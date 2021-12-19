Идею России обсудят в НАТО. Германия тут же поставила рамки

Предложения России по гарантиям безопасности обсудят в НАТО. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт тут же поставила рамки.

Заявление Ламбрехт сделала во время пресс-конференции, проводимой совместно с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. Немецкий министр назвала текущую ситуацию напряжённой. Урегулировать её можно "посредством достойных доверия мер по сдерживанию".

По мнению представительницы немецких властей, необходим диалог между странами. Обсуждать предложенное Россией крайне важно и правильно. Однако Ламбрехт тут же поставила рамки.

"Нельзя, чтобы Россия предписывала партнёрам по НАТО, как им себя позиционировать", - произнесла министр.

Она добавила, что в ходе консультаций Германия намерена это чётко дать понять.

Кристине Ламбрехт сообщила, что идею России обсудят в НАТО на следующей неделе.

Напомним, 17 декабря МИД России распространил два важных документа - проекты, позволяющие получить правовые гарантии безопасности со стороны НАТО и США. Президент Владимир Путин призвал Североатлантический альянс к диалогу, результатом которого станут надёжные и долгосрочные гарантии безопасности для России. Это необходимо, так как Запад нарушил устные обязательства, которые ранее взял на себя.