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Идея Зеленского с наркотиками не прошла: Рада Украины забраковала законопроект

13 июля 2021, 22:05  •  108 • Политика
Рада не смогла принять законопроект о легализации "медицинской марихуаны" на Украине, созданный по инициативе Зеленского. Документ отправлен на доработку.
Верховная рада не поддержала инициативу президента Украины Владимира Зеленского по легализации так называемой "медицинской марихуаны". Против соответствующего законопроекта выступили 184 парламентария из 226.
Осенью 2020 года в день местных выборов на Украине Зеленский организовал всеукраинский опрос "по важным для страны темам". И одним из вопросов была легализация "медицинской" марихуаны. Идею поддержали 70% участников опроса, против выступили 25%.
После этого четверо депутатов Рады выступили с соответствующим законопроектом. Он предполагал "ограниченный, прозрачный и контролируемый" оборот марихуаны на Украине. В документе подчёркивалось, что оборот наркотика будет возможен только "в медицинских и научных целях".
Однако на внеочередном заседании Рады 13 июля законопроект был отклонён, но не полностью. Парламентарии отправили документ на доработку. Это означает, что законопроект, после некоторых изменений, может быть принят.

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