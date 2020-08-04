|
Идентичная ситуация была на Украине: Военкор сообщил о странном совпадении у границ России
04 августа 2020, 22:00 • 245 • В мире
Военкор Семён Пегов заявил о странном совпадении у границ России. Пегов заметил, что в Белоруссии на территориях, где собираются проводить военные сборы, были закрытые лагеря для радикалов. Военкор заявил, что такая же ситуация была на Украине перед беспорядками в 2013 году.
Военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале Wargonzo заявил о необычном совпадении, которое он заметил на примере Белоруссии и Украины. По словам военкора, появилась информация о том, что иностранные инструкторы готовят около тысячи боевиков-националистов в Белоруссии. Причём это происходит на западе страны - в Могилёвской и Витебской областях. Об этом стало известно ещё в начале лета. Тогда военкору это сообщали осведомлённые источники.
"Могилёвская и Витебская области были выбраны неслучайно, так как именно там проживает наиболее пророссийски настроенная часть белорусского населения, что может вызвать определённые проблемы в случае дестабилизации обстановки в стране во время проведения президентских выборов", - отметил Пегов.
Он заявил, что радикалы тренируются под присмотром инструкторов из Польши и Прибалтики. Пегов убеждён, что такие лагеря пользуются поддержкой "спецслужб РБ". Иначе их бы нельзя было сформировать. Видимо, кто-то специально закрывает на это глаза.
"Идентичную ситуацию мы могли наблюдать с вами на Украине в 2013 году, когда за несколько месяцев до госпереворота в феврале 2014-го в отдельных областях Незалежной проводили свои тренировки радикалы", - заметил Пегов.
Напомним, что именно на западе Белоруссии должна пройти мобилизация. Как сообщил в своём Telegram-канале Семён Пегов, в соседнем государстве объявлена 25-дневная мобилизация. Военкоматы рассылают повестки мужчинам в возрасте до 35 лет, которые до этого проходили военную службу. Пока речь идёт о приграничной Витебской области, пишет Семён Пегов. Некоторых людей обзванивают лично.
245
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 августа 2020, 12:25
|
02 августа 2020, 20:30
|
29 июля 2020, 21:05
|
01 августа 2020, 19:45
|
04 августа 2020, 11:00
|
31 июля 2020, 22:40
|
30 июля 2020, 09:05