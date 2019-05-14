«Идет подготовка»: Россия предупредила Европу о ядерной войне

США размещают в Европе ядерное оружие, готовясь применить его, заявил директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков. Об этом сообщает НСН.

«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — подчеркнул Ермаков.

По словам дипломата, говорить об усилении режима нераспространения ядерного оружия «невозможно <...> в таких условиях». Он добавил, что страны Европы ставят себя «на грань ядерной катастрофы», встав на путь тотального самоуничтожения.

В начале мая в МИДе РФ заявили, что Москва против размещения американского ядерного оружия в Европе. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что невозможно проводить разоружение «без учета современных реалий» и этот процесс «должен быть постепенным».

Поэтому, отметили в министерстве, Россия считает разработку договора о полном запрете на ядерное оружие ошибкой. Тем не менее, передает ФАН, российская сторона готова рассмотреть «конкретные предложения» США по ядерному разоружению.

«Мы готовы к возобновлению прерванного Вашингтоном диалога по стратегической стабильности», — заявили в МИДе. При этом Москва сообщила, что сделает все необходимое для обеспечения безопасности российского государства на фоне новых американских угроз стратегической стабильности.

В ходе сессии подготовительного комитета конференции 2020 года в Нью-Йорке по Договору о нераспространении ядерного оружия делегация российских дипломатов заявила, что ядерному разоружению мешает «наличие нестратегического ядерного оружия в Европе», размещенного там США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время начнутся российско-американские переговоры по заключению ядерного соглашения. К обсуждению может подключиться Китай.

Трамп подчеркнул, что Пекин «воодушевлен» такой возможностью, и выразил надежду, что в ходе трехсторонних переговоров удастся выработать приемлемые условия сделки, которая будет регулировать использование всех видов ядерного оружия.

В марте председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на заседании в сенате заявил, что США не должны отказываться от «права» нанести ядерный удар первыми, поскольку такая возможность дезориентирует противника.

«Мне кажется, что наша текущая [оборонная] политика осложняет противнику процесс принятия решения. Я бы не рекомендовал принимать решение, которое облегчит ему этот процесс», — ответил генерал в ответ на вопрос, стоит ли запретить Вашингтону первым применять ядерное оружие.

Данфорд добавил, что «может вообразить» несколько вероятных сценариев, при которых конгресс не захочет, чтобы у президента США не было возможности нажать на красную кнопку. «Подробности я готов изложить лишь на закрытом заседании», — подчеркнул генерал.

Кроме того, Данфорд заявил, что кибероружие не способно в полной мере заменить ядерное оружие. «Мы должны сохранять безопасный, но эффективный потенциал ядерного сдерживания», — добавил он. По словам Данфорда, он работал при нескольких президентах США и неоднократно обсуждал вопрос ядерного сдерживания.

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«Каждый раз в ходе дискуссий мы приходили к выводу, что наиболее эффективный способ предотвратить ядерную войну — это ядерная триада из межконтинентальных баллистических ракет, подлодок и стратегических бомбардировщиков», — отметил военный.

Сейчас США обладают более 600 развернутыми межконтинентальными баллистическими ракетами, Россия же имеет 501 боеголовку, готовую к действию.

Общее количество ядерных боеголовок у США составляет 1393 единицы, у России — 1561 штука. При этом Вашингтон считает, что вправе наносить ядерный удар первым, а Москва, согласно своей оборонной доктрине, может применять ядерное оружие лишь в случае применения против нее оружия массового уничтожения и угрозы существования государству в случае нападения на Россию.

Прошлой осенью президент РФ Владимир Путин заявил на съезде дискуссионного клуба «Валдай», что применение ядерного оружия Москвой возможно только в качестве ответного удара.

«Наша концепция — это ответ на встречный удар», — заявил российский лидер. По словам президента, если агрессор первым решится начать подобную «перестрелку», то «неизбежно будет уничтожен».