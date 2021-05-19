Идеологический манифест Chatham House

Лондонский Королевский институт международных отношений констатирует, что общих «целей и ценностей» у Запада и России нет

13 мая на сайте британского Королевского института международных отношений в Лондоне, известного как Chatham House, появился доклад «Мифы и заблуждения в дискуссиях о России». В докладе представлены, как сообщают авторы, 16 распространённых заблуждений, искажающих дебаты о России в западном сообществе и «плохо влияющих на политику Запада».

Статус Chatham House таков, что мы имеем здесь дело с идеологическим манифестом коллективного Запада в отношении России.

«Вопреки нарративу о «предательстве Запада», который культивируется в Российской Федерации, Советскому Союзу после 1990 года никто не давал формальных гарантий о пределах расширения НАТО, подчёркивают авторы доклада. Дескать, «Москва искажает историю в целях сохранения внутри страны антизападного консенсуса», а пределы расширения НАТО на восток были и остаются ничем не ограниченными.

Chattam House утверждает, что, когда в 1990 году Михаил Горбачев согласился на включение объединенной Германии в НАТО, он будто бы не просил и не получал никаких гарантий относительно дальнейшего расширения альянса. А «в Основополагающем акте Россия – НАТО (1997) признается «неотъемлемое право» всех государств «выбирать средства для обеспечения собственной безопасности». При этом распад Организации Варшавского договора и СССР «изменил ситуацию с безопасностью в Европе и повлиял на желание многих стран примкнуть к НАТО», пишут аналитики Chatham House. И тогда на что России жаловаться, вопрошают авторы доклада.

В докладе имеется специальный раздел по санкциям. Посыл таков – санкции отменять нельзя. Они эффективны и должны продолжать действовать, давление на Россию не должно уменьшаться.

«Политики евроатлантического сообщества могут отказываться это признавать, но естественное состояние Москвы – конфронтация с Западом», – заявляют в Королевском институте международных отношений. Признать данный факт мешает то, что РФ использует нестандартные враждебные меры: «выше порога приемлемой деятельности по меркам мирного времени, но ниже – по меркам войны».

«Россия хочет для себя привилегий „великой державы", ограничения суверенитета соседних стран и согласия с тем, что государство не может быть объектом критики, если его внутренняя политика нарушает ценности демократии, прав человека и верховенства права. Эта точка зрения противоречит основным западным интересам и ценностям». Общеевропейская система безопасности с участием РФ была бы обречена.

Аналитики из Chattam House отвергают ту точку зрения, что нормализация отношений с РФ необходима из-за ее геополитического веса или наличия взаимных экономических интересов с Западом, или в порядке компенсации за проигрыш России в холодной войне. Усилия западных стран наладить кооперацию с РФ в таких вопросах, как кибербезопасность, торговля, конфликты на Ближнем Востоке, утверждают авторы доклада, «пока что проваливались из-за нелиберального подхода России к каждой теме».

Якобы западные политики «были подвержены мифу о том, что Россия и Запад имеют некое общее представление о желаемом финальном состоянии их отношений, об общем стремлении к благоприятному исходу…». По мнению аналитиков Королевского института, этот миф возник оттого, что, выступая с мирными и демократическими инициативами, «Запад приписывал Москве свои цели и ценности, одинаковое понимание главных принципов мировой политики…».

Отдельные пункты доклада Chatham House выглядят анекдотически. В апреле 2021 года президент США Джо Байден, говорится в докладе, заявил о своем желании построить «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией. Дескать, это был призыв к деэскалации, сопровождаемый абсолютно неагрессивным, «тщательно откалиброванным» пакетом экономических санкций. Мол, смысл состоял в том, чтобы заставить Россию взвесить выгоды и риски от различных моделей ее поведения и предложить ей путь к более спокойным отношениям с Соединёнными Штатами и с Западом в целом. «Тем не менее со стороны России последовало немедленное и эмоциональное отклонение этого щедрого предложения».

Одной из главных целей своей работы, говорится в докладе, авторы считают призвать западных политиков пересмотреть свои позиции относительно России… «на основе жёсткости».

Фактически доклад Chatham House – это призыв разговаривать с Россией с позиции силы вслед за констатацией о том, что общих «целей и ценностей» у Запада и России нет.