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Идет война: Соловьев рассказал о нападках на российских журналистов
27 мая 2020, 13:55 • 20 • Политика
Противники стремятся испортить репутацию людям, мнению которых доверяют россияне
Против России развязана война. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, она началась еще в 2014 г., ведется, в основном, в информационном пространстве, и ее режиссируют специально обученные люди на Западе.
"Эту войну ведут осознанно", – подчеркнул Соловьев в эфире интернет-канала "Соловьев LIVE".
Противники поставили себе целью ослабить Россию, и для этого они стремятся всеми способами подорвать доверие людей к медийным личностям, известным журналистам и российским СМИ. Поэтому на самого Соловьева, на Дмитрия Киселева, на Маргариту Симоньян, Сергея Брилева и федеральные телеканалы в целом идут атака за атакой. При этом западные структуры используют не только зарубежные площадки для нападок. На них работают и некоторые российские СМИ, которые им в угоду распространяют ложь, заявил Соловьев.
Ранее Соловьев сообщил, что отказался от интервью с украинским журналистам Дмитрием Гордоном, поскольку не захотел беседовать с пропагандистом нацизма, передает URA.RU. В мае Гордон взял интервью у экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, а потом заявил, что действовал по поручению спецслужб. Впрочем, в СБУ слова журналиста о спецоперации с его участием не подтвердили.
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