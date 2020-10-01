Идея есть, плана нет: Пентагон чётко дал понять, зачем перебрасывает F-16 из Германии в Италию

В палате представителей Конгресса США состоялись слушания, где генерал Аллвин выступил вместе с и.о. замминистра обороны по политическим делам Джеймсом Андерсоном. Обсуждались намерения перебросить войска в Италию, о чём ранее заявляли и Белый дом, и Пентагон.

Аллвин уточнил, что передислокация преследует цель расширения площади атаки. F-16 переведут на итальянскую авиабазу Авиано. Генерал уверен: Россия склонна действовать только на Балтике. После завершения переброски можно будет уделить больше времени ситуации в Восточном Средиземноморье и на Чёрном море, добавил Аллвин.

"Это даёт ещё одну ось доступа главе Европейского командования", - цитирует представителя Пентагона ТАСС.

Таким образом, главной целью задуманного является "сдерживание России". Аллвин и Андерсон при этом отметили: идея есть - плана нет. Пока неизвестно, когда и как всё будет реализовано. Они считают, что более-менее ясно всё станет в начале 2021 года.

Ранее глава американского оборонного ведомства Марк Эспер информировал, что из Германии будет выведено почти 12 тысяч солдат США. Чуть больше половины из них поедет домой. Примерно 5,6 тысячи человек отправят в Бельгию и Италию.