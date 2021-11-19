Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Политика

Идея не признавать власть Путина выводит холодную войну на ледяной уровень - Пушков

19 ноября 2021, 11:35  •  184 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Вашингтоне уничтожают почву для выстраивания отношений с Москвой на годы вперед
Запад настроен на усугубление противостояния с Россией. Об этом, по мнению сенатора Алексея Пушкова, свидетельствует намерение его американских коллег объявить лидера РФ Владимира Путина нелегитимным президентом.
Накануне в палату представителей конгресса США был внесен законопроект, в котором предлагается не признавать Путина президентом России, если в 2024 году он выдвинет свою кандидатуру и выиграет выборы. По словам Пушкова, даже в годы холодной войны американские политики не позволяли себе такого отношения к советским руководителям.
"Политическая война правящих кругов США против России давно уже не холодная, а "ледяная",
– прокомментировал ситуацию Пушков в своем телеграм-канале.
В четверг, 18 ноября, Владимир Путин выступил на коллегии в МИДе, где указал на грубое нарушение США и НАТО ряда основополагающих международных норм, которые гарантируют безопасность. При этом механизмы для диалога, которые раньше спасали мир от угрозы, "сломаны", предупредил президент РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





184
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 01:40
Украине напомнили про универсальную формулу выхода из кризиса, но… "толку не будет"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное пр...
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Ло...
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2&q...
19 ноября 2021, 00:30
«Газпром» – мечты сбываются: как в Киеве обрадовались возможности контролировать СП-2
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2021, 15:00
Уже без шуток: От России требуют неисполнимого - покаяния по Донбассу
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
14 ноября 2021, 17:50
"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе
15 ноября 2021, 16:00
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
13 ноября 2021, 18:30
Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
13 ноября 2021, 22:35
Крик души Захаровой прозвучал в прямом эфире: "Грош цена всем этим документам!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.