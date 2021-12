Идеология давления: почему в Москве раскритиковали заявление госсекретаря США о российской «агрессии» • 82 • В мире Вашингтону стоит начать с себя, если он решил искать агрессоров, нарушающих международное право. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии» России. Она напомнила, что в результате «американских шалостей» последних двух десятилетий теперь в мире «миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей». По мнению Захаровой, слова Блинкена — «провальная попытка подвести идеологическую базу» под предстоящий саммит в поддержку демократии. Заявление госсекретаря США об «агрессии» РФ никак не соотносится с действительностью, подчёркивают эксперты. Своими заявлениями Блинкен лишь стремится нарисовать более яркий образ РФ как врага в преддверии антироссийского саммита, считают аналитики. МИД России / Госдеп США © globallookpress.com/Sergey Kovalev, AP Photo/Luis M. Alvarez США стоит начать с себя, если они решили заняться поиском стран-агрессоров, не соблюдающих международные правовые нормы. С такими словами выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале в ответ на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором он обвинил Россию в агрессивных действиях. «Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнёрам надо начинать, стоя перед зеркалом», — написала Захарова. Напомним, ранее во время виртуальной конференции Reuters NEXT Блинкен заявил, что «агрессия», которую в НАТО наблюдали за последние годы, «исходила единственно от России», тогда как Североатлантический альянс, по словам Блинкена, всего лишь «оборонительный» союз. «Он транспарентный. Это не альянс, действия которого нацелены против России. Не альянс, в чьи планы входит совершать против неё акты агрессии», — заявил госсекретарь США. Однако официальный представитель МИД РФ напомнила именно о вооружённой агрессии НАТО во главе с США в Сирии, Ливии, Ираке, Югославии, о том, что Вашингтон в координации с альянсом и ЕС руководил «антиконституционными переворотами» на Украине и предпринимал «демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны» на Кубе, в Венесуэле, Никарагуа, Белоруссии и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

globallookpress.com

© MFA Russia Захарова также назвала «натовской рутиной» сотни спецопераций, целью которых было вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки. «Это только кое-что из американских «шалостей» последних двух десятилетий. Крупными мазками, так сказать. Как результат — миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру», — напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства. Резюмируя сказанное, Захарова назвала заявление Блинкена «провальной попыткой подвести идеологическую базу» под организуемый Вашингтоном саммит в поддержку демократии. Американская инициатива Напомним, 9—10 декабря США намерены провести виртуальный саммит в поддержку демократии, на котором соберут лидеров «различных демократических стран мира». При этом ещё в августе Белый дом опубликовал заявление, в котором говорилось, что онлайн-встреча якобы призвана дать «новый импульс обязательствам и инициативам» по трём основным направлениям: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, содействие соблюдению прав человека. Позже, в сентябре, президент США Джо Байден пояснил, что цель грядущего мероприятия — «задать позитивную повестку для демократического обновления по всему миру». Госдеп уже опубликовал список из 111 приглашённых на саммит стран и территорий. В нём нет ни России, ни Китая, как и ряда других государств, придерживающихся своего взгляда на видение справедливого миропорядка. Москва не раз критиковала планы Вашингтона по проведению саммита в поддержку демократии. Так, во время сентябрьской Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эта идея — «свежий пример» того, как, переводя дискуссии по ключевым проблемам в удобные для себя форматы, Запад хотел бы исключить из процесса выработки глобальных решений тех, кто имеет собственную позицию. «По сути, эта инициатива — вполне в духе холодной войны — провозглашает новый идеологический крестовый поход против всех несогласных», — констатировал Лавров, отметив, что саммит станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих». Позднее, в ноябре, Мария Захарова заявила, что мероприятие имеет конфронтационную направленность и способствует обострению международной напряжённости. По её словам, Вашингтон хочет использовать саммит в поддержку демократии прежде всего для противостояния России, Китаю и другим странам, имеющим стратегическую независимость от Запада. «Эту борьбу собираются вести посредством вмешательства во внутренние дела независимых суверенных государств — под такими предлогами, как противодействие коррупции, защита прав человека и обеспечение демократических стандартов», — отметила она. После прогнозов официального представителя МИД РФ американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации США, сообщила, что на следующей неделе Вашингтон введёт санкции против иностранных правительственных чиновников и лиц, которых он обвиняет в коррупции и нарушении прав человека. Кроме того, по словам журналистов, на предстоящем саммите в поддержку демократии Соединённые Штаты призовут участников мероприятия «присоединиться к кампании по оказанию давления» на «недемократические» государства. Президент США Джо Байден

