Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан поделился своим видением идеального мира будущего. О том, как он будет выглядеть, экс-глава американской спецслужбы описал на своей странице в Twitter.

Он пишет, что идеальный мир будущего - это мир без насилия и войны. В нём президентом США является 77-летний Джо Байден, а должность главы России занимает блогер Алексей Навальный.

Скоро мы будет на полпути, - отметил Джон Бреннан, намекая на проигрыш Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США.

Российские пользователи в комментариях пишут, что это можно считать признанием США того факта, что Навальный является агентом их спецслужб.