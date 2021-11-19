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Идея не признавать власть Путина выводит холодную войну на ледяной уровень - Пушков
19 ноября 2021, 11:35 • 184 • Политика
В Вашингтоне уничтожают почву для выстраивания отношений с Москвой на годы вперед
Запад настроен на усугубление противостояния с Россией. Об этом, по мнению сенатора Алексея Пушкова, свидетельствует намерение его американских коллег объявить лидера РФ Владимира Путина нелегитимным президентом.
Накануне в палату представителей конгресса США был внесен законопроект, в котором предлагается не признавать Путина президентом России, если в 2024 году он выдвинет свою кандидатуру и выиграет выборы. По словам Пушкова, даже в годы холодной войны американские политики не позволяли себе такого отношения к советским руководителям.
"Политическая война правящих кругов США против России давно уже не холодная, а "ледяная",
– прокомментировал ситуацию Пушков в своем телеграм-канале.
В четверг, 18 ноября, Владимир Путин выступил на коллегии в МИДе, где указал на грубое нарушение США и НАТО ряда основополагающих международных норм, которые гарантируют безопасность. При этом механизмы для диалога, которые раньше спасали мир от угрозы, "сломаны", предупредил президент РФ.
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