Американский публицист и политик Патрик Бьюкенен, один из главных идеологов Республиканской партии, считает, что Украина не стоит того, чтобы США рисковали ввязаться из-за нее в войну с Россией. США, полагает он, не должно быть дела до того, кто контролирует Керченский пролив - и следовательно, не должно быть дела до инцидента, произошедшего там 25 ноября.

Вообще же Вашингтону, заявил Бьюкенен в своей статье для American Conservative, следует перестать вмешиваться в чужие конфликты во всех концах света. Президент Порошенко, продолжает эксперт, прекрасно знал правила входа для украинских судов в Азовское море через Керченский пролив.

Он целенаправленно решил их нарушить, а значит, действия украинской стороны были во всей этой истории провокацией. Украина претендует на право владения Керченским проливом, так же как она претендует на Крым.

Тем не менее США, считает Бьюкенен, нет нужды поддерживать эти претензии. В 1991 году Америка не возражала против того, чтобы от России отделилась Украина. Почему же, спрашивает Бьюкенен, они должны возражать сейчас, если от последней отделились Крым и Донбасс? Аналогичным образом США не должно быть дела до территориальных споров в Южно-Тихоокеанском регионе.