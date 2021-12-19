Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
В НАТО поставили России двойной ультиматум
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и с...
Главная / Политика

Идею России обсудят в НАТО. Германия тут же поставила рамки

19 декабря 2021, 19:10  •  31 • Политика
Предложения России по гарантиям безопасности обсудят в НАТО. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт тут же поставила рамки.
Заявление Ламбрехт сделала во время пресс-конференции, проводимой совместно с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. Немецкий министр назвала текущую ситуацию напряжённой. Урегулировать её можно "посредством достойных доверия мер по сдерживанию".
По мнению представительницы немецких властей, необходим диалог между странами. Обсуждать предложенное Россией крайне важно и правильно. Однако Ламбрехт тут же поставила рамки.
"Нельзя, чтобы Россия предписывала партнёрам по НАТО, как им себя позиционировать", - произнесла министр.
Она добавила, что в ходе консультаций Германия намерена это чётко дать понять.
Кристине Ламбрехт сообщила, что идею России обсудят в НАТО на следующей неделе.
Напомним, 17 декабря МИД России распространил два важных документа - проекты, позволяющие получить правовые гарантии безопасности со стороны НАТО и США. Президент Владимир Путин призвал Североатлантический альянс к диалогу, результатом которого станут надёжные и долгосрочные гарантии безопасности для России. Это необходимо, так как Запад нарушил устные обязательства, которые ранее взял на себя.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



31
Источник
Похожие новости
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
19 декабря 2021, 02:15
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что-то удерживают…"
19 декабря 2021, 09:50
Британский министр обезоружил Киев очевидным фактом: "Не должны обманывать"
19 декабря 2021, 11:35
Наступает момент истины: Россия выдала США последнее предупреждение
19 декабря 2021, 07:30
"Кого душат?!" Голиковой пришлось отбиваться от депутатов. Володину – защищать
19 декабря 2021, 15:05
Столтенберг: Диалога с Россией не будет
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
12 декабря 2021, 23:45
Мария Захарова раскрыла маскировку американских боевиков на Украине
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
18 декабря 2021, 14:35
Маховик раскручивается: чем грозят Польше откровения сбежавшего солдата
15 декабря 2021, 08:25
Если разозлить Россию: Эксперт ЦРУ дал Украине пошаговый прогноз
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.