Идлиб, американцы и умиротворение. Что обсуждали Путин, Роухани и Эрдоган? • 110 • Аналитика









Ближневосточная тройка: почему Россия, Турция и Иран имеют особые интересы в Сирии

Гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году, ознаменовала собой кульминацию противостояния на Ближнем Востоке сразу нескольких мировых и региональных держав. С одной стороны мы видим США и страны НАТО, заинтересованные в свержении Башара Асада.



С другой стороны – нефтяные монархии Персидского залива, поддерживающие различные радикально-фундаменталистские группировки. Свой интерес у Турции, обеспокоенной активизацией курдского движения на сирийско-турецкой границе. Иран и Россия поддерживают Дамаск. Иран по соображениям религиозной солидарности, Россия – потому, что Сирия – один из немногих оставшихся военно-политических союзников нашей страны.



Так сложилось, что у России, Ирана и Турции выработалось особое взаимопонимание по сирийскому вопросу. И это несмотря на то, что Турция демонстрирует негативное отношение к Башару Асаду, а турецкие войска уже не раз входили в боевое соприкосновение с частями сирийской армии, а протурецкие группировки – и с российскими войсками, находящимися в Сирии.



Эрдоган, Роухани и Путин говорят о том, что их страны как никто другой заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии. Позиции Ирана и России, впрочем, вполне понятны, а у Турции в свое время не осталось другого выхода, кроме как наладить взаимодействие с Москвой и Тегераном.



Американцы открыто поддерживают и финансируют Отряды народной самообороны Сирийского Курдистана. Фактически курдская армия создана на деньги США, вооружена и обучена американскими военными. Для Эрдогана подобные действия Вашингтона стали настоящим «ударом под дых», поскольку в Анкаре не сомневаются в тесном взаимодействии сирийских курдов с турецкими курдами. И оружие, и обученные бойцы – все это может оказаться в распоряжении Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической организацией и страшнейшим врагом турецкой государственности.



Против американского присутствия

В чем более всего солидарны Россия и Иран – в неприятии присутствия американских войск на сирийской территории. Иран, который сейчас находится на волоске от войны с США, видит в присутствии американских войск в Сирии прямую угрозу как дружественному режиму Асада, так и собственной безопасности.



Для России присутствие американских войск также нежелательно, но Москва делает акцент именно на незаконности нахождения войск США в Сирии. Американцев легитимные власти страны не звали, а значит и присутствовать на сирийской территории солдаты US Army не должны.



Выступая на встрече с иранским и турецким президентами, Владимир Путин понадеялся на то, что слова его американского коллеги Дональда Трампа о выводе войск США с территории Сирии будут реализованы на практике. Ведь Трамп неоднократно заявлял о том, что вот-вот завершит вывод американских войск из Сирии и Афганистана.



Для турецкого президента Реджепа Эрдогана присутствие американцев в Сирии куда более сложный вопрос, чем для его российского и иранского коллег. С одной стороны, Турция является военным союзником США по Североатлантическому альянсу и имеет соответствующие обязательства перед другими членами НАТО, включая и Соединенные Штаты Америки. В Турции находится знаменитая база «Инджирлик», американские и турецкие военные продолжают тесное сотрудничество даже несмотря на конфликт из-за поставок С-400.







С другой стороны, американцы не просто присутствуют в Сирии. Они, например, обучают и вооружают курдов, а это Эрдоган простить не в состоянии. К тому же, Эрдоган понимает, что присутствие американцев ставит крест на попытках Анкары «разобраться» с сирийскими курдами военным путем. Как тут ударишь по курдам, если среди них могут находиться американские военные советники и инструкторы?





Но и открыто выступить против присутствия американцев Эрдоган также не может. Ведь, несмотря на многочисленные заявления с критикой действий Вашингтона, на окончательный разрыв отношений с США Анкара все же не идет и вряд ли пойдет. То есть, покритиковать «большого брата» турки, конечно, не прочь, но порвать с ним не готовы.



Выведут ли США войска из Сирии?

На самом деле, президенты России, Ирана и Турции на встрече в Анкаре подняли очень важный вопрос – вывод американских войск из Сирии был анонсирован почти год назад, но по сей день «воз и ныне там».



Первым о необходимости вывода войск из Сирии заявил президент США Дональд Трамп, для которого всегда было характерно стремление сосредоточиться на решении внутренних экономических и социальных проблем Америки. Новый хозяин Белого дома считал, что Америка слишком много денег тратит на заокеанские военные операции и это, в конечном итоге, отражается на экономике страны.



В декабре 2018 года американское командование действительно приступило к выводу войск США из Сирии. Кстати, это решение Дональда Трампа поставило точку в карьере генерала Джеймса Мэттиса, возглавлявшего Пентагон с января 2017 по январь 2019 гг.



