«Идеологическая преемственность»: могут ли на Украине отказаться от политики декоммунизации

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает за отмену закона о декоммунизации. Об этом сообщил глава киевской областной организации данной политической силы Сергей Боголюбов. Заявление политика прозвучало на фоне акции «Бессмертный полк», которая собрала сотни тысяч человек в ряде украинских городов. Несмотря на действующий в стране запрет на демонстрацию советской символики, участники шествий пронесли красные флаги и украсили одежду георгиевскими ленточками. По мнению экспертов, процесс декоммунизации не получил широкой поддержки украинского населения. Однако пока у оппозиции нет шансов на отмену закона, поскольку избранный президент Украины Владимир Зеленский продолжает идеологический курс Петра Порошенко, отмечают аналитики.

Глава киевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Боголюбов призвал власти Украины отменить «преступный» закон о декоммунизации, который запрещает публичную демонстрацию советской символики.

«Мы храним ордена дедов, есть там и георгиевские ленточки. Это даёт нам нашу историю, память о том, что наши деды и прадеды приближали победу над нацизмом ценой своей жизни. Мы призываем к ответственности за нашу историю и наше наследие», — сообщил политик в эфире телеканала NewsOne.

Заявление Боголюбова прозвучало на фоне прошедшей на Украине акции «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка». — RT), в которой приняли участие сотни тысяч человек. Она состоялась 9 мая в городах-героях Киеве, Одессе, а также в Харькове, Херсоне, Запорожье, Житомире, Чернигове, Черновцах, Мелитополе, Сумах и других.

Часть граждан, которые прошли по улицам с портретами участников Великой Отечественной войны (ВОВ), не побоялись надеть советские пилотки, пронести красные флаги и украсить одежду георгиевскими ленточками. Эта символика нарушает закон о декоммунизации, который действует на Украине последние четыре года.

Полиция не препятствовала шествиям колонн, но и не оставила без внимания ношение запрещённой атрибутики. По данным МВД, было составлено 13 административных протоколов и заведено пять уголовных дел по фактам демонстрации символики.

Также не обошлось без арестов. Как сообщают украинские СМИ, стражи порядка задержали в Киеве пожилую женщину в форме Красной армии, а также директора Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную, которая надела футболку в цветах георгиевской ленточки. Она является матерью погибшего в автокатастрофе экс-депутата Верховной рады (ВР) Ирины Бережной.

Война с «тоталитарным наследием»

Закон о декоммунизации — объединяющее название для пакета четырёх правовых актов, подписанных президентом Петром Порошенко 15 мая 2015 года. Они включали в себя комплекс мероприятий по борьбе с «тоталитарным наследием».

Речь идёт о следующих законах: «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов», «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917—1991 годов», «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики», «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке».

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Одна из важнейших мер закона о декоммунизации — запрет на пропаганду коммунистической и нацистской символик. Примечательно, что в документах не упоминается атрибутика СС, СД (спецслужба НСДАП) и гестапо. Более того, ветераны ОУН-УПА*, сотрудничавшие с гитлеровцами, получили статус борцов за независимость Украины.

Закон о декоммунизации ввёл «уголовную ответственность для граждан, «открыто выражающих коммунистические взгляды и отрицающих преступления коммунистического тоталитарного режима». Например, за исполнение «Интернационала» (о гимне НСДАП в законе ничего не говорится. — RT) гражданин может быть осуждён на срок до десяти лет.

Также декоммунизация предусматривает массовое переименование городов и сёл, названия которых напоминают о временах СССР. На карте Украины появились Днепр (бывший Днепропетровск), Кропивницкий (Кировоград), Торецк (Дзержинск), Бахмут (Артёмовск), Графское (Первое Советское), Горишние Плавни (Комсомольск).

Киевские власти переименовали десятки населённых пунктов в Крыму, заменив «коммунистические» названия на топонимы из крымско-татарского языка (Советский — Ички, Красногвардейское — Курман, Октябрь — Бай-Кончек).

