё кормит Запад. Деньги – само собой. Политическая поддержка – тоже: вон недавно целую Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) на службу «Белым каскам» поставили. Но у Запада нет в Идлибе полного согласия с турками, у которых здесь у самих несколько подконтрольных группировок. И кормёжку им под видом гуманитарной помощи привозят в основном тоже турки. Какой выход? Он один: отнять и поделить. Между своими.

Фото: www.globallookpress.com

И вот множатся сообщения из многострадальной провинции, что террористы из запрещённой в России организации «Джебхат ан-Нусра» (в какой-то очередной реинкарнации, согласно западным технологиям запутывания следов) проводят массовые аресты гражданских, которых подозревают в «сотрудничестве с правительством», а на деле – с конкурентами за ресурсы. В дополнение к этим акциям они устраивают весьма кровопролитные боестолкновения с другими бандами, на их фоне умеренными. Словом, идёт война с недостаточно восторженными исламистами.