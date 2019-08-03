Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин подписал закон для формирования единого реестра субъектов МСП
"Кому совсем не повезет – станет сакральной жертвой": Молодежи раскрыл...
Что будет с Ливией?
"У нас есть ряд условий": Экс-президент Южной Осетии объяснил, чего жд...
Главная / В мире

«Идеологическая подготовка»: в НАТО выступили за создание правил поведения вооружённых сил в Арктике

03 августа 2019, 11:09  •  118 • В мире
Западу необходимо возобновить взаимодействие с Россией и приступить к формированию общих правил поведения вооружённых сил в Арктике. Об этом говорится в исследовании Оборонного колледжа НАТО, с текстом которого ознакомился RT. В докладе отмечается, что наращивание Москвой военной силы в российской Арктике носит — «по крайней мере на данный момент» — оборонительный характер. В то же время указывается, что российские системы могут угрожать свободе действий альянса. По словам опрошенных RT экспертов, доклад специалистов НАТО призван подготовить общественное мнение к «более решительным» действиям блока в Арктике.
 
AFP © Jonathan NACKSTRAND
 

Для избежания роста напряжённости в Арктике Западу необходимо возобновить взаимодействие с Россией, а также приступить к формированию общих правил поведения вооружённых сил в регионе. С таким предложением выступают специалисты Оборонного колледжа НАТО. 

Как отмечается в документе, военное присутствие России в Арктике определяется изменяющейся геополитической обстановкой и не может рассматриваться в отрыве от растущей напряжённости в отношениях с Западом, а потому период, когда регион считался зоной деполитизированного сотрудничества, подходит к концу.

Западным военным и политикам, считают в Оборонном колледже альянса, следует приступить к обсуждению нормативной базы, регулирующей военную безопасность в Арктике. Аналитики считают, что председательство России в Арктическом совете с 2021 по 2023 год может предоставить такую возможность. Кроме того, указывается в докладе, Западу также стоит заняться формированием общих правил поведения вооружённых сил в Арктике в новых условиях.

«Приарктическим странам нужно понимать, что рост военной активности, особенно со стороны России, может привести к такой же геополитической и военной напряжённости (в регионе. — RT) между Россией и Западом, которая уже существует на других направлениях. Если инцидент на одном направлении затронет другое, Арктика должна оставаться регионом «низкой напряжённости». Для снижения риска неверной оценки ситуации необходимо придерживаться двух приоритетов: возобновление взаимодействия с Россией и формирование общих правил поведения вооружённых сил в Арктике», — пишут авторы документа.

  • Заседание Арктического совета
  • Reuters
  • © Mandel Ngan/Pool

Между тем Москва неоднократно призывала к взаимодействию по вопросам региона. Так, ранее в МИД России выступили за формирование международного партнёрства для сохранения Арктики в качестве зоны мира и низкой военной напряжённости. 

«Ограничить действия России в Арктике»

Согласно докладу Оборонного колледжа НАТО, Москва стремится контролировать военную активность зарубежных государств в Арктике, однако пока наращивание военной силы РФ в регионе имеет оборонительный характер. 

«Конечно, в военно-оперативном смысле российская Арктика не является для Москвы исключением. Восприятие угрозы в Арктике остаётся для российского руководства тем же, что и на других направлениях. Оно стремится устойчиво контролировать в российской Арктике военную активность зарубежных государств и обеспечить пути подхода для Вооружённых сил России, в частности Северного флота. Наращивание российской военной силы в российской Арктике и намерения Кремля носят (по крайней мере на данный момент) оборонительный характер», — говорится в документе. 

Как отмечают специалисты альянса, главная цель «наращивания российской военной силы» в арктической зоне России — защитить по периметру Кольский полуостров. Однако, подчёркивается в документе, российская концепция обороны «Бастион», строящаяся «на развёртывании эшелонированной системы воспрещения действий противника на море», представляет реальную угрозу для авианосных групп НАТО, что потенциально может сказаться и на свободе действий альянса.

  • Военнослужащие во время тактических учений с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Бастион"
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

В альянсе пытаются уравнять возможности в регионе, отметил в разговоре с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Именно поэтому в НАТО стремятся ограничить действия России в Арктике, в том числе и в исключительно российской экономической зоне. 