Смена названий коснулась и предприятий. Так, принадлежавший Порошенко завод «Ленинская кузня» стал «Кузницей на Рыбальском». В апреле 2019 года в рамках декоммунизации в Николаеве даже поменяли название хлеба «Стахановский» на «Галицкий».

Волна переименований затронула некоторые улицы украинских городов. В 2016 году проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко (участник ВОВ, генерал-майор Вооружённых сил СССР, известный советский диссидент. — RT). Однако 9 мая 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес после возложения венков на мемориале Славы заявил, что жители города просят вернуть проспекту «историческое название». По его словам, «имя Григоренко будет увековечено на другой хорошей улице».

В том же 2016 году Киевская рада постановила переименовать Московский проспект в проспект Степана Бандеры, а примыкающий к нему проспект Генерала Ватутина — в честь Романа Шухевича.

Элемент конструкции поваленного памятника Владимиру Ленину

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© Илья Питалев

Против решения столичных властей выступили польские и израильские политики, а также местные правозащитники. В частности, по иску «Антифашистской правозащитной лиги» и «Еврейской правозащитной группы» Окружной административный суд Киева заблокировал постановление о переименовании проспекта Генерала Ватутина.

Кроме переименований, закон о декоммунизации предусматривает уничтожение памятников советской эпохи, напоминающих о «тоталитарном прошлом». В 2017 году из украинских населённых пунктов исчезли практически все монументы, посвящённые Владимиру Ленину. Их демонтажем руководили как чиновники, так и националисты без ведома городских властей.

«Не младший брат»

Пётр Порошенко считает принятие закона о декоммунизации одним из достижений своего правления. В ноябре 2018 года он заявил, что этот шаг позволил стереть «имена палачей народа с карты Украины» и убрать «их идолов». По мнению президента, до «майдана» «Украина выглядела, словно иллюстрация к учебнику по истории КПСС».

«Мы деколонизировали коллективную память. Упали имперские концепты «единого народа» или «общей истории». Украина больше не «младший брат». Огромную роль в этом сыграла политика декоммунизации», — написал украинский лидер в Twitter в декабре прошлого года.

Участники акции «Бессмертный полк»

РИА Новости

Опрошенные RT эксперты полагают, что закон о декоммунизации был призван повысить легитимность власти Порошенко и отвлечь внимание общества от тяжёлой социально-экономической ситуации. Однако процесс «прощания с тоталитарным прошлым» не получил широкой народной поддержки. Об этом красноречиво свидетельствуют активное участие украинцев в акции «Бессмертный полк» и катастрофический для Порошенко результат на президентских выборах.

«Украинские власти добились того, что они фактически надругались над своей историей, вычеркнув из неё достижения советского периода, а заодно — граждан, которые иначе относятся к СССР и чтят память о подвиге Красной армии в ВОВ. Кроме того, процесс декоммунизации фактически поставил под большой вопрос существование Украины в её нынешних границах», — отметил в беседе с RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По мнению эксперта, участие сотен тысяч украинцев в акции «Бессмертный полк» и ношение запрещённой советской символики — своеобразный протест против закона о декоммунизации и политики киевских властей.

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко констатировал в беседе с RT, что в ближайшие годы раскол между украинской властью и обществом будет сохраняться. Как полагает эксперт, риторика избранного главы государства Владимира Зеленского не позволяет надеяться на изменение закона о декоммунизации и официального формата празднования Дня Победы.

9 мая победитель президентской гонки посетил могилу своего деда Семёна Зеленского, участника ВОВ. По словам бывшего шоумена, недопустимо принижать «вклад украинцев» в победу над нацистской Германией. 9 мая, как считает Зеленский, должно стать Днём благодарности.

«Шансов на отмену закона о декоммунизации, несмотря на всю его абсурдность, нет. До перевыборов в Раду Зеленскому и уж тем более оппозиции будет очень тяжело провести через парламент какой-либо закон. Будущий президент озвучивает те же по сути политические тезисы, что и Порошенко, сохраняя преемственность в плане идеологии», — резюмировал Ищенко.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).