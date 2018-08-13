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Идея фикс

13 августа 2018, 22:39  •  66 • Карикатуры

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия разработала "план захвата" части украинских территорий и намерена "дойти до Днепра".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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