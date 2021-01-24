Идеальный вариант могут испортить детали: Политолог усомнился в желании американцев продлить ДСНВ-3

Американцы постоянно пытались навязать России неприемлемые условия для продления договора СНВ-3. Об этом РИА ФАН заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

Он пояснил, что нюансы заключаются в мелочах, поэтому необходимо ознакомиться с официально сформулированными предложениями США.

"Если речь будет идти о безусловной пролонгации, то, думаю, возражений не будет. На крайний случай остаётся в силе предложение Путина: продлеваем сейчас СНВ на один год, а затем без спешки договариваемся", - поведал Корнилов.

Как ранее заявил телеканалу "360" военный эксперт Алексей Леонков, необходимо ознакомиться с детальными предложениями Вашингтона. Если американцы согласятся на автоматическое продление, которое предлагала и Москва, это один разговор. Но Штаты могут попытаться навязать неприемлемые для собеседников пункты.

Речь идёт о наложении ограничений или запретов на гиперзвуковые виды вооружения, которых у американцев нет. Например, на комплексы "Посейдон", "Буревестник" и так далее. Кроме того, ядерные арсеналы американцев объединены под общим управлением с ядерными арсеналами Британии и Франции.