«У России есть печальный опыт XX века, когда отсутствие серьёзных военных сил в арктической зоне привело к тому, что западные страны, прежде всего Норвегия, занимались неприкрытым разграблением российских биологических природных ресурсов. Только переброска военных кораблей в 30-х годах в Белое и Баренцево моря смогла остановить этот беспредел. Никто тогда в Европе не говорил, что нужно остановить эти беззаконные действия, все на это закрывали глаза. Действительно, чтобы сохранить свой суверенитет и иметь возможность на своей территории заниматься своим делом, России нужно серьёзно охранять свои границы. Когда дело касается обеспечения безопасности России, никто в мире не беспокоится написанием каких-то правил. Когда Россия усиливается, поднимается вопрос о написании каких-то кодексов», — подчеркнул эксперт.

«Подготовка общественного мнения»

По мнению политолога Александра Асафова, подобного рода доклады, которые составляют различные военные специалисты НАТО, являются подготовкой общественного мнения к более решительным действиям альянса в Арктике. Как отметил эксперт, акценты в оценке деятельности России в регионе могут быть смещены в любой момент. 

«Это, безусловно, не только подготовительные мероприятия околовоенного характера, но и подготовка общественного мнения к более решительным действиям в Арктике. Но не в ближайшее время. Тем не менее создаётся контекст-привязка для таких понятий, как «Арктика», «военная сила», «вооружение» и так далее. Весь набор этих суждений связывается воедино — пусть и какими-то достаточно внешними, контурными событиями, такими как создание некоего военного кодекса», — подчеркнул эксперт. 

По словам Асафова, очевидно, что деятельность России в регионе, включая успехи в освоении арктического пространства, тревожит НАТО. Он отметил, что Арктика в долгосрочной перспективе может стать «полем будущих конфликтов».

«Очевидно, что подготовка и в дипломатическом поле, и в международном, и в подобном идеологическом идёт уже сейчас», — добавил он.

Так, в июне этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир заявил об увеличении российского военного присутствия в Арктике.  

Между тем ещё в мае советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон призвал «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике. Как сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Болтона, Соединённые Штаты пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий.  

«Судя по воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий, на эскалацию напряжённости. Неслучайно акцент делается на военных методах, на увеличении военных расходов на арктическом направлении, на попытках подорвать доверие и атмосферу многостороннего арктического сотрудничества», — подчеркнула Мария Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
03 августа 2019, 01:39
Что будет с Ливией?
02 августа 2019, 12:39
Дайджест СМИ: США вводят новые санкции против России, Берлин отказался помогать Вашингтону
02 августа 2019, 12:39
В "толерантной и свободной" Швеции девушку не пустили в автобус из-за летней одежды
03 августа 2019, 01:39
"Лаборатория Франкенштейна" продавала военным США мертвые тела на опыты - СМИ
03 августа 2019, 11:09
«Идеологическая подготовка»: в НАТО выступили за создание правил поведения вооружённых сил в Арктике
03 августа 2019, 01:39
Во Франции погиб пилот самолета-амфибии, помогавший тушить подожженный кем-то лес
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2019, 01:24
«Запугивание и подавление»: на Украине допрашивают получивших российские паспорта жит...
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорь...
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Ру...
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
03 августа 2019, 04:54
"Кому совсем не повезет – станет сакральной жертвой": Молодежи раскрыли неп...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2019, 20:52
Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное
01 августа 2019, 04:09
Спасибо за помощь, но... Путин красиво ответил на предложение Трампа тушить пожары вместе
28 июля 2019, 18:39
«Удар по союзникам»: почему в США выступили против санкций в отношении «Северного потока — 2»
28 июля 2019, 14:12
"США будут полностью УНИЧТОЖЕНЫ!" Кедми сокрушает неожиданным заявлением! На Западе не покажут!
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог сравнил столицы России и Украины
01 августа 2019, 04:09
В Кишинёве назревает катастрофа
27 июля 2019, 23:24
В Госдуме признали: с этими торгашами во власти мы ничего не достигнем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.