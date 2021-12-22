«Иди гуляй, мы лучше знаем»: Мельник пожаловался на отношение немцев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, отметив, что ФРГ «возможно и по праву» является великой культурной нацией, пожаловался, что вопросы, которые поднимают украинские дипломаты, часто игнорируются немецкими чиновниками, и как результат: слова Киева остаются без внимания.Об этом он рассказал в интервью Ukrainian Prism.«И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: "Поддержите, пожалуйста, есть такое дело". И очень часто ответ, который ты слышишь: "Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять"», — возмущается Мельник отношением немецких чиновников.Поэтому, по его словам, украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные» вопросы «в публичную плоскость».«Но если потом эти самые вопросы, которые мы перед этим задавали и на которые мы, так скажем, получали ответ "иди гуляй, мы лучше знаем", ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы и это делать публично», — пояснил Мельник.Как утверждает Мельник, Германия живет «по старым меркам и лекалам», когда «все делается подковерно, в закрытых кабинетах», а решения, которые имеют важное значение, «принимаются непублично в узком кругу».Резюмируя, он подчеркнул, что Берлин — это для Украины «определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет».