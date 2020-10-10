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Идеальный мир будущего от бывшего директора ЦРУ: Байден - президент США, Навальный - глава России

10 октября 2020, 11:50  •  176 • Политика
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан рассказал, как видит идеальный мир будущего. В нём Джо Байден - президент США, а Алексей Навальный возглавляет Россию. "Скоро мы будет на полпути", - заявил Бреннан.
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан поделился своим видением идеального мира будущего. О том, как он будет выглядеть, экс-глава американской спецслужбы описал на своей странице в Twitter.
Он пишет, что идеальный мир будущего - это мир без насилия и войны. В нём президентом США является 77-летний Джо Байден, а должность главы России занимает блогер Алексей Навальный.
Скоро мы будет на полпути, - отметил Джон Бреннан, намекая на проигрыш Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США.
Российские пользователи в комментариях пишут, что это можно считать признанием США того факта, что Навальный является агентом их спецслужб.

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