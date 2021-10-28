Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о попытках Киева перевоспитать украинцев, заставить их забыть подвиги предков и собственную историю. На Украине культивируют идеологию ненависти.

Так Журавко прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который неожиданно вспомнил о том, что Красная армия освободила страну от нацистов 77 лет назад. Высказывание главы государства резко контрастирует с политикой современной Украины, которая открыто героизирует националистов, сотрудничавших с фашистской Германией во время Великой Отечественной войны.

Сегодня украинские радикалы, имеющие колоссальное влияние на Банковую, воспитывают новое поколение, прививая ему с детства ненависть и агрессию. В то время как ненавидимый украинскими политиками Советский Союз воспитывал граждан на идеях мира и братства, пишет портал "Народные новости".

По словам Журавко, всё это происходит с подачи США, которые хотят превратить Украину в анти-Россию.

США информационно помогают, выделяют деньги против советского памятника, против наших героев, нашей победы. Америка вкладывает деньги в националистические учебники в украинских школах. Следы Америки видны везде,

- отметил он.