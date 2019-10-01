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«Иди отсюда, ты умер!» Ведущий Первого канала выгнал украинца, оскорбившего покойного Марка Захарова
01 октября 2019, 17:09 • 62 • В России
Скандал разгорелся в студии политического шоу «Время покажет». Гости спорили про Украину. В батле схлестнулись украинский журналист Андрей Метлев и телеведущий Артем Шейнин.
Украинец: Украине полностью отделиться не дает Россия.
Ведущий: Своим фактом существования?
Украинец: Я бы начал с присоединения Галиции. Что сделано Сталиным. И вся российская политика была агрессивной даже в советские годы. Теперь Россия просто пошла в разнос.
Ведущий: Стоп-стоп. На секунду фонтан уберите. Я не понимаю, слушать ли вас дальше, или вызывать доктора. То есть, присоединение Западной Украины к УССР — проявление агрессии России. Так в чем агрессия?
Украинец: Это было причиной того, что тогда называлось национальное сопротивление. В такой форме, которую вы называете «бандеровщина». Была СС Галичина, которую насильственно присоединили.
Ведущий: Так десоветизируйтесь и отдайте эти земли.
Украинец: Десоветизировался Захаров (речь о покойном режиссере Марке Захарове, - ред.), когда жег партбилет. Это было позорно. Он от КПСС насосался так, то аж разбух.
Ведущий: Выходите в другую дверь, чтобы со мной не пересечься после этих слов.
Украинец: Ничего личного.
Ведущий: Нет, это личное. Вот зная, что человека завтра похоронят…
Украинец: Вы его любите, как гения?
Ведущий: Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда.
Тут Шейнин подбежал к гостю, схватил его за пиджак и стал выталкивать из студии.
Ведущий: Его хоронят завтра, дебил.
Украинец: Это прикол какой-то.
Ведущий: Иди отсюда, ты умер.
На этих словах журналист из Киева вышел из студии «Первого канала», кидаюсь напоследок проклятиями.
- Если Человек с Украины — он уверен, что может себе позволить все, - сказал ведущий, вернувшись на свою позицию. - Это часть той болезни, о которой мы говорим. Он знает, я его несколько раз предупредил — не надо. Но у него «Крым забрали», ему можно. Эмоции и неправильные формулировки в 2014 году привели к войне.
БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ
«Выкиньте его отсюда!» Андрей Норкин выгнал нахамившего гостя. А тот разбил микрофон
Уходя, он оскорбил ведущего и призвал его уволить (подробности)
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