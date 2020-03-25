Идет бычок, качается

Дональд Трамп поддержал Саудовскую Аравию в ее попытках вытеснить Россию с нефтяных рынков с помощью наращивания добычи топлива, однако призвал не допустить слишком сильного падения нефтяных цен, чтобы защитить производителей топлива в США.