Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
Главная / Война

Идеологический манифест Chatham House

19 мая 2021, 00:55  •  17 • Война
Лондонский Королевский институт международных отношений констатирует, что общих «целей и ценностей» у Запада и России нет
13 мая на сайте британского Королевского института международных отношений в Лондоне, известного как Chatham House, появился доклад «Мифы и заблуждения в дискуссиях о России». В докладе представлены, как сообщают авторы, 16 распространённых заблуждений, искажающих дебаты о России в западном сообществе и «плохо влияющих на политику Запада».
Статус Chatham House таков, что мы имеем здесь дело с идеологическим манифестом коллективного Запада в отношении России.
«Вопреки нарративу о «предательстве Запада», который культивируется в Российской Федерации, Советскому Союзу после 1990 года никто не давал формальных гарантий о пределах расширения НАТО, подчёркивают авторы доклада. Дескать, «Москва искажает историю в целях сохранения внутри страны антизападного консенсуса», а пределы расширения НАТО на восток были и остаются ничем не ограниченными.
Chattam House утверждает, что, когда в 1990 году Михаил Горбачев согласился на включение объединенной Германии в НАТО, он будто бы не просил и не получал никаких гарантий относительно дальнейшего расширения альянса. А «в Основополагающем акте Россия – НАТО (1997) признается «неотъемлемое право» всех государств «выбирать средства для обеспечения собственной безопасности». При этом распад Организации Варшавского договора и СССР «изменил ситуацию с безопасностью в Европе и повлиял на желание многих стран примкнуть к НАТО», пишут аналитики Chatham House. И тогда на что России жаловаться, вопрошают авторы доклада.
В докладе имеется специальный раздел по санкциям. Посыл таков – санкции отменять нельзя. Они эффективны и должны продолжать действовать, давление на Россию не должно уменьшаться.
«Политики евроатлантического сообщества могут отказываться это признавать, но естественное состояние Москвы – конфронтация с Западом», – заявляют в Королевском институте международных отношений. Признать данный факт мешает то, что РФ использует нестандартные враждебные меры: «выше порога приемлемой деятельности по меркам мирного времени, но ниже – по меркам войны».
«Россия хочет для себя привилегий „великой державы", ограничения суверенитета соседних стран и согласия с тем, что государство не может быть объектом критики, если его внутренняя политика нарушает ценности демократии, прав человека и верховенства права. Эта точка зрения противоречит основным западным интересам и ценностям». Общеевропейская система безопасности с участием РФ была бы обречена.
Аналитики из Chattam House отвергают ту точку зрения, что нормализация отношений с РФ необходима из-за ее геополитического веса или наличия взаимных экономических интересов с Западом, или в порядке компенсации за проигрыш России в холодной войне. Усилия западных стран наладить кооперацию с РФ в таких вопросах, как кибербезопасность, торговля, конфликты на Ближнем Востоке, утверждают авторы доклада, «пока что проваливались из-за нелиберального подхода России к каждой теме».
Якобы западные политики «были подвержены мифу о том, что Россия и Запад имеют некое общее представление о желаемом финальном состоянии их отношений, об общем стремлении к благоприятному исходу…». По мнению аналитиков Королевского института, этот миф возник оттого, что, выступая с мирными и демократическими инициативами, «Запад приписывал Москве свои цели и ценности, одинаковое понимание главных принципов мировой политики…».
Отдельные пункты доклада Chatham House выглядят анекдотически. В апреле 2021 года президент США Джо Байден, говорится в докладе, заявил о своем желании построить «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией. Дескать, это был призыв к деэскалации, сопровождаемый абсолютно неагрессивным, «тщательно откалиброванным» пакетом экономических санкций. Мол, смысл состоял в том, чтобы заставить Россию взвесить выгоды и риски от различных моделей ее поведения и предложить ей путь к более спокойным отношениям с Соединёнными Штатами и с Западом в целом. «Тем не менее со стороны России последовало немедленное и эмоциональное отклонение этого щедрого предложения».
Одной из главных целей своей работы, говорится в докладе, авторы считают призвать западных политиков пересмотреть свои позиции относительно России… «на основе жёсткости».
Фактически доклад Chatham House – это призыв разговаривать с Россией с позиции силы вслед за констатацией о том, что общих «целей и ценностей» у Запада и России нет.
«Это своего рода идеологический манифест сдерживания России, облеченный в рациональную и наукообразную форму», – прокомментировал появление данного текста программный директор РСМД Иван Тимофеев. Это настолько очевидно, что комментарии здесь даже не нужны.
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
13 мая 2021, 20:15
10 тысяч боевиков ИГИЛ* вгрызлись в землю
14 мая 2021, 00:50
Президент Байден не станет смотреть в глаза президенту Путину
17 мая 2021, 16:50
RTA: Черноморский регион готовят к войне
15 мая 2021, 11:40
Армия против боевиков: расклад сил в палестинско-израильском конфликте
17 мая 2021, 15:00
Baltic Word: Страны Балтии – территория геополитических игр
17 мая 2021, 15:00
Демаркация границы: Ереван просит помощи у Москвы, Баку требует не втягивать ОДКБ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2021, 02:20
Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции
12 мая 2021, 16:45
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет причин так реагировать"
12 мая 2021, 11:15
Что ещё «слуги народа» должны сделать с Виктором Медведчуком, чтобы тот, наконец, ударил в ответ?
14 мая 2021, 02:40
На инцидент в Сирии в Пентагоне ответили русским: "Спасибо. Предоставить нечего"
13 мая 2021, 00:05
От погромов к линчеванию: Израильтяне толпами нападают на людей - видео
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
13 мая 2021, 17:30
Запад признал необходимость раздела Украины – эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.