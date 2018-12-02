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Идею Путина о визовых послаблениях для украинцев предложили распространить на ЕС

02 декабря 2018, 12:09  •  161 • Политика
После обещания Владимира Путина ввести визовые послабления для украинцев в ответ на виновые санкции Киева телеведущий Владимир Соловьев выступили с предложением распространить такой подход на весь ЕС. В твиттере он привел доводы в пользу идеи.
Президент РФ Владимир Путин отказался вводить ограничения на въезд в Россию украинских граждан в ответ на аналогичные меры Киева.
Во время пресс-конференции в Буэнос-Айресе Путин пообещал ответить на санкционные меры либерализацией пребывания украинских граждан на российской территории. Кроме того, он пообещал облегчить выходцам из соседней страны процедуру получения российского гражданства.
Телеведущий Владимир Соловьев предложил использовать тот же принцип и в отношении ЕС и ответить на призывы Европарламента к разрыву партнерства с Россией введением безвизового режима для граждан ЕС.
По мнению Соловьева, во время мундиаля российские спецслужбы продемонстрировали, что «прекрасно справляются» и без виз. Кроме того, Москве пошел бы на пользу дополнительный приток денег от европейских туристов. А мнение европейцев о России изменилось бы в лучшую сторону.
Поясню свою позицию по отмене визового режима со странами Евросоюза. Считаю, что опыт ЧМ2018 показал, что наши спецслужбы прекрасно справляются и так. А дополнительный приток денег от туризма нашей стране очень бы был полезен. И мнение европейцев изменилось бы в лучшую сторону.
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 2 декабря 2018 г.
Европарламент планирует разрыв партнёрства с Россией … зачем нам этого ждать? Надо было давно самим выйти из Совета Европы и …отменить визы для граждан ЕС. Пусть приезжают в гости. Хотя многие «оппы» будут горевать по решениям ЕСПЧ, а вот сторонники смертной казни воспрянут.
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 1 декабря 2018 г.
Слова Владимира Путина по поводу визовых послаблений для украинских граждан приводит РИА "Новости".

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