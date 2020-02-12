«Идеологические инвестиции»: сотни миллионов от США странам с антироссийской политикой • 61 • Аналитика

В связи с началом обсуждения в Соединенных Штатах планов на будущий, 2021 финансовый год достоянием гласности становятся суммы, которые там планируют потратить на поддержку зарубежных стран. Тех, основной сутью внешней политики которых фактически является антироссийская деятельность. Судя по оглашаемым сейчас цифрам, экономить на создании проблем для нашей страны руками своих наиболее верных марионеток Вашингтон вовсе не собирается.



В первую очередь щедрые подачки по линии Государственного департамента США получат те из них, кто, как сказано в соответствующем сопроводительном документе к проекту бюджета, «находится на передовом рубеже» противостояния России. Прямо-таки на линии огня... Речь, как несложно догадаться, в первую очередь о странах, давно превративших капитализацию собственной русофобии в один из основных источников доходов: об Украине, Грузии, а также прибалтийских государствах. Им намерены отсыпать по полной.







Киев, скорее всего, продолжит получать больше всех остальных: «нэзалэжной» планируют выделить 250 миллионов долларов по линии оборонного ведомства, а также еще 115 миллионов «на оборону» в рамках программ Госдепа. Что характерно, ранее Белый дом предлагал ограничить помощь Украине от ведомства Помпео 20 миллионами долларов, однако теперь, как видно, приоритеты поменялись. Напомним, в нынешнем бюджетном году «нэзалэжной» отвалили целых 300 миллионов, а в тамошнем военном ведомстве в конце прошлого года заявляли и о 400 миллионах, 85% которых, по заверениям представителей ВСУ, уже были «законтрактованы». На эти средства они планируют закупать прежде всего разнообразные «летальные вооружения», в частности, ракетные комплексы береговой обороны.



Особое внимание уделяется финансированию программ по переобучению военных «союзных» США стран по стандартам НАТО, проведению соответствующих маневров, тренингов и прочих подобных мероприятий, результатом которых, по мнению Госдепа, должно стать появление в опекаемых американцами армиях «офицеров, которые понимают и ценят доктрину, а также оперативную тактику вооруженных сил США». В частности, более 25 с половиной миллионов долларов будут выделены в рамках именно поддержки такого рода начинаний. В качестве получателей выступят военные ведомства Грузии, Румынии, Польши, Болгарии и опять-таки Украины. А также Турции, с которой Вашингтон вроде бы «в ссоре» и находится в процессе сворачивания военного сотрудничества.



Что характерно, общую сумму военной помощи иностранным государствам Дональд Трамп намерен, согласно его декларациям, сократить, причем достаточно существенно, на 21%, или, в денежном выражении, почти на 11 миллиардов долларов. Голубь мира? Это вряд ли. Глава Белого дома просто перекладывает деньги из одного «кармана» в другой: в то же самое время им заявлено о необходимости срочного увеличения финансирования американской Международной финансовой корпорации развития (DFC). Вместо 150 миллионов долларов в нынешнем году — до 700 миллионов долларов в следующем. И вот как раз эти деньги президент вполне адресно планирует израсходовать на «противостояние России». Если учесть, что речь идет о выделении указанной выше суммы странам Европы, Евразии и Центральной Азии, то по поводу конкретных адресатов голову можно не ломать: все те же страны, указанные выше, плюс, возможно, еще ряд среднеазиатских бывших советских республик.



По букве бюджета военными эти расходы считаться не будут, однако к какой области их прикажете отнести, если речь идет об оказании финансовой помощи «партнерам США» для таких задач, как «защита территориальной целостности», «поддержание безопасности», и, что гораздо конкретнее, — «отказа от любых систем вооружений, произведенных в России»? Можно не сомневаться, считать Трамп умеет, и львиная доля этих подачек вернется все в те же Соединенные Штаты, составляя прибыли тамошних корпораций, входящих в военно-промышленный комплекс.



