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Идея о единой автокефальной православной церкви на Украине приказала долго жить

07 мая 2018, 17:39  •  179 • В России

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко недавно в очередной раз выступил с идеей о создании единой православной автокефальной поместной украинской церкви. А 17 апреля написал письмо с просьбой об этом Вселенскому патриарху Варфоломею. На Украине это было преподнесено уже как свершившаяся победа. Что и неудивительно. После победы Евромайдана в Киеве каждое обещание или пожелание стараются воспринимать как уже свершившийся факт.

Многочисленные эксперты тогда же выразили сомнение в том, что Украине это удастся сделать. Среди православных церквей канонической уже признана Украинская православная церковь Московского патриархата, и Киевский патриархат ими не признается. Сам патриарх Варфоломей ответил Украине весьма уклончиво, в том духе, что письмо получили, прочитали, будем советоваться теперь с братьями. В случае единогласного согласия поместных церквей можно будет рассчитывать на положительный ответ. Единогласного согласия как раз и не могло быть по определению из-за позиции хотя бы РПЦ, против которой и была направлена инициатива Порошенко. В Киев этот не внушающий оптимизма ответ предпочли не заметить. Что и понятно - ведь идея создания единой украинской церкви, по сути, единственное, что могло стать козырем для Порошенко в следующей избирательной кампании, чтобы он мог претендовать на второй срок.

Но... недолго музыка играла, недолго Петя танцевал. Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний сообщил, что против предложения Порошенко выступили руководители и представители поместных православных церквей.

- Исходя из того постоянного общения, которое мы имеем с поместными церквами, а также из первой их реакции, которая нам уже известна, идея предоставления «томоса об автокефалии» раскольникам в обход канонической Украинской православной церкви не вызывает никакого одобрения. Предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран, с которыми мы как каноническая Церковь имеем полноценное — как официальное, так и личное общение — с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие, - заявил митрополит.

Finita, Петр Алексеевич, полное и безоговорочное поражение. Окно возможностей для Порошенко и нынешней украинской власти сужается все больше. Причем, не только в области реальных проектов, но и даже вербальных, ничем не подкрепленных прожектов. Но все же открытым остается вопрос, осмелится ли он развязать религиозную войну, после такого публичного фиаско?

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