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"Идиоты": эксперты предсказали деградацию Украины на фоне процветания Крыма

11 августа 2020, 23:35  •  86 • Политика
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Улучшение жизни на полуострове является одной из приоритетных задач РФ
Украина идет по пути деградации, но продолжает сочинять и распространять всякие фейки о жизни в Крыму, при этом спекулируя вопросом водоснабжения полуострова. А между тем регион Москва активно улучшает после долгих лет его пребывания в составе УССР и Незалежной.
Отношение Киева к крымчанам на фоне заблокированного Северо-Крымского канала и создания специального пропагандистского СМИ политолог Александр Малькевич назвал идиотизмом.
"Надо действительно признать, что действующая украинская власть – идиоты, которые отказываются от денег, с одной стороны. С другой стороны, они создают русскоязычный канал для жителей Крыма и по этому каналу рассказывают, что вы должны сдохнуть, у вас будет гуманитарная катастрофа", – цитирует РИА ФАН Малькевича.
По его словам, в аналогичном русле начал действовать и свеженазначенный главной разведки Кирилл Буданов, который обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "возвращение" Донбасса и Крыма в лоно Киева. Также Малькевич отказал в профессионализме и украинскому лидеру, не понимающему, где он находится и что читает по бумажкам.
С политологом согласен и военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он считает, что именно воссоединение Крымского полуострова с Россией позволило сейчас региону процветать, он снова стал житницей и здравницей, в отличие от периода пребывания в независимой соборной.
"Развитие Крыма – это важнейший экономический приоритет нашей страны, поэтому жизнь там будет улучшаться, а Украина будет деградировать и злобно завывать, глядя на процветание Крыма", – резюмировал Коротченко.
Напомним, постамайданные власти перекрыли Северо-Крымский канал в конце весны 2014 г. С тех пор разные политики, стратеги, экономисты и прочие деятели Незалежной ожидают, когда крымчане попросятся обратно под руководства Киева из-за дефицита воды.
На днях "Утро.ру" сообщало о планах Симферополя начать решать вопрос водоснабжения при помощи бомбардировки неба, чтобы вызывать дожди. Также накануне стало известно о прокладке нашими военными сети трубопроводов в страдающую от засухи нынешним жарким летом крымскую столицу – по ним вода будет поступать с востока полуострова.

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