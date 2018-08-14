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«Идеи времён холодной войны»: Трамп утвердил новый военный бюджет США

14 августа 2018, 12:39  •  67 • В мире
Президент США Дональд Трамп подписал новый закон о национальной обороне — военный бюджет страны на 2019 фискальный год, который начнётся 1 октября 2018-го. На обеспечение оборонных потребностей страны выделяется около $716 млрд, которые должны пойти на модернизацию вооружённых сил и увеличение их численности. Закон предусматривает наращивание военной мощи США в космической сфере. Также оборонный бюджет ограничивает сотрудничество с Москвой в рамках Договора по открытому небу и поднимает вопрос о подведении новейших российских ударных систем под договор о стратегических наступательных вооружениях. Упоминается и возможность введения новых санкций против лиц, связанных с деятельностью «в пользу российской разведки» и оборонного сектора. В Совфеде уже заявили, что РФ исполняет все обязательства Договора по открытому небу, а в КНР призвали США «отказаться от идей времён холодной войны».
 
Reuters © Carlos Barria
 

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который начнётся 1 октября 2018-го. Торжественная церемония прошла на военной базе Форт Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США.

Согласно новому закону о национальной обороне, названному в честь сенатора-республиканца Джона Маккейна (John S. McCain National Defense Authorization Act), для обеспечения оборонных потребностей Соединённых Штатов в 2019 финансовом году выделяется порядка $716 млрд.

Причём с точной суммой военного бюджета пока не могут определиться даже официальные лица. Так, если на сайте Белого дома речь идёт о $716 млрд на оборону, то Пентагон в сообщении на этот счёт пишет о $717 млрд.

В своей речи перед военными американский лидер отметил, что подписанный им документ стал крупнейшей инвестицией в американскую военную промышленность в новейшей истории страны. По его словам, как никогда раньше будут увеличены объём и мощь Вооружённых сил США.

«В прошлом году мы выделили эпохальные $700 млрд на возрождение наших вооружённых сил... Мы пытались достать деньги, но они годами не давали нам денег на армию. У нас $700 млрд. А в следующем году, уже утверждено, у нас есть $716 млрд, чтобы дать вам лучшие самолёты и корабли, танки и ракеты в любой точке Земли», — заявил Трамп.

«Мы заменим устаревшие танки, устаревшие самолёты и корабли самыми передовыми и смертоносными технологиями. Надеюсь, мы будем настолько мощны, что нам никогда не придётся применять эти вооружения, но если мы это сделаем, то ни у кого не будет шансов», — заявил Трамп.

Однако американская пресса уже уличила Трампа в лукавстве, указав на то, что подписанный в своё время Бараком Обамой оборонный бюджет на 2011 фискальный год составлял $724,6 млрд. Кроме того, апеллируя к словам президента о том, что военным годами не выделялись средства, NYT пишет, что с поправкой на инфляцию конгресс санкционировал выделение Пентагону большего количества денег в период с 2007 по 2012 год (во время пика войн в Ираке и Афганистане). Издание также отмечает, что, несмотря на некоторое сокращение военного бюджета в 2012—2017 годах, он всё ещё составлял около $600 млрд и был самым крупным в мире, что сложно расценивать как отсутствие денег.

«Мы должны защищать тех, кто защищает нас. Когда наши военнослужащие носят форму, это наш долг — гарантировать, что у них есть лучшее оборудование, лучшая подготовка, лучший уход и возможности. Лучше, чем у любой армии на Земле», — заявил Трамп, выступая на базе Форт Драм.

При этом американский лидер отметил превосходство конкурентов и противников США в космической сфере. Он указал на Китай, который, по его словам, уже создал соответствующее военное подразделение для развития боевых программ в космосе. Хозяин Белого дома отметил, что безвоздушное пространство стало ещё одним элементом боевых действий вслед за военными операциями на воде, земле и в воздухе.

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«Чтобы сохранить военное превосходство Америки, мы должны быть впереди всех. Простого присутствия недостаточно, Америка должна господствовать в космосе», — заметил он.

Американский лидер добавил, что ряд стран «сильно продвинулись» в космической отрасли, но заверил, что США «очень быстро сократят разрыв» и вырвутся вперёд. Он напомнил, что несколько дней назад поручил начать работу над созданием космических войск.

«Наши иностранные соперники и противники уже начали милитаризацию космоса, разрабатывая новые технологии, которые позволят разрывать жизненно важные коммуникации, ослеплять спутники... Я видел кое-что — вы даже не захотите знать, что они делают и насколько они продвинулись», — отметил Трамп.

