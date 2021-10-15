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Идею Киева "экстрадировать" Поклонскую в Кабо-Верде назвали шуткой
15 октября 2021, 20:50 • 80 • Политика
Источник в министерстве иностранных дел Кабо-Верде прокомментировал идею Киева "экстрадировать" Наталью Поклонскую. Он назвал шуткой подобное намерение в отношении нового посла России.
Источник подтвердил, что Украина действительно обращалась к властям Кабо-Верде на счёт Натальи Поклонской. На вопрос, есть ли у Киева шансы добиться "экстрадиции" русского посла, представитель МИД африканской страны ответил однозначно: нет.
"Это шутка просто, не обращайте внимания", - произнёс сотрудник дипведомства в беседе с РИА Новости.
Экс-заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что теперь Украина может "готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи "посла" России". Он добавил, что одно производство в отношении Поклонской уже в украинском суде, второе дело расследуется.
По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, ведомство уже уведомило власти Кабо-Верде о "преступной деятельности" нового посла России. Им сообщили, что Киев разыскивает бывшего крымского прокурора за государственную измену. Есть один нюанс.
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