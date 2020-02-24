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Идлиб не сдался "духам-смертникам" и туркам: военкор показал фото растерзанного Нейраба

24 февраля 2020, 18:39  •  62 • В мире
20 февраля террористические бандформирования и вооружённая сирийская оппозиция в районе деревни Нейраб начали массированное наступление на позиции правительственных войск Сирии. Наступление шло при полной поддержке артиллерии турецкой армии. Однако атака захлебнулась: пыл боевиков и турецких военных остудили российские "сушки". Идлиб не сдался духам-смертникам.
Военкор Олег Блохин опубликовал в своём Telegram-канале фотографии Нейраба после того как от посёлка отошли банформирования и поддерживающие их турецкие военные.
Привет из Нейраба, в котором ещё три дня назад была настоящая мясорубка, ещё два дня назад его "кошмарили" артой духи и турки. А сегодня здесь тихо и мирно, посёлок находится под контролем сирийской правительственной армии, - рассказал военкор.
Блохин напомнил, что за последнее время Нейраб несколько раз переходил под контроль противоборствующих сторон.
За всё время противостояния число духов-смертников, заехавших сюда на своих шахидках, побило все рекорды... Но всё же он остался за садыками (бойцами сирийской правительственной армии. - Ред.), которые смогли удержать его. Сейчас тут тихо. Даже арта не работает,- прокомментировал Блохин фотографии.
По посёлку Нейраб в Большом Идлибе наносились удары турецкой артиллерии, реактивной системой залпового огня. Всего через полчаса после начала массированной артподготовки посёлок был одновременно атакован с двух направлений. При этом в атаке участвовали не только боевики-исламисты, но и турецкая механизированная пехота со спецназом. Боевики передвигались на турецких БМП и БТР.
Фото: Олег Блохин
При поддержке турецкой артиллерии боевики смогли прорваться на окраины Нейраба. И подразделениям сирийской правительственной армии было бы невозможно оказывать сопротивление, не приди на помощь бомбардировщики российских ВКС, поднятые по тревоге на авиабазе Хмеймим.
Фото: Олег Блохин
Боевики и турецкие военные на настоящий штурм Нейраба так и не решились. "Как говорят в Одессе, "никто уже никуда не идёт": наступающие пришли, огребли и ушли", - прокомментировал военкор Олег Блохин в своём Telegram-канале.
"Штурм Нейраба провалился, явная поддержка боевиков - не на пользу имиджа Эрдогана, ну и, конечно, ВКС России остудили турецкий пыл", - добавил автор Telegram-канала "Поддубный".
По данным телеканала Al Hadath, в ходе отражения атак бандформирований в районе Нейраба бойцами сирийской армии при поддержке Сил национальной обороны было уничтожено свыше 250 террористов. Правительственным силам удалось отразить несколько попыток противника выбить их с занятых позиций. При этом из строя выведено несколько десятков единиц бронетехники.
Фото: Олег Блохин

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