Бывший морской пехотинец Мэттис считал, что выводом войск США подставят своих союзников – курдов. С ним солидаризовалась и часть других американских военачальников. Тем не менее, вывод войск начался. Сирийские провинции стали покидать одно за другим американские подразделения.







Однако уже 11 января 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео сообщил прессе, что международная коалиция во главе с США продолжит наносить удары по территории Сирии с воздуха даже после вывода американских войск. В феврале 2019 года Трамп принял решение оставить в Сирии несколько сотен американских военнослужащих.



Таким образом, вывод американских войск застопорился. И сегодня можно с уверенностью утверждать, что в ближайшее время Вашингтон не будет полностью выводить своих военных с сирийской территории. Присутствие американцев в Сирии является желаемой гарантией безопасности и для сирийских курдов, и для соседнего Израиля.



Не стоит забывать и о текущей политической ситуации на Ближнем Востоке. В США все активнее говорят о необходимости военной операции против Ирана, и в этом контексте присутствие американских войск в Сирии приобретает новый смысл. Поэтому американское руководство вряд ли учтет позиции российского, иранского, да и турецкого президентов, тем более, что о них оно и так давно осведомлено.



Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что и российское руководство неоднократно заявляло о том, что террористы в Сирии уничтожены и российские войска выводятся с территории страны. Но, как мы прекрасно понимаем, пока что наши военные в Сирии остаются и будут оставаться еще долго.



Идлиб – узел противоречий

Помимо присутствия американских войск в Сирии, на встрече трех президентов обсуждалась и ситуация в Идлибе. Эта мухафаза (провинция) на севере Сирии до сих пор остается в значительной степени под контролем радикальных группировок. С ними воюет сирийская правительственная армия, но, как мы видим, пока победить террористов у нее не получается. Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул на встрече, что в Идлибе погибли тысячи мирных жителей, сотни тысяч людей стали беженцами.



К многочисленным разрушениям в Идлибе привел авиационный удар, нанесенный военно-воздушными силами стран «международной коалиции» во главе с США. Американская авиация атаковала район между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая. В Пентагоне объяснили, что ставили своей целью уничтожение командных пунктов группировки «Аль-Каида» (запрещена в Российской Федерации) в Сирии.



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Российская сторона отреагировала на удар американской авиации крайне негативно, подчеркнув, что действия США поставили под угрозу сам режим прекращения огня в Идлибе, который начал действовать как раз 31 августа 2019 года – за день до того, как американская авиация начала наносить свои удары по территории провинции.



На встрече в Анкаре Путин, Роухани и Эрдоган договорились о совместной борьбе с террористическими группировками в Идлибе. Но при этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что речь не идет о трехсторонней военной операции в провинции Идлиб.



Российское руководство, судя по всему, удовлетворено текущей борьбой с террористами, которую ведут сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации и военных специалистов. И планировать какие-то крупномасштабные операции с привлечением российских, турецких и иранских войск в Идлибе Москва не собирается.



Восстановление мира в Сирии

Владимир Путин, выступая на встрече в Анкаре, заявил о необходимости созыва конституционного комитета в Сирии. Незадолго до встречи и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что война в Сирии закончилась и террористы побеждены. Если это действительно так, то пора налаживать мирную жизнь.



Правда, сам же Путин не исключил, что экстремистские силы попытаются сорвать созыв конституционного комитета. Российский президент подчеркнул, что радикалы «зарабатывают на войне», поэтому им не выгодно прекращение боевых действий в Сирии. Но тройка «Россия – Иран – Турция», отметил Путин, и существует для того, чтобы предотвратить угрозы со стороны экстремистов.



Конечно, умиротворение Сирии – давняя и желанная цель, но не стоит забывать о том, что почти десятилетие в стране шла жестокая гражданская война. И преодолеть ее последствия сложно не столько даже в экономическом плане, сколько в вопросах социальных и политических. Ясно одно – после прекращения боевых действий Сирия уже не будет прежней, хоть и останется под руководством Башара Асада.



Один из самых серьезных вопросов – курдская автономия. Дамаск не сможет не решиться на предоставление автономии курдам, но если Сирийский Курдистан получит особый статус, этим будут очень недовольны в Анкаре. Тем более, что и у сирийских курдов более тесные связи с курдскими политическими организациями в самой Турции, чем у курдов того же Ирака, где населенные ими территории давно автономны.



