Идите с блогом: закон о физлицах-иноагентах может быть принят в ноябре

Штрафы для блогеров-иноагентов за нарушение закона могут составить 100 тысяч рублей. Об этом «Известиям» сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он подчеркнул, что этот закон должен быть принят как можно скорее. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, рассмотрение документа нижней палатой пройдёт уже на следующей неделе. Источники «Известий» в Госдуме не исключили, что законопроект может быть принят в окончательном чтении уже ноябре. Как выяснили «Известия», поддержать документ готовы во фракции «Справедливой России», изучают документ и в «Единой России». Категорически против принятия настроены в КПРФ и ЛДПР. В среде блогеров к нему также отнеслись скептически.

Ликвидация серых зон

Как рассказал «Известиям» Андрей Климов, штрафы для блогеров-иноагентов за нарушение законодательства могут доходить до 100 тысяч рублей.

— Для физических лиц речь идёт о 100 тысячах рублей, для юридических — до 5 млн. руб. Они будут регулироваться поправками в КоАп о штрафах для СМИ-иноагентов, которые рассматриваются параллельно с законопроектом о физических лицах-иноагентах (внесен в Госдуму в 2017 году сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенниковым — «Известия»), — пояснил сенатор.

По его словам, обе законодательные инициативы нужно принять как можно скорее, чтобы «ликвидировать серые зоны интернета, которые вносят значительный деструктив в российскую информационную повестку». Источники «Известий» в Госдуме не исключили, что документ пройдёт третье чтение уже в ноябре.

— Мы об этом говорим с октября 2017 года. Именно тогда закон о СМИ — иноагентах был внесен в Госдуму и принят в первом чтении. Сейчас максимум параметров уточнено. Поэтому его надо принимать в окончательном, — рассказал сенатор, который вместе со своим коллегой, депутатом Василием Пискарёвым 12 ноября внёс 10 поправок к документу.

В них парламентарии предложили, чтобы в законопроекте появились классифицирующие признаки, по которым организация или гражданин могут быть признаны лицом, выполняющим функции иностранного агента.

— Определяется ведомство, ведущее реестр СМИ-иноагентов, и лиц, выполняющих функции иностранного агента, а также устанавливаются органы государственной власти, ответственные за принятие решения о включении в этот реестр, — пояснил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Как сообщил «Известиям» парламентарий, 13 ноября законопроект будет рассмотрен комитетом, а на следующей неделе — на пленарном заседании Госдумы.

Этот документ стал своего рода ответом на действия Минюста США, который обязал зарегистрироваться в качестве иностранного агента «Sputnik» и «Russia Today». Зеркальной мерой оказался список Минюста, в который вошли СМИ-иноагенты, работающие в РФ. В их число вошли «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)» и ее проекты в России — «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», а также телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi) и проект «Фактограф».

Проектом предполагается внесение поправок в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Исходя из содержания документа, признанные иностранными агентами СМИ обязаны зарегистрировать юридическое лицо в России, а также поставить обязательную маркировку о получении иностранного финансирования в своих выходных данных.

Защита интересов

О поддержке законопроекта «Известиям» сообщил зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

– Совершенно очевидно, что Россия стала объектом информационной войны. Она идёт по различным каналам, в том числе через новый, но очень влиятельный инструмент: блогеров. Эти люди активно распространяют информацию, которая может навредить интересам нашего государства, — пояснил он.

Главное, по его мнению, чтобы исполнение этого закона проходило без перегибов и он не стал способом расправы с неудобными интернет-пользователями.

В «Единой России», затруднились оценить поправки.

— Мы сначала должны с ними ознакомиться, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

А вот в КПРФ заявили, что работать с иностранными агентами должны спецслужбы.

— Мы этот законопроект не поддержим, так как отрицательно относимся к любым ограничениям свободы слова, которые зачастую принимаются под предлогом борьбы с терроризмом. Если это так, то бороться с этим явлением надо не такими методами и не в интернете, — заявил «Известиям» первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев тоже считает, что пользы от этого законопроекта будет немного.

— Наша фракция его поддерживать не будет. Мы прекрасно понимаем, есть желание «накинуть платок на каждый роток». Но мир движется вперёд и учитывая стремительное развитие цифровых технологий, это сделать уже невозможно, — заявил «Известиям» парламентарий, напомнив о недавней кампании по запрету Telegram.

А вот в среде блогеров ожидаемо оказались недовольны предложениями о штрафах и причислениям к иноагентам. Как отметил известный журналист, блогер Олег Кашин, он вообще не знает ни одного коллегу по цеху, кто получал бы деньги из-за рубежа.

— Это очередной закон для точечного использования, когда за какой-нибудь скандальный пост можно будет привлечь по такому закону, — отметил он.

По его словам, все известные ему авторы проплаченных постов получают финансирование в России. Более того, не совсем понятно — как именно собираются отслеживать, откуда будут поступать денежные средства на карту, отметил в беседе с «Известиями» автор YouTube-канала «Bostanov MMA» Азамат Бостанов.

— Есть многие «обезличенные» блогеры — никто не знает, кто эти люди на самом деле, откуда они, где находятся. Как будут штрафовать их в случае принятия таких законов? Но самое главное, наша работа - это в первую очередь творчество. И творчество это для всех, а не для граждан определенной страны, — подчеркнул он. — Донаты — это, в первую очередь, поддержка нашего труда и добровольные переводы на развитие канала.

Если ограничить донаты территориально, то и контент придется ограничивать согласно геолокации, что станет ограничением свободы слова, заявил блогер.