Не забыты, кстати, в проектируемой государственной смете и «идеологический фронт», «идеологические инвестиции»: на противостояние нашей стране сугубо в информационной сфере через ту же DFC хотят выделить 24 миллиона долларов. Неслабая сумма на промывание мозгов! Как видим, на финансирование войны с Россией, ведущейся тайно и явно, реально и виртуально, денег Вашингтон не жалеет. В связи с началом обсуждения в Соединенных Штатах планов на будущий, 2021 финансовый год достоянием гласности становятся суммы, которые там планируют потратить на поддержку зарубежных стран. Тех, основной сутью внешней политики которых фактически является антироссийская деятельность. Судя по оглашаемым сейчас цифрам, экономить на создании проблем для нашей страны руками своих наиболее верных марионеток Вашингтон вовсе не собирается.В первую очередь щедрые подачки по линии Государственного департамента США получат те из них, кто, как сказано в соответствующем сопроводительном документе к проекту бюджета, «находится на передовом рубеже» противостояния России. Прямо-таки на линии огня... Речь, как несложно догадаться, в первую очередь о странах, давно превративших капитализацию собственной русофобии в один из основных источников доходов: об Украине, Грузии, а также прибалтийских государствах. Им намерены отсыпать по полной.Киев, скорее всего, продолжит получать больше всех остальных: «нэзалэжной» планируют выделить 250 миллионов долларов по линии оборонного ведомства, а также еще 115 миллионов «на оборону» в рамках программ Госдепа. Что характерно, ранее Белый дом предлагал ограничить помощь Украине от ведомства Помпео 20 миллионами долларов, однако теперь, как видно, приоритеты поменялись. Напомним, в нынешнем бюджетном году «нэзалэжной» отвалили целых 300 миллионов, а в тамошнем военном ведомстве в конце прошлого года заявляли и о 400 миллионах, 85% которых, по заверениям представителей ВСУ, уже были «законтрактованы». На эти средства они планируют закупать прежде всего разнообразные «летальные вооружения», в частности, ракетные комплексы береговой обороны.Особое внимание уделяется финансированию программ по переобучению военных «союзных» США стран по стандартам НАТО, проведению соответствующих маневров, тренингов и прочих подобных мероприятий, результатом которых, по мнению Госдепа, должно стать появление в опекаемых американцами армиях «офицеров, которые понимают и ценят доктрину, а также оперативную тактику вооруженных сил США». В частности, более 25 с половиной миллионов долларов будут выделены в рамках именно поддержки такого рода начинаний. В качестве получателей выступят военные ведомства Грузии, Румынии, Польши, Болгарии и опять-таки Украины. А также Турции, с которой Вашингтон вроде бы «в ссоре» и находится в процессе сворачивания военного сотрудничества.Что характерно, общую сумму военной помощи иностранным государствам Дональд Трамп намерен, согласно его декларациям, сократить, причем достаточно существенно, на 21%, или, в денежном выражении, почти на 11 миллиардов долларов. Голубь мира? Это вряд ли. Глава Белого дома просто перекладывает деньги из одного «кармана» в другой: в то же самое время им заявлено о необходимости срочного увеличения финансирования американской Международной финансовой корпорации развития (DFC). Вместо 150 миллионов долларов в нынешнем году — до 700 миллионов долларов в следующем. И вот как раз эти деньги президент вполне адресно планирует израсходовать на «противостояние России». Если учесть, что речь идет о выделении указанной выше суммы странам Европы, Евразии и Центральной Азии, то по поводу конкретных адресатов голову можно не ломать: все те же страны, указанные выше, плюс, возможно, еще ряд среднеазиатских бывших советских республик.По букве бюджета военными эти расходы считаться не будут, однако к какой области их прикажете отнести, если речь идет об оказании финансовой помощи «партнерам США» для таких задач, как «защита территориальной целостности», «поддержание безопасности», и, что гораздо конкретнее, — «отказа от любых систем вооружений, произведенных в России»? Можно не сомневаться, считать Трамп умеет, и львиная доля этих подачек вернется все в те же Соединенные Штаты, составляя прибыли тамошних корпораций, входящих в военно-промышленный комплекс.Не забыты, кстати, в проектируемой государственной смете и «идеологический фронт», «идеологические инвестиции»: на противостояние нашей стране сугубо в информационной сфере через ту же DFC хотят выделить 24 миллиона долларов. Неслабая сумма на промывание мозгов! Как видим, на финансирование войны с Россией, ведущейся тайно и явно, реально и виртуально, денег Вашингтон не жалеет. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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