«Идеологическая подготовка»: в НАТО выступили за создание правил поведения вооружённых сил в Арктике

Западу необходимо возобновить взаимодействие с Россией и приступить к формированию общих правил поведения вооружённых сил в Арктике. Об этом говорится в исследовании Оборонного колледжа НАТО, с текстом которого ознакомился RT. В докладе отмечается, что наращивание Москвой военной силы в российской Арктике носит — «по крайней мере на данный момент» — оборонительный характер. В то же время указывается, что российские системы могут угрожать свободе действий альянса. По словам опрошенных RT экспертов, доклад специалистов НАТО призван подготовить общественное мнение к «более решительным» действиям блока в Арктике.

Для избежания роста напряжённости в Арктике Западу необходимо возобновить взаимодействие с Россией, а также приступить к формированию общих правил поведения вооружённых сил в регионе. С таким предложением выступают специалисты Оборонного колледжа НАТО.

Как отмечается в документе, военное присутствие России в Арктике определяется изменяющейся геополитической обстановкой и не может рассматриваться в отрыве от растущей напряжённости в отношениях с Западом, а потому период, когда регион считался зоной деполитизированного сотрудничества, подходит к концу.

Западным военным и политикам, считают в Оборонном колледже альянса, следует приступить к обсуждению нормативной базы, регулирующей военную безопасность в Арктике. Аналитики считают, что председательство России в Арктическом совете с 2021 по 2023 год может предоставить такую возможность. Кроме того, указывается в докладе, Западу также стоит заняться формированием общих правил поведения вооружённых сил в Арктике в новых условиях.

«Приарктическим странам нужно понимать, что рост военной активности, особенно со стороны России, может привести к такой же геополитической и военной напряжённости (в регионе. — RT) между Россией и Западом, которая уже существует на других направлениях. Если инцидент на одном направлении затронет другое, Арктика должна оставаться регионом «низкой напряжённости». Для снижения риска неверной оценки ситуации необходимо придерживаться двух приоритетов: возобновление взаимодействия с Россией и формирование общих правил поведения вооружённых сил в Арктике», — пишут авторы документа.

Заседание Арктического совета

Reuters

© Mandel Ngan/Pool

Между тем Москва неоднократно призывала к взаимодействию по вопросам региона. Так, ранее в МИД России выступили за формирование международного партнёрства для сохранения Арктики в качестве зоны мира и низкой военной напряжённости.

«Ограничить действия России в Арктике»

Согласно докладу Оборонного колледжа НАТО, Москва стремится контролировать военную активность зарубежных государств в Арктике, однако пока наращивание военной силы РФ в регионе имеет оборонительный характер.

«Конечно, в военно-оперативном смысле российская Арктика не является для Москвы исключением. Восприятие угрозы в Арктике остаётся для российского руководства тем же, что и на других направлениях. Оно стремится устойчиво контролировать в российской Арктике военную активность зарубежных государств и обеспечить пути подхода для Вооружённых сил России, в частности Северного флота. Наращивание российской военной силы в российской Арктике и намерения Кремля носят (по крайней мере на данный момент) оборонительный характер», — говорится в документе.

Как отмечают специалисты альянса, главная цель «наращивания российской военной силы» в арктической зоне России — защитить по периметру Кольский полуостров. Однако, подчёркивается в документе, российская концепция обороны «Бастион», строящаяся «на развёртывании эшелонированной системы воспрещения действий противника на море», представляет реальную угрозу для авианосных групп НАТО, что потенциально может сказаться и на свободе действий альянса.

Военнослужащие во время тактических учений с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Бастион"

РИА Новости

© Игорь Зарембо

В альянсе пытаются уравнять возможности в регионе, отметил в разговоре с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Именно поэтому в НАТО стремятся ограничить действия России в Арктике, в том числе и в исключительно российской экономической зоне.

«У России есть печальный опыт XX века, когда отсутствие серьёзных военных сил в арктической зоне привело к тому, что западные страны, прежде всего Норвегия, занимались неприкрытым разграблением российских биологических природных ресурсов. Только переброска военных кораблей в 30-х годах в Белое и Баренцево моря смогла остановить этот беспредел. Никто тогда в Европе не говорил, что нужно остановить эти беззаконные действия, все на это закрывали глаза. Действительно, чтобы сохранить свой суверенитет и иметь возможность на своей территории заниматься своим делом, России нужно серьёзно охранять свои границы. Когда дело касается обеспечения безопасности России, никто в мире не беспокоится написанием каких-то правил. Когда Россия усиливается, поднимается вопрос о написании каких-то кодексов», — подчеркнул эксперт.

«Подготовка общественного мнения»

По мнению политолога Александра Асафова, подобного рода доклады, которые составляют различные военные специалисты НАТО, являются подготовкой общественного мнения к более решительным действиям альянса в Арктике. Как отметил эксперт, акценты в оценке деятельности России в регионе могут быть смещены в любой момент.

«Это, безусловно, не только подготовительные мероприятия околовоенного характера, но и подготовка общественного мнения к более решительным действиям в Арктике. Но не в ближайшее время. Тем не менее создаётся контекст-привязка для таких понятий, как «Арктика», «военная сила», «вооружение» и так далее. Весь набор этих суждений связывается воедино — пусть и какими-то достаточно внешними, контурными событиями, такими как создание некоего военного кодекса», — подчеркнул эксперт.

По словам Асафова, очевидно, что деятельность России в регионе, включая успехи в освоении арктического пространства, тревожит НАТО. Он отметил, что Арктика в долгосрочной перспективе может стать «полем будущих конфликтов».

«Очевидно, что подготовка и в дипломатическом поле, и в международном, и в подобном идеологическом идёт уже сейчас», — добавил он.

Так, в июне этого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир заявил об увеличении российского военного присутствия в Арктике.

Между тем ещё в мае советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон призвал «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике. Как сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Болтона, Соединённые Штаты пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий.

«Судя по воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий, на эскалацию напряжённости. Неслучайно акцент делается на военных методах, на увеличении военных расходов на арктическом направлении, на попытках подорвать доверие и атмосферу многостороннего арктического сотрудничества», — подчеркнула Мария Захарова.