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Идет бычок, качается

25 марта 2020, 14:35  •  144 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дональд Трамп поддержал Саудовскую Аравию в ее попытках вытеснить Россию с нефтяных рынков с помощью наращивания добычи топлива, однако призвал не допустить слишком сильного падения нефтяных цен, чтобы защитить производителей топлива в США.

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