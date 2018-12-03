Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Порошенко лишил украинцев Родины»: Кадыров написал обличительное обращение к пр...
Во Франции может быть введено чрезвычайное положение
В ходе учений «Анаконда-2018» войска НАТО отрабатывают захват Калининграда
Засечь за пять секунд: завершены испытания нового российского комплекса артиллер...
Главная / Политика

Идеолог республиканцев напомнил США, что Украина не стоит войны с Россией

03 декабря 2018, 07:39  •  99 • Политика
Американский публицист и политик Патрик Бьюкенен, один из главных идеологов Республиканской партии, считает, что Украина не стоит того, чтобы США рисковали ввязаться из-за нее в войну с Россией. США, полагает он, не должно быть дела до того, кто контролирует Керченский пролив - и следовательно, не должно быть дела до инцидента, произошедшего там 25 ноября.
Вообще же Вашингтону, заявил Бьюкенен в своей статье для American Conservative, следует перестать вмешиваться в чужие конфликты во всех концах света. Президент Порошенко, продолжает эксперт, прекрасно знал правила входа для украинских судов в Азовское море через Керченский пролив.
Он целенаправленно решил их нарушить, а значит, действия украинской стороны были во всей этой истории провокацией. Украина претендует на право владения Керченским проливом, так же как она претендует на Крым.
Тем не менее США, считает Бьюкенен, нет нужды поддерживать эти претензии. В 1991 году Америка не возражала против того, чтобы от России отделилась Украина. Почему же, спрашивает Бьюкенен, они должны возражать сейчас, если от последней отделились Крым и Донбасс? Аналогичным образом США не должно быть дела до территориальных споров в Южно-Тихоокеанском регионе.
«Какое американскому народу дело до этих мест? Неужели мы действительно готовы пойти на такой риск, как война с Россией или Китаем, за право владения этими территориями?» - резюмировал ситуацию он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

99
Источник
Похожие новости
03 декабря 2018, 01:09
Порошенко пожаловался на «непредсказуемость» Путина после инцидента в Керченском проливе
03 декабря 2018, 01:09
Захарова напомнила Порошенко, кто на самом деле защищает Европу от «варварства и тирании»
02 декабря 2018, 18:39
Порошенко сузил «имперские планы» Путина до Мариуполя и Бердянска

03 декабря 2018, 07:39
В Ираке найдены учебники, с помощью которых ИГИЛ делало из детей террористов
03 декабря 2018, 04:24
«Шоколад «Паленка»: На AliExpress появились аксессуары для смартфонов с лицом Порошенко
02 декабря 2018, 21:54
«Они протестовали против глобализма»: Эксперт объяснил, как СМИ пропустили самые большие за 50 лет бунты в Париже
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью
28 ноября 2018, 15:24
Как российские погранцы украинских моряков уговаривали границу не нарушать
26 ноября 2018, 13:09
Гаспарян по пунктам объяснил, что означает военное положение на Украине
29 ноября 2018, 02:54
«Выпустить из клетки. И переводчицу»: Задержанный командир украинского буксира озвучил требования к России
30 ноября 2018, 01:39
Поставленные Россией системы ПВО сбили самолет Израиля и спасли Сирию от атаки - СМИ
01 декабря 2018, 00:24
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
01 декабря 2018, 06:54
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.