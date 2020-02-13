Идлиб информационный: Западные СМИ озаботились судьбой «повстанцев» • 91 • Аналитика

В последние недели ситуация в сирийском Идлибе приобрела высокую динамику. Правительственные силы теснят боевиков и прикрывающих их турецких военных. Освобождены десятки населенных пунктов, включая важный административный центр – город Саракиб. Армия Башара Асада заняла стратегически важную трассу М-5, пересекающую страну с юга на север.



Боевики под защитой Турции

Положение обострилось из-за прямой поддержки боевиков и террористических группировок в Идлибе турецкими войсками. Как отметил, министр иностранных дел России Сергей Лавров, Турция не выполнила главные условия астанинских договорённостей по демилитаризации этой провинции.







Она должна была отделить вооруженную оппозицию, готовую к диалогу в рамках сирийского политического процесса от боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная в России).



При этом террористы должны были покинуть Идлиб, а протурецкая умеренная оппозиция – остаться, но вывести из провинции всё тяжёлое вооружение. На деле к началу 2019 года группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам» установила полный контроль над территорией Идлиба.



Подпитанная вооружением и ресурсами с турецкой территории, она стала делать вылазки за пределы демилитаризованной зоны, обстреливать ближайшие к ней города (например, Алеппо), угрожать российской военной базе Хмеймим.



Сирийские правительственные силы решили освободить Идлиб от террористических группировок. Турции это не понравилось. Продвижение армии Асада турецкий президент Реджеп Эрдоган, как мог, сдерживал дипломатическими методами.



Когда это перестало работать, Эрдоган ввёл в Идлиб подразделения турецкой армии. Сирийцы назвали их оккупационными силами и стали бить наравне с боевиками террористических группировок. Вначале армия Асада накрыла артиллерийским огнём колонну турецкой бронетехники. В результате погибли восемь военнослужащих Турции. Потом устроили огневые атаки турецких наблюдательных пунктов.



Запад раскрылся

Президент Эрдоган вынужден был обратиться за поддержкой к Западу, и получил её. США, Британия и Франция вынесли вопрос по Идлибу на заседание Совбеза ООН. Поддержал действия Турции в сирийской провинции и американский президент Дональд Трамп.



Не отстали от темы и западные СМИ. Они в очередной раз взмутили со всей пропагандистской бессовестностью. Верхом её стало утверждение, будто успехи правительственных сил Асада в Идлибе обеспечены действиями российских военнослужащих, переодетых в сирийскую форму.



Этот фейк, запущенный турецкой газетой Sözcü, пошёл гулять по страницам западных изданий. Для большей убедительности «сенсацию» сопроводили информацией, что «значительная часть сирийских генералов и высокопоставленных офицеров женаты на российских женщинах». Вот, оказывается, откуда успехи сирийской армии, бьющей турок наотмашь...



Однако самый расхожий продукт западных СМИ – заезженный тезис о том, что мишенью российских и сирийских ВВС, главным образом, становятся гражданские объекты – больницы, школы и мечети. В мире давно известно, что сирийские боевики часто маскируют военные объекты под образовательные учреждения или мечети.



Должна знать об этом и представитель Сирийско-германской гражданской инициативы Adopt a Revolution Софи Бишофф. Ведь не трудно найти видео из освобожденных от боевиков районов, на которых в подобных гражданских объектах показывают личные вещи боевиков, вооружение, боеприпасы и снаряжение, заготовки для самодельных взрывных устройств, помещения штабов и управляющих центров.



Однако Бишофф предпочитает пугать публику ужасными картинами про бомбёжки гражданских объектов, про то, как людям негде укрыться от обстрелов. Они «убегают в поля и пытаются спрятаться под деревьями». Немецкая Deutsche Welle верит активистке Adopt a Revolution и даёт ей трибуну в своём издании.







Зато западные СМИ промолчали о том, что военные США убили подростка в сирийской провинции Хасека. Здесь мирные жители города Камышлы заблокировали дорогу американской технике. В результате перестрелки погиб 14-летний мальчишка.



Иное дело – провинция Идлиб. Здесь борющимся за демократию «повстанцам» противостоят силы ужасного Асада. Риторика западных СМИ вернулась на исходную позицию. Они уже не говорят про террористические группировки, только о «сирийских повстанцах».



Вот как горюет британская BBC из-за того, что армия Асада взяла под контроль 474-километровую трассу, проходящую через Дамаск, Хомс, Хаму и Алеппо.

«Продвигающиеся войска оттеснили повстанцев и около 3 млн. мирных жителей на север, к турецкой границе».

Террористическую группировку «Хайат Тахрир Аш-Шам» BBC даже не вспомнила.



