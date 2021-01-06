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Идеальный шторм и попытка свержения Путина: Политолог назвал дату предстоящего бунта

06 января 2021, 20:20  •  138 • Политика
Политолог Сергей Марков выступил с неожиданным заявлением, назвав точную дату предстоящего бунта в России. Он считает, что к июлю-августу 2021 года в стране наступит "идеальный шторм", а в сентябре, на фоне выборов в Госдуму, будет предпринята попытка свержения Путина.
Ближайшей осенью жителям РФ следует ожидать беспорядков "типа майдана", которые будут иметь своей целью госпереворот, - об этом предупредил политолог Сергей Марков. В беседе с "Эхом Москвы" он напомнил, что на сентябрь намечены выборы в Госдуму, которые "заранее объявлены нелегитимными, нечестными и несправедливыми". По словам Маркова, в этот момент в России начнётся что-то "типа майдана", который уже готовят западные спецслужбы.
При этом основное управление будет вестись или из ЦРУ США, или из МИ-5 Великобритании, полагает политолог. Марков отметил, что все события, которые сейчас происходят вокруг России на мировой арене, говорят о том, что на нашу страну готовится политическая атака.
По мнению эксперта, примерно в июле-августе, когда наступит "идеальный шторм", ситуацию внутри России начнут активно раскачивать, а кульминация наступит в сентябре: "Владимира Путина будут пытаться свергнуть с поста президента России". Марков подчеркнул, что к этому сейчас готовятся все политические армии мира.

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