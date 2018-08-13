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Идея фикс
13 августа 2018, 22:39 • 66 • Карикатуры
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия разработала "план захвата" части украинских территорий и намерена "дойти до Днепра".
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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