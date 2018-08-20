Идлиб готов к разделке и подаче на стол

Автор:

Покровский Александр

Между всеми заинтересованными сторонами достигнута договорённость по зачистке бандформирований в сирийской провинции Идлиб. И даже незаинтересованная – США – подтвердила, что возражать не смеет.

Бандитское варево в Идлибе "виновато" не только тем, что его хочется скушать законному правительству Сирии. Тамошние "бармалеи" и сами мутят воду по мере сил. Как уже писал Царьград, они нашли себе развлечение в обстрелах не более и не менее как русской военной базы в Хмеймиме.

Это же ни в какие ворота не лезет, когда официальный представитель Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков рассказывает, что "за последний месяц 45 беспилотных летательных аппаратов, снаряженных самодельными взрывными устройствами, были уничтожены средствами ПВО базы или РЭБ". Это уже не нападения, извините. Это воздушная война, ведущаяся против русских.

И. Конашенков. Фото: www.globallookpress.com

И естественно, что в подобной ситуации на повестку дня ставится вопрос о зачистке периметра на максимальную глубину. А так как давно известно, что лучшее ПВО – это свои танки на аэродроме противника, то для данной, "малой" воздушной войны самое надёжное – ликвидировать "базы запуска" дронов вместе с руками, нажимающими кнопки их пультов. Но поскольку времена нынче требуют гуманности, то лучше, не заморачиваясь со средневековыми карами – не Судан, чай, и не Саудовская Аравия, - ликвидировать сразу с головой.

Чтобы правозащитники потом не волновались.

Такой подход, кстати, уже практикуют сирийские войска. После того, как они подверглись обстрелу террористов из "Джебхат ан-Нусры" (запрещёна в России) в районе административной границы между провинциями Хама и Идлиб, то со всей гуманной щепетильностью отметили, что это было нарушение душманами режима прекращения огня, и в ответ уничтожили "командные пункты противника и склады с оружием в районах Телль-Васат, Зияра и Эль-Мансура". А чтобы два раза не ходить, заодно отбомбились и по базам ещё одной радикальной группировки - "Катаиб аль-Изза".