AP

© Evan Vucci «Официальные лица Белого дома заявили, что рассматривают санкции как важный инструмент в усилиях администрации Байдена, призванных стимулировать так называемое демократическое обновление по всему миру», — говорилось в материале. По данным WSJ, Соединённые Штаты намерены уделить особое внимание обеспечению скоординированных международных действий, поскольку они сильно влияют на эффективность рестрикций. «США введут санкции в соответствии с различными полномочиями, включая полномочия согласно так называемому глобальному акту Магнитского», — говорится в материале The Wall Street Journal. При этом источники газеты не уточнили, кого именно затронут новые санкционные ограничения. Однако, как пишет WSJ, законодатели и активисты призывают администрацию США ввести санкции «против большего числа российских олигархов, китайских чиновников и других известных предполагаемых коррупционеров и нарушителей прав человека». «Обосновать давление на Россию» «Без оглядки на безопасность»: как США наращивают активность в рамках нового оборонного альянса AUKUS Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, реакция официального представителя МИД России на слова американского госсекретаря обличает «лицемерную позицию Вашингтона», развязавшего множество конфликтов в мире и теперь необоснованно обвиняющего в агрессии не себя, а Москву. «Всё дело в двойных стандартах. Свои противоправные действия в мире США оправдывают некой гуманитарной интервенцией, как в Югославии, или распространением демократии, как в Ираке. А то, что Россия заботится о своей безопасности и взаимоотношениях с соседями, они называют агрессивной политикой», — заявил он в беседе с RT. Схожей позиции придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Вашингтон, который голословно обвиняет Москву в «агрессии», намеренно забывает о том кровопролитии, хаосе и войнах, которые инициировали именно американские военные за рубежом. «Не признаются США и в том, что для них жизни людей во второстепенных, по их мнению, странах ничего не значат. Вспомнить хотя бы безалаберный и поспешный вывод контингента США из Афганистана, преступные действия американцев в Сирии, Ираке и других странах», — отметил аналитик в разговоре с RT. По мнению Брутера, в ответ на обвинения Блинкена в «агрессии» российский МИД констатирует объективную реальность, однако «такая правда Вашингтон не интересует». «Вместо того, чтобы признать свои ошибки, США продолжают рассказывать о якобы транспарентном НАТО. И это при том, что альянс всё ближе и ближе продвигается к границам России. Но американский госсекретарь говорит то, что ему выгодно», — подчеркнул эксперт. При этом аналитики сходятся во мнении, что заявление Блинкена действительно связано с предстоящим саммитом в поддержку демократии. «Госдепу нужно в очередной раз сделать акцент на якобы агрессивности России, нарисовать более яркий образ врага в преддверии встречи, направленной против РФ и других неугодных стран. США нужна идеологическая база, чтобы обосновать давление на Россию», — считает Рогулёв. Однако у самих Соединённых Штатов нет никакого права объявлять себя неким символом или моделью демократии, к которой все должны стремиться, поскольку внутри этой страны существует множество проблем, в том числе связанных с соблюдением прав человека, подчеркнул аналитик. Протест в США

Reuters

© Eric Miller С такой точкой зрения солидарен и Владимир Брутер. По его словам, США по-прежнему уверены, что могут принимать решения за всех. «Но вот Россия, Китай и ряд других стран считают по-другому. И поэтому их надо наказать, в том числе с помощью новых санкций, о которых уже пишет американская пресса», — отметил эксперт. Впрочем, как бы Вашингтон ни пытался актуализировать предстоящее мероприятие, оно всё равно ни к чему не приведёт, считает Рогулёв. «Такая онлайн-встреча не остановит процесс снижения важности роли США в мире. Развитие других стран, включая РФ и КНР, не остановить, как бы американские власти к этому не стремились. Новые центры силы уже конкурируют с Соединённым Штатам, и им надо с этим смириться, а не продолжать цепляться за ушедшее лидерство. Все эти усилия будут тщетны», — заключил аналитик. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



82 Источник Похожие новости В Германии 15-летняя девочка умерла после прививки от ковида: Оказалось, это не единственный случай WP: «Польша не позволит Германии строить четвёртый рейх» «Противодействовать провокациям»: как Россия и страны АСЕАН проводят первые совместные военно-морские учения Тайные европейские союзы и польский бунт 1830 года Исторические поиски «белорусской народности» Politico: Украина, Грузия и Молдавия продолжат хотеть в ЕС Новости партнеров