Интересно добавить, что в ходе своего выступления американский президент так ни разу и не упомянул имени Джона Маккейна, который долгие годы возглавлял сенатский комитет по вооружённым силам, однако пропускает последние заседания из-за борьбы с онкологическим заболеванием.

«Мы бы не собрались сегодня на этой церемонии без самоотверженных усилий членов конгресса США, которые были направлены на принятие оборонного бюджета», — сказал Трамп, поблагодарив ряд сенаторов и высокопоставленных представителей военного ведомства.

В свою очередь, сам Маккейн отметил, что он тронут решением коллег по конгрессу назвать закон в его честь.

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«Оборонный бюджет на этот год даёт важную возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему набору вызовов», — заявил он.

Оборонный бюджет

Согласно опубликованным данным, принятый закон направлен на модернизацию американских военных структур, увеличение общего числа военнослужащих (на 15,6 тыс.) и рост их денежного довольствия на 2,6%.

Среди прочего $40 млрд будут выделены на обновление Военно-воздушных сил (из них $7,6 млрд — на закупку 77 истребителей F-35). $24,1 млрд заложены на строительство 13 кораблей и на ускорение создания ряда других новейших судов.

Ещё $65 млн пойдут на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно будет оснастить запускаемые с подводных лодок ракеты. Выделяются средства на модернизацию 135 танков «Абрамс» и ещё более 3600 военных автомобилей различных классов, включая бронетехнику. Предусмотрено финансирование на развитие беспилотных аппаратов.

Документ также предусматривает выделение $250 млн на военную помощь Украине, включая поставки летального оборонительного вооружения.

В документе также отмечается, что Соединённые Штаты рассмотрят возможность чаще проводить военные учения в Чёрном море при участии Украины и Грузии — в рамках «противодействия влиянию России в регионе». Задача разработки и реализации стратегии по оказанию поддержки союзникам и партнёрам в Европе, находящимся «под угрозой российской агрессии», возложена на главу Пентагона, госсекретаря и главкома Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.

Новый оборонный бюджет ограничивает возможности Вашингтона по голосованию в комиссии Договора по открытому небу. Теперь администрация будет сталкиваться с «ограничениями в отношении использования средств для голосования или одобрения определённых имплементационных решений Консультативной комиссии по открытому небу». Властям США также запрещено использовать государственные средства для модификации американских самолётов в целях имплементации Договора по открытому небу.

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Кроме того, согласно закону, правительство США должно добиваться от Москвы разрешения на наблюдательные полёты государств — членов Договора об открытом небе над всей Москвой, Калининградом, Чечнёй, а также на расстоянии 10 км от границы России и Абхазией и Южной Осетией.

Принятый документ также поднимает вопрос о возможности подведения под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений новейших российских ударных систем «Сармат», X-101, подводного аппарата «Статус-6» и гиперзвуковой ракеты «Авангард».

Также новый военный бюджет предусматривает, что в течение 90 дней власти должны представить профильным комитетам обеих палат конгресса перечень лиц, в отношении которых могут быть введены санкции из-за «деятельности в пользу российской разведки» и оборонного сектора, осуществлённой после 2 августа 2017 года.

  • Reuters
  • © Carlos Barria

«Обвинения США совершенно необоснованны»

В России уже отметили, что Москва неукоснительно выполняет условия Договора по открытому небу.

«Обвинения США в наш адрес совершенно необоснованны. Россия поступает в полном соответствии с договорённостями и их сроками — так же, как и с договором об уничтожении химоружия», — цитирует РИА Новости первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгения Серебренникова​​​.

По его словам, Вашингтон сам затягивает выполнение условий договора и нарушает сроки.

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МИД КНР также уже заявил о резком недовольстве Пекина в связи с упоминанием Китая в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год. 

Так, в документе говорится, что китайские компании ZTE и Huawei Technologies могут обходить механизм контроля над иностранными инвестициями в США и получают доступ к современным технологиям, имеющим двойное назначение. 

«Китайская сторона многократно доводила до США свою позицию и делала серьёзные представления по этому вопросу. Мы заявляем об остром неудовлетворении в связи с тем, что, несмотря на решительные протесты Китая, в США принят и подписан закон об обороне на 2019 год с негативным содержанием в отношении Китая», — говорится в заявлении представителя китайского МИД. В Пекине также призвали Соединённые Штаты «отказаться от идей времён холодной войны».

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