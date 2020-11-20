Идею подсказали зомби? У Зеленского придумали новый способ "вернуть" Крым

На Украине придумали очередной способ "вернуть Крым". На этот раз автором идеи выступил экс-губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын.

Он заявил в эфире украинского "крымско-татарского" телеканала ATR, что идея создания на полуострове крымско-татарской автономии невыполнима. Потому что 85% жителей Крыма не являются этническими крымскими татарами и никогда не поддержат данную инициативу. В этой связи Куницын предложил альтернативный план возвращения полуострова в состав Украины.

"Надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание", - заявил советник главы офиса президента Украины.

Напомним, что согласно украинской пропаганде жители Крыма неимоверно страдают под гнётом "российской оккупации", а права человека нарушаются на каждом шагу, и только армия России не даёт полуострову вернуться в состав Украины. В этой связи заявление Куницына идёт вразрез с генеральной линией, раз он предлагает "зомбировать" население полуострова.