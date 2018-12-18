Идет охота на попов

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Пока в кругу украинских сектантов, раскольников и их высоких покровителей с улицы Банковой самозабвенно праздновали создание новой псевдоправославной политической структуры, скрывающейся под аббревиатурой УПАПЦ («Украинская поместная автокефальная православная церковь»), наиболее отмороженные представители радикальных группировок объявили охоту на духовенство и мирян канонической Украинской Православной Церкви.

Словно выскочивший из табакерки чёрт, напомнил о себе Дмитрий Ярош – экс-главарь запрещённого в России «Правого сектора», ныне просиживающий штаны в Верховной раде. На своей странице в Facebook террорист назвал каноническую Украинскую Православную Церковь «врагом Украины», «ФСБешной резидентурой» и «Искандером» в руках сатаниста Путина», после чего заявил о необходимости расправ над священнослужителями.

«Охота» на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу, – дело, угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины!» – заявил Ярош, цинично добавив, что собирается делать это «с любовью».

Эти слова вызвали широкий резонанс и шквал негодования общественности и социальных сетей. Многие пользователи сравнили действия украинского режима Порошенко и контролируемых им радикалов с их идейными предшественниками из числа большевистских фанатиков и древнеримских язычников, также устраивавших гонения на верующих христиан.

По мнению бывшего священнослужителя канонической Украинской Православной Церкви отца Феофана (Кратирова), это конвертация реальности. И если раньше для «снятия» звания и прав человека достаточно было обвинить в «сепаратизме» или найти георгиевскую ленточку, то теперь достаточно лишь голословных безапелляционных обвинений со стороны некоего беса из числа нацистов или националистов в том, что тот или иной человек является «агентом Кремля».

«Хочу напомнить этим оркам и фрикам от национально озабоченных бесов, вы ввязались в очень опасную дьявольскую игру, не забывайте об участи большевиков и палачей духовенства времен репрессий Троцкого, Ягоды и Ежова - они все повторили участь своих жертв. Ратуя против Церкви, в которой вы ничего не понимаете, вы дерзаете против мистического Тела Христова, вы заново распинаете Христа», – написал отец Феофан на своей страничке «Вконтакте».

Священнослужитель сравнил украинского президента Петра Порошенко с римским императором Нероном, который поджёг Рим, а затем обвинил в этом христиан и устроил на них страшные гонения. По мнению отца Феофана, бандеровщина – это «аналог римского язычества», а заявления Яроша вполне укладываются в языческое мировоззрение.

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян сравнил экс-главаря «Правого сектора» с видным большевистским деятелем Емельяном Ярославским (настоящее имя – Миней Губельман). В период наиболее страшных гонений на Русскую Православную Церковь Ярославский-Губельман был одним из главных идеологов советских борцов с Православием и возглавлял «Союз воинствующих безбожников».

«Паны декоммунизаторы, чем вы в этом плане отличаетесь от ненавидимых вами большевиков времён начала советской власти? Только тем, что те не воровали, – отмечает пользователь Twitter «Голос Мордора».

В то же время другие комментаторы обращают внимание на то, что сам Ярош является греко-католиком. Борьба же против Православия на Украине и создание некой «единой церкви» является униатским проектом.

«Террорист Дмитрий Ярош, демонстрируя свою принадлежность к униатской церкви, публично начал подталкивать подобных ему террористов к началу религиозной войны на Украине, объявляя богоугодной «охоту» на священников УПЦ. Одновременно с этим Ярош прямо указывает, что объединенная православная церковь на Украине должна объединиться с униатами. В общем-то, уже вполне открыто. Униаты, по сути, прямо и откровенно объявляют войну тем, кто не желает с ними объединяться и жить в лоне Православия на территории Украины», - пишет на своей странице в Facebook Александр Вознесенский.

Пользователь Twitter с ником «Parkering Forbudt», в свою очередь, отметил, что историческая роль униатов на Украине не изменилась, поменялся лишь хозяин.

«Это не «депутат Рады», это нацист и подонок. И призывы устроить массовую резню – вполне в духе его коричневых кумиров», – прокомментировал заявление Яроша депутат Государственной Думы России Алексей Журавлёв.

И, конечно же, люди уверены в том, что заявление украинского депутата об «охоте на московских попов» останется без ответа со стороны представителей так называемого «свободного мира».

Некоторые пользователи Сети заметили, что Яроша рано или поздно постигнет такая же участь, как и его незадачливых предшественников из числа главарей ОУН-УПА*.

«Приступить к ликвидации и объявить об этом вслух, не стесняясь. Пусть помнят, как кончил Бандера», – написал пользователь Twitter Иван.

Так или иначе, но сетевое возмущение словами одного из главарей украинских террористов – вещь крайне неэффективная. К сожалению, на Украине практически создан бандеровский аналог ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) со своим, не имеющим никакого отношения к Православной вере, псевдоцерковным политическим суррогатом, крайне нетерпимым к любым проявлениям инакомыслия. И Ярош, следуя своему амплуа, лишь открыто озвучивает истинные намерения тех, кто стоит во главе новых гонений на православных христиан, которые, к сожалению, изначально обречены на кровь и большие человеческие жертвы.

Дмитрий Павленко

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*организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ

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