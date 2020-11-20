Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Главная / Политика

Идею подсказали зомби? У Зеленского придумали новый способ "вернуть" Крым

20 ноября 2020, 02:30  •  19 • Политика
В окружении Зеленского назвали единственный способ для Украины вернуть Крым - "зомбировать" население полуострова. "Надо вернуть (на Украину) мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание", - заявил советник главы офиса президента Украины.
На Украине придумали очередной способ "вернуть Крым". На этот раз автором идеи выступил экс-губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын.
Он заявил в эфире украинского "крымско-татарского" телеканала ATR, что идея создания на полуострове крымско-татарской автономии невыполнима. Потому что 85% жителей Крыма не являются этническими крымскими татарами и никогда не поддержат данную инициативу. В этой связи Куницын предложил альтернативный план возвращения полуострова в состав Украины.
"Надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание", - заявил советник главы офиса президента Украины.
Напомним, что согласно украинской пропаганде жители Крыма неимоверно страдают под гнётом "российской оккупации", а права человека нарушаются на каждом шагу, и только армия России не даёт полуострову вернуться в состав Украины. В этой связи заявление Куницына идёт вразрез с генеральной линией, раз он предлагает "зомбировать" население полуострова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
19 ноября 2020, 22:50
"Одурел вконец от неприкосновенности": Сатановский о заявлении посла Германии
19 ноября 2020, 21:00
Интрига президента: Хазин рассказал о политической игре Путина
19 ноября 2020, 22:50
У Зеленского нашли единственный способ "вернуть" Крым
19 ноября 2020, 22:50
Бундестаг призвал ввести санкции против США в защиту "Северного потока-2"
20 ноября 2020, 00:40
Адвокат Трампа объяснил отзыв иска по подсчёту голосов в Мичигане
20 ноября 2020, 00:40
Президент Бразилии "списал" всё с Путина и порадовался
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2020, 20:55
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лукашенко не удержался от иронии
18 ноября 2020, 20:15
Путин ещё весной предотвратил попытку госпереворота в России вместе с Шойгу - Хазин
16 ноября 2020, 01:20
Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой крови предков
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
15 ноября 2020, 16:10
Посол Азербайджана наказан после людоедского заявления о русских: Об отзыве заявили в Турции
18 ноября 2020, 02:50
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
16 ноября 2020, 09:35
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров замолчали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.