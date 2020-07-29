Идея установки алкозамков на автомобили требует проработки

Предложение об установке алкозамков на автомобили нуждается в проработке. Важно убедиться, что внедрение такого замка не скажется на безопасности граждан. Кроме того, существуют опасения, что на плечи владельцев автомобилей лягут дополнительные затраты.

В Совете Федерации оценили идею об установке на автомобили алкозамков, которые бы блокировали зажигание в случае выявления алкоголя в выдохе водителя транспортного средства. Предложение нуждается в доработке, считает заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.

Речь идет о концепции массового внедрения на территории РФ алкозамков, которую рассчитывает разработать до конца текущего года министерство промышленности и торговли РФ, напоминает газета «Коммерсант». В ведомстве планируют проработать вопрос о стимулировании производителей автомобилей устанавливать такие приборы в транспортные средства.

Однако идея в ее текущем формате все же вызывает некоторые вопросы. Если для новых автомобилей она вполне допустима, то механизм установки алкозамков на уже используемый транспорт остается непонятным, отмечает Валерий Васильев. Он отмечает, что во многих импортных автомобиляхзамки и сигнализация действуют как единое целое – это значит, что при замене замка потребуется установить на автомобиль и новую сигнализацию, что повлечет дополнительные затраты для автовладельцев.

По словам Васильева, в прессе была озвучена стоимость алкозамков, которая колеблется от 25 до 120 тысяч рублей. Что же касается сигинализации, то ее замена обойдется автовладельцу в 60-100 тысяч рублей в зависимости от модели.

Кроме того, сенатор задался вопросом о том, по какой причине алкозамки нуждаются в частом тестировании. Он высказал предположение, что это может стать лазейкой, позволяющей соответствующим службам получить дополнительный доход, обязав собственников автомобилей нести лишние затраты.

Кроме того, в настоящее время нет ответа на вопрос, какую следует создать инфраструктуру для беспрепятственного обслуживания алкозамков, отметил Васильев.

Сенатор также указал на то, что даже производители замков не могут дать гарантии, что устройство будет являться безопасным – то есть не будет при каких-либо обстоятельствах блокировать двигатель машины на ходу. Этот фактор необходимо учитывать, поскольку он напрямую связан с вопросом безопасности водителя и его пассажиров, заявил зампредседателя комитета Совфеда.

Васильев выразил мнение, что говорить о массовом внедрении алкозамков в России будет уместно лишь тогда, когда все технические вопросы, касающиеся массового выпуска таких замков, будут решены, а безопасность их использования также получит подтверждение. Когда же эти работы будут завершены, законодатели смогут приступить к разработке и принятию стандартов, отработке нормативно-правовой базы использования алкозамков.

Сенатор также напомнил, что оснащение транспорта алкозамками, вероятно, потребует введения новых требований к составу жидкости для омывания стекол и средств для чистки салонов. Вопрос использования антисептиков внутри автомобиля также будет актуален, заметил он, подчеркнув, что этот же вопрос стоял особенно остро в последние несколько месяцев в связи с пандемией коронавируса.

В то же время исключить вероятность управления транспортом в нетрезвом состоянии необходимо в случаях, когда речь идет о школьных автобусах и другом транспорте для перевозки людей. Парламентарий считает необходимым установить алкозамки в этой категории транспортных средств незамедлительно, отметив, что система уже была опробована на школьных автобусах. Он также предложил заняться изучением опыта европейских государств, которые уже использую такую систему безопасности, высказав предположение, что и российские специалисты смогут перенять некоторые наработки зарубежных коллег.

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