В любом случае, Дамаску придется пересматривать политическое устройство страны, менять свою национальную и религиозную политику. И здесь сирийскому руководству опять не обойтись без посторонней помощи, а трио «Россия – Турция – Иран» как раз идеально подходят для этой задачи – Турция выступит в роли гаранта для суннитов, Иран – алавитов, а Россия будет решать задачи общей координации восстановления мирной жизни в стране. В Анкаре прошли переговоры по урегулированию в Сирии. В них участвовали главы трех государств, более всего заинтересованных в разрешении вооруженного конфликта в этой стране – президенты России Владимир Путин, Турции Реджеп Эрдоган и Ирана Хасан Роухани.Гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году, ознаменовала собой кульминацию противостояния на Ближнем Востоке сразу нескольких мировых и региональных держав. С одной стороны мы видим США и страны НАТО, заинтересованные в свержении Башара Асада.С другой стороны – нефтяные монархии Персидского залива, поддерживающие различные радикально-фундаменталистские группировки. Свой интерес у Турции, обеспокоенной активизацией курдского движения на сирийско-турецкой границе. Иран и Россия поддерживают Дамаск. Иран по соображениям религиозной солидарности, Россия – потому, что Сирия – один из немногих оставшихся военно-политических союзников нашей страны.Так сложилось, что у России, Ирана и Турции выработалось особое взаимопонимание по сирийскому вопросу. И это несмотря на то, что Турция демонстрирует негативное отношение к Башару Асаду, а турецкие войска уже не раз входили в боевое соприкосновение с частями сирийской армии, а протурецкие группировки – и с российскими войсками, находящимися в Сирии.Эрдоган, Роухани и Путин говорят о том, что их страны как никто другой заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии. Позиции Ирана и России, впрочем, вполне понятны, а у Турции в свое время не осталось другого выхода, кроме как наладить взаимодействие с Москвой и Тегераном.Американцы открыто поддерживают и финансируют Отряды народной самообороны Сирийского Курдистана. Фактически курдская армия создана на деньги США, вооружена и обучена американскими военными. Для Эрдогана подобные действия Вашингтона стали настоящим «ударом под дых», поскольку в Анкаре не сомневаются в тесном взаимодействии сирийских курдов с турецкими курдами. И оружие, и обученные бойцы – все это может оказаться в распоряжении Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической организацией и страшнейшим врагом турецкой государственности.В чем более всего солидарны Россия и Иран – в неприятии присутствия американских войск на сирийской территории. Иран, который сейчас находится на волоске от войны с США, видит в присутствии американских войск в Сирии прямую угрозу как дружественному режиму Асада, так и собственной безопасности.Для России присутствие американских войск также нежелательно, но Москва делает акцент именно на незаконности нахождения войск США в Сирии. Американцев легитимные власти страны не звали, а значит и присутствовать на сирийской территории солдаты US Army не должны.Выступая на встрече с иранским и турецким президентами, Владимир Путин понадеялся на то, что слова его американского коллеги Дональда Трампа о выводе войск США с территории Сирии будут реализованы на практике. Ведь Трамп неоднократно заявлял о том, что вот-вот завершит вывод американских войск из Сирии и Афганистана.Для турецкого президента Реджепа Эрдогана присутствие американцев в Сирии куда более сложный вопрос, чем для его российского и иранского коллег. С одной стороны, Турция является военным союзником США по Североатлантическому альянсу и имеет соответствующие обязательства перед другими членами НАТО, включая и Соединенные Штаты Америки. В Турции находится знаменитая база «Инджирлик», американские и турецкие военные продолжают тесное сотрудничество даже несмотря на конфликт из-за поставок С-400.С другой стороны, американцы не просто присутствуют в Сирии. Они, например, обучают и вооружают курдов, а это Эрдоган простить не в состоянии. К тому же, Эрдоган понимает, что присутствие американцев ставит крест на попытках Анкары «разобраться» с сирийскими курдами военным путем. Как тут ударишь по курдам, если среди них могут находиться американские военные советники и инструкторы?Но и открыто выступить против присутствия американцев Эрдоган также не может. Ведь, несмотря на многочисленные заявления с критикой действий Вашингтона, на окончательный разрыв отношений с США Анкара все же не идет и вряд ли пойдет. То есть, покритиковать «большого брата» турки, конечно, не прочь, но порвать с ним не готовы.На самом деле, президенты России, Ирана и Турции на встрече в Анкаре подняли очень важный вопрос – вывод американских войск из Сирии был анонсирован почти год назад, но по сей день «воз и ныне там».Первым о необходимости вывода войск из Сирии заявил президент США Дональд Трамп, для которого всегда было характерно стремление сосредоточиться на решении внутренних экономических и социальных проблем Америки. Новый хозяин Белого дома считал, что Америка слишком много денег тратит на заокеанские военные операции и это, в конечном итоге, отражается на экономике страны.В декабре 2018 года американское командование действительно приступило к выводу войск США из Сирии. Кстати, это решение Дональда Трампа поставило точку в карьере генерала Джеймса Мэттиса, возглавлявшего Пентагон с января 2017 по январь 2019 гг.