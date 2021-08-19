Идея Лаврова навела Польшу на подозрения: "Все логично" – политолог

Идея министра иностранных дел Сергея Лаврова навела Польшу на подозрения, касающиеся возобновления приграничного движения. "Всё логично", - считает политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Во время визита в Калининград министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова обсуждать безвизовые пограничные обмены с Польшей и Литвой. На это экс-глава МИД Польши Витольд Вощаковски заявил: идея возобновления приграничного движения вызывает подозрения. Якобы это попытка дестабилизировать эту часть Европы.

"Всё абсолютно логично", - произнёс Кирилл Коктыш в беседе с Царьградом.

Он объяснил, что после катастрофы США в Афганистане главным ужасом Польши и вообще большей части Восточной Европы является повторение подобного – американцы бросят своих союзников.

"Сейчас идёт довольно мощный тренд подрыва легитимности проамериканских элит Восточной Европы, а том числе из-за миграционного кризиса. Польша ещё полгода назад могла позволить себе заблокировать визит Путина и переговоры Путина и ЕС, диктовать старой Европе, что ей делать. Сейчас она в ужасе обнаруживает себя в одиночестве перед старой Европой", - считает политолог.

По его мнению, целью нынешней польской политической элиты является втягивание американцев в регион. Мало втянуть, их ещё нужно заставить там остаться и ни в коем случае не убегать, как они это сделали в Афганистане.

"Потому что в противном случае Польша – малое и не особо кому нужное периферийное государство", - добавил собеседник Царьграда.

Польша демонстрирует, что по-прежнему является проводником воли США в Европе. Если возобновится сотрудничество с Россией, то для администрации президента Анджея Дуды это будет ценностной катастрофой.

"То есть всё, к чему они призывали, на чём они строили свою легитимность, всё это подрывается и оказывается нерелевантным", - заключил Кирилл Коктыш.