Идеологический враг, мешающий заниматься рабовладельчеством: Пушков и его читатели гадают о причинах нападок США на Россию

Россия не может вмешиваться в то, чего нет. Об этом заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Напомним, ранее бывший спецпрокурор Соединённых Штатов Америки Роберт Мюллер заявил о том, что он не нашел достаточных доказательств вины главы государства Дональда Трампа по делу о "сговору с Россией". При этом Мюллер утверждает, что подготовленный ранее им доклад не оправдывает Трампа и не доказывает факта отсутствия сговора. Расследование показало, что Россия якобы систематически вмешивалась в американские выборы.

А глава ФБР Кристофер Рэй утверждает, что российские власти якобы продолжают вмешиваться в избирательные процессы на территории Соединённых Штатов Америки. Он считает, что Вашингтон будто бы в недостаточной мере сдерживает Москву, которая может вмешиваться в электоральные процессы путем "иностранного влияния". На ситуацию не повлияли и американские санкции, поэтому директор ФБР допускает возможность попыток вмешательства в будущем.

Комментируя ситуацию, Пушков напомнил, что в США уже 10 месяцев не было никаких выборов. Поэтому речь идет о страшилке, которая нужна для раздувания антироссийской истерии и борьбы с президентом Штатов Дональдом Трампом.

"Нельзя вмешаться в то, чего нет. Но сенаторы кивают, у них нет вопросов. Эта страшилка нужна исключительно для борьбы с Трампом и для антироссийской истерии", - заявил он.

Фото: twitter.com/ Alexey_Pushkov

Сенатора поддержали его читатели, указавшие на то, что Вашингтону выгоден образ идеологического врага в лице Москвы.

"Американцам нужна страшилка. Самая лучшая страшилка, выгодная американцам, неразрывно связана с образом давнего идеологического врага с Россией. Когда-то врагом был Советский Союз, который они расшатали до его распада. Сейчас шатают Россию с целью её развала. Увы, но РФ в их воле", - заявил один из комментаторов.

Фото: twitter.com/POLARSTAR681

"Мы им мешаем заниматься рабовладельчеством, вот они и злятся, мстят", - добавил другой.

Фото: twitter.com/lHDPFvG8v0fNSsX

"Самое смешное, если бы выборы выиграла Хилари Клинтон, то противная сторона сделала бы тоже самое... обвинение, расследование и бездоказательное наказание нас же, вот такой вот мезальянс, товарищи", - резюмировали в Сети.