Бывший морской пехотинец Мэттис считал, что выводом войск США подставят своих союзников – курдов. С ним солидаризовалась и часть других американских военачальников. Тем не менее, вывод войск начался. Сирийские провинции стали покидать одно за другим американские подразделения.Однако уже 11 января 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео сообщил прессе, что международная коалиция во главе с США продолжит наносить удары по территории Сирии с воздуха даже после вывода американских войск. В феврале 2019 года Трамп принял решение оставить в Сирии несколько сотен американских военнослужащих.Таким образом, вывод американских войск застопорился. И сегодня можно с уверенностью утверждать, что в ближайшее время Вашингтон не будет полностью выводить своих военных с сирийской территории. Присутствие американцев в Сирии является желаемой гарантией безопасности и для сирийских курдов, и для соседнего Израиля.Не стоит забывать и о текущей политической ситуации на Ближнем Востоке. В США все активнее говорят о необходимости военной операции против Ирана, и в этом контексте присутствие американских войск в Сирии приобретает новый смысл. Поэтому американское руководство вряд ли учтет позиции российского, иранского, да и турецкого президентов, тем более, что о них оно и так давно осведомлено.Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что и российское руководство неоднократно заявляло о том, что террористы в Сирии уничтожены и российские войска выводятся с территории страны. Но, как мы прекрасно понимаем, пока что наши военные в Сирии остаются и будут оставаться еще долго.Помимо присутствия американских войск в Сирии, на встрече трех президентов обсуждалась и ситуация в Идлибе. Эта мухафаза (провинция) на севере Сирии до сих пор остается в значительной степени под контролем радикальных группировок. С ними воюет сирийская правительственная армия, но, как мы видим, пока победить террористов у нее не получается. Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул на встрече, что в Идлибе погибли тысячи мирных жителей, сотни тысяч людей стали беженцами.К многочисленным разрушениям в Идлибе привел авиационный удар, нанесенный военно-воздушными силами стран «международной коалиции» во главе с США. Американская авиация атаковала район между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая. В Пентагоне объяснили, что ставили своей целью уничтожение командных пунктов группировки «Аль-Каида» (запрещена в Российской Федерации) в Сирии.Российская сторона отреагировала на удар американской авиации крайне негативно, подчеркнув, что действия США поставили под угрозу сам режим прекращения огня в Идлибе, который начал действовать как раз 31 августа 2019 года – за день до того, как американская авиация начала наносить свои удары по территории провинции.На встрече в Анкаре Путин, Роухани и Эрдоган договорились о совместной борьбе с террористическими группировками в Идлибе. Но при этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что речь не идет о трехсторонней военной операции в провинции Идлиб.Российское руководство, судя по всему, удовлетворено текущей борьбой с террористами, которую ведут сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации и военных специалистов. И планировать какие-то крупномасштабные операции с привлечением российских, турецких и иранских войск в Идлибе Москва не собирается.Владимир Путин, выступая на встрече в Анкаре, заявил о необходимости созыва конституционного комитета в Сирии. Незадолго до встречи и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что война в Сирии закончилась и террористы побеждены. Если это действительно так, то пора налаживать мирную жизнь.Правда, сам же Путин не исключил, что экстремистские силы попытаются сорвать созыв конституционного комитета. Российский президент подчеркнул, что радикалы «зарабатывают на войне», поэтому им не выгодно прекращение боевых действий в Сирии. Но тройка «Россия – Иран – Турция», отметил Путин, и существует для того, чтобы предотвратить угрозы со стороны экстремистов.Конечно, умиротворение Сирии – давняя и желанная цель, но не стоит забывать о том, что почти десятилетие в стране шла жестокая гражданская война. И преодолеть ее последствия сложно не столько даже в экономическом плане, сколько в вопросах социальных и политических. Ясно одно – после прекращения боевых действий Сирия уже не будет прежней, хоть и останется под руководством Башара Асада.Один из самых серьезных вопросов – курдская автономия. Дамаск не сможет не решиться на предоставление автономии курдам, но если Сирийский Курдистан получит особый статус, этим будут очень недовольны в Анкаре. Тем более, что и у сирийских курдов более тесные связи с курдскими политическими организациями в самой Турции, чем у курдов того же Ирака, где населенные ими территории давно автономны.В любом случае, Дамаску придется пересматривать политическое устройство страны, менять свою национальную и религиозную политику. И здесь сирийскому руководству опять не обойтись без посторонней помощи, а трио «Россия – Турция – Иран» как раз идеально подходят для этой задачи – Турция выступит в роли гаранта для суннитов, Иран – алавитов, а Россия будет решать задачи общей координации восстановления мирной жизни в стране. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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