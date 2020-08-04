Идентичная ситуация была на Украине: Военкор сообщил о странном совпадении у границ России

Военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале Wargonzo заявил о необычном совпадении, которое он заметил на примере Белоруссии и Украины. По словам военкора, появилась информация о том, что иностранные инструкторы готовят около тысячи боевиков-националистов в Белоруссии. Причём это происходит на западе страны - в Могилёвской и Витебской областях. Об этом стало известно ещё в начале лета. Тогда военкору это сообщали осведомлённые источники.

"Могилёвская и Витебская области были выбраны неслучайно, так как именно там проживает наиболее пророссийски настроенная часть белорусского населения, что может вызвать определённые проблемы в случае дестабилизации обстановки в стране во время проведения президентских выборов", - отметил Пегов.

Он заявил, что радикалы тренируются под присмотром инструкторов из Польши и Прибалтики. Пегов убеждён, что такие лагеря пользуются поддержкой "спецслужб РБ". Иначе их бы нельзя было сформировать. Видимо, кто-то специально закрывает на это глаза.

"Идентичную ситуацию мы могли наблюдать с вами на Украине в 2013 году, когда за несколько месяцев до госпереворота в феврале 2014-го в отдельных областях Незалежной проводили свои тренировки радикалы", - заметил Пегов.

Напомним, что именно на западе Белоруссии должна пройти мобилизация. Как сообщил в своём Telegram-канале Семён Пегов, в соседнем государстве объявлена 25-дневная мобилизация. Военкоматы рассылают повестки мужчинам в возрасте до 35 лет, которые до этого проходили военную службу. Пока речь идёт о приграничной Витебской области, пишет Семён Пегов. Некоторых людей обзванивают лично.