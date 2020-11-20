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Идею подсказали зомби? У Зеленского придумали новый способ "вернуть" Крым
20 ноября 2020, 02:30 • 19 • Политика
В окружении Зеленского назвали единственный способ для Украины вернуть Крым - "зомбировать" население полуострова. "Надо вернуть (на Украину) мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание", - заявил советник главы офиса президента Украины.
На Украине придумали очередной способ "вернуть Крым". На этот раз автором идеи выступил экс-губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын.
Он заявил в эфире украинского "крымско-татарского" телеканала ATR, что идея создания на полуострове крымско-татарской автономии невыполнима. Потому что 85% жителей Крыма не являются этническими крымскими татарами и никогда не поддержат данную инициативу. В этой связи Куницын предложил альтернативный план возвращения полуострова в состав Украины.
Напомним, что согласно украинской пропаганде жители Крыма неимоверно страдают под гнётом "российской оккупации", а права человека нарушаются на каждом шагу, и только армия России не даёт полуострову вернуться в состав Украины. В этой связи заявление Куницына идёт вразрез с генеральной линией, раз он предлагает "зомбировать" население полуострова.
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