Запад раскрылся. Его больше не интересует война с исламским терроризмом в Сирии. Проиграв здесь геополитическую борьбу, он теперь всеми силами пытается вернуть утраченные позиции. Главную роль в этом отвели пока СМИ. В последние недели ситуация в сирийском Идлибе приобрела высокую динамику. Правительственные силы теснят боевиков и прикрывающих их турецких военных. Освобождены десятки населенных пунктов, включая важный административный центр – город Саракиб. Армия Башара Асада заняла стратегически важную трассу М-5, пересекающую страну с юга на север.Положение обострилось из-за прямой поддержки боевиков и террористических группировок в Идлибе турецкими войсками. Как отметил, министр иностранных дел России Сергей Лавров, Турция не выполнила главные условия астанинских договорённостей по демилитаризации этой провинции.Она должна была отделить вооруженную оппозицию, готовую к диалогу в рамках сирийского политического процесса от боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная в России).При этом террористы должны были покинуть Идлиб, а протурецкая умеренная оппозиция – остаться, но вывести из провинции всё тяжёлое вооружение. На деле к началу 2019 года группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам» установила полный контроль над территорией Идлиба.Подпитанная вооружением и ресурсами с турецкой территории, она стала делать вылазки за пределы демилитаризованной зоны, обстреливать ближайшие к ней города (например, Алеппо), угрожать российской военной базе Хмеймим.Сирийские правительственные силы решили освободить Идлиб от террористических группировок. Турции это не понравилось. Продвижение армии Асада турецкий президент Реджеп Эрдоган, как мог, сдерживал дипломатическими методами.Когда это перестало работать, Эрдоган ввёл в Идлиб подразделения турецкой армии. Сирийцы назвали их оккупационными силами и стали бить наравне с боевиками террористических группировок. Вначале армия Асада накрыла артиллерийским огнём колонну турецкой бронетехники. В результате погибли восемь военнослужащих Турции. Потом устроили огневые атаки турецких наблюдательных пунктов.Президент Эрдоган вынужден был обратиться за поддержкой к Западу, и получил её. США, Британия и Франция вынесли вопрос по Идлибу на заседание Совбеза ООН. Поддержал действия Турции в сирийской провинции и американский президент Дональд Трамп.Не отстали от темы и западные СМИ. Они в очередной раз взмутили со всей пропагандистской бессовестностью. Верхом её стало утверждение, будто успехи правительственных сил Асада в Идлибе обеспечены действиями российских военнослужащих, переодетых в сирийскую форму.Этот фейк, запущенный турецкой газетой Sözcü, пошёл гулять по страницам западных изданий. Для большей убедительности «сенсацию» сопроводили информацией, что «значительная часть сирийских генералов и высокопоставленных офицеров женаты на российских женщинах». Вот, оказывается, откуда успехи сирийской армии, бьющей турок наотмашь...Однако самый расхожий продукт западных СМИ – заезженный тезис о том, что мишенью российских и сирийских ВВС, главным образом, становятся гражданские объекты – больницы, школы и мечети. В мире давно известно, что сирийские боевики часто маскируют военные объекты под образовательные учреждения или мечети.Должна знать об этом и представитель Сирийско-германской гражданской инициативы Adopt a Revolution Софи Бишофф. Ведь не трудно найти видео из освобожденных от боевиков районов, на которых в подобных гражданских объектах показывают личные вещи боевиков, вооружение, боеприпасы и снаряжение, заготовки для самодельных взрывных устройств, помещения штабов и управляющих центров.Однако Бишофф предпочитает пугать публику ужасными картинами про бомбёжки гражданских объектов, про то, как людям негде укрыться от обстрелов. Они «убегают в поля и пытаются спрятаться под деревьями». Немецкая Deutsche Welle верит активистке Adopt a Revolution и даёт ей трибуну в своём издании.Зато западные СМИ промолчали о том, что военные США убили подростка в сирийской провинции Хасека. Здесь мирные жители города Камышлы заблокировали дорогу американской технике. В результате перестрелки погиб 14-летний мальчишка.Иное дело – провинция Идлиб. Здесь борющимся за демократию «повстанцам» противостоят силы ужасного Асада. Риторика западных СМИ вернулась на исходную позицию. Они уже не говорят про террористические группировки, только о «сирийских повстанцах».Вот как горюет британская BBC из-за того, что армия Асада взяла под контроль 474-километровую трассу, проходящую через Дамаск, Хомс, Хаму и Алеппо.Террористическую группировку «Хайат Тахрир Аш-Шам» BBC даже не вспомнила.Запад раскрылся. Его больше не интересует война с исламским терроризмом в Сирии. Проиграв здесь геополитическую борьбу, он теперь всеми силами пытается вернуть утраченные позиции. Главную роль в этом отвели пока СМИ. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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