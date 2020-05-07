Идеальный кандидат на место - Белоусов: Политически в правительстве уже начались отставки - эксперт

С Артуром Атаевым Царьград беседовал по следам очередного инцидента на правительственном совещании при участии президента России Владимира Путина. Президент вновь сделал замечание Решетникову, а до этого мы уже наблюдали жёсткую беседу премьер-министра Михаила Мишустина с министром. Атаев полагает, дело в том, что Решетников действительно "явным образом не вписывается в сегодняшнюю команду".

"Он не вписывается в тот конгломерат, который сегодня занимается реальным сектором экономики. Он же сам в этом признался на одном из совещаний в прямом эфире, мы стали все этому свидетелями, когда он говорит, что фактически кредит на погашение заработной платы сегодня получить невозможно, потому что есть ряд административных преград, которые требуют денежного возмещения банком. Мишустин был как минимум в шоке, мы это наблюдали", - напомнил Атаев.

Политически отставка Решетникова уже состоялась, однако проводить её фактически пока никто не будет. Поскольку в условиях пандемии всё должно оставаться на своих местах, считает Атаев.

"Конечно, отставка главы Минэкономразвития напрашивается, но насколько она будет быстрой, для него уже важно то, что его вывели из рабочей группы по стратегическому развитию нацпроектов. Это очень серьёзный удар по его политическому имиджу и по его позиции. Фактически уже отставка состоялась - тем, что зам введён вместо него. Теперь эту отставку нужно закрепить. Как быстро эта отставка будет закреплена, не знаю, тут трудно говорить. Потому что политическая стабильность сейчас превыше всего", - пояснил эксперт.

Кто займёт место Решетникова в случае отставки? Атаев склонен говорить о личной позиции на этот счёт.

"Для меня бы идеально было совмещение позиции первого вице-премьера и министра экономразвития Андреем Белоусовым. Для меня это была бы идеальная связка. Она бы противостояла либеральному лобби в правительстве. Ещё идеально, конечно, Сергей Глазьев", - сказал эксперт.