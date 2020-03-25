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Идет бычок, качается
25 марта 2020, 14:35 • 144 • Карикатуры
Дональд Трамп поддержал Саудовскую Аравию в ее попытках вытеснить Россию с нефтяных рынков с помощью наращивания добычи топлива, однако призвал не допустить слишком сильного падения нефтяных цен, чтобы защитить производителей топлива в США.
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