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Идеолог Рунета возглавил Роскомнадзор

29 марта 2020, 22:00  •  30 • В России

Вместо Александра Жарова, который возглавил "Газпром-Медиа", главой Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций назначен Андрей Липов.

Андрей Липову 50 лет. Он родился в Москве 23 ноября 1969 года.

В 1992 году окончил факультет кибернетики Российского технологического университета. Кандидат технических наук.

С середины 90-х был совладельцем и гендиректором московской телекоммуникационной компании «Онлайн ресурс центр» - она предоставляла доступ в интернет.

12 лет назад пришел на работу в Минкомсвязи. При министре Игоре Щеголеве стал начальником департамента госполитики в области информатизации и информационных технологий.

В 2012-м перешел на работу в администрацию президента РФ. Как начальник управления АП по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи координировал подготовку закона о суверенном Рунета, который был подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая 2019 года.

Благодаря этому закону Роскомнадзор получил новые полномочия. В их числе: установка на сетях отечественных интернет-провайдеров оборудования, что сможет фильтровать трафик и централизованно управлять сетью при возникновения угроз.

Также управление, которое возглавлял Андрей Липов, принимало участие в разработке законопроекта об ограничении доли иностранцев в компаниях, владеющих значимыми российскими сайтами (проект был отозван его инициатором, депутатом Антоном Горелкиным).

Знающие Липова люди отмечает в нем удивительное сочетание демократизма и консерватизма, но практически все сходятся в том, что он — высокий профессионал в IT-сфере...

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