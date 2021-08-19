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Идея Лаврова навела Польшу на подозрения: "Все логично" – политолог
19 августа 2021, 23:20 • 42 • Политика
Идея министра иностранных дел Сергея Лаврова навела Польшу на подозрения, касающиеся возобновления приграничного движения. "Всё логично", - считает политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Во время визита в Калининград министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова обсуждать безвизовые пограничные обмены с Польшей и Литвой. На это экс-глава МИД Польши Витольд Вощаковски заявил: идея возобновления приграничного движения вызывает подозрения. Якобы это попытка дестабилизировать эту часть Европы.
"Всё абсолютно логично", - произнёс Кирилл Коктыш в беседе с Царьградом.
Он объяснил, что после катастрофы США в Афганистане главным ужасом Польши и вообще большей части Восточной Европы является повторение подобного – американцы бросят своих союзников.
По его мнению, целью нынешней польской политической элиты является втягивание американцев в регион. Мало втянуть, их ещё нужно заставить там остаться и ни в коем случае не убегать, как они это сделали в Афганистане.
Польша демонстрирует, что по-прежнему является проводником воли США в Европе. Если возобновится сотрудничество с Россией, то для администрации президента Анджея Дуды это будет ценностной катастрофой.
"То есть всё, к чему они призывали, на чём они строили свою легитимность, всё это подрывается и оказывается нерелевантным", - заключил Кирилл Коктыш.
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