Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Саркози угодил за решётку из-за Каддафи
Падение "Красной стрелы": В британском Уэльсе рухнул самолет королевск...
После 1 апреля заходите за анализами: ОЗХО пришлет Лондону заключение по "Н...
Савченко рассказала о причинах взрывов на складах с боеприпасами на Украине
Главная / Украина

«IBU принуждает ехать в Россию»: как в США агитируют за бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

20 марта 2018, 23:39  •  35 • Украина
Американец Лоуэлл Бэйли заявил, что Международный союз биатлонистов якобы вынуждает спортсменов ехать на этап Кубка мира в Тюмень. Он отметил, что многие коллеги хотели бойкотировать соревнования в России, но не могут этого сделать по тем или иным причинам. Президент IBU Андерс Бессеберг такую информацию опроверг. Между тем сильнейшие стреляющие лыжники планеты француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё заявили, что с удовольствием выступят в Тюмени, а на Украине и в Чехии далеко не все остались довольны решением бойкотировать соревнования.
 
Twitter © @IBU_WC
 

«IBU ловко заставляет ехать в Россию»

Ряд иностранных биатлонистов продолжает убеждать коллег бойкотировать этап Кубка мира в России. Одним из наиболее активных сторонников этой идеи является американец Лоуэлл Бэйли, завершивший карьеру как раз перед соревнованиями в Тюмени.

Ранее он признавался, что опечален присутствием россиян на этапах Кубка мира, призывал применить к стране «строгие меры» и советовал всем спортсменам почитать доклад Ричарда Макларена. Теперь Бэйли пошёл ещё дальше и заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) заставляет атлетов лететь в Тюмень.

«Я знаю, что многие биатлонисты и даже целые сборные хотят бойкотировать эти соревнования. Например, чехи не стремятся в Тюмень, но их вынуждают, так как в противном случае они рискуют потерять квоту на следующий сезон. Кроме того, они лишатся денег, если останутся дома. Люди должны понять, что у IBU много власти, и он принуждает биатлонистов ехать в Россию», — цитирует Бэйли NRK.

По мнению американца спортсмены и федерации заявляют о своём протесте во всеуслышание, но в IBU их игнорируют.

«IBU существует благодаря биатлонистам, но на спортсменов не обращают внимания. Настало время для того, чтобы в IBU появился новый руководитель, который будет понимать биатлонистов. Это задача федерации — гарантировать, что соревнования проходят честно», — добавил Бэйли.

Поддержал Лоуэлла и другой «большой друг» этапа в Тюмени Себастиан Самуэльссон, в отличие от Бэйли только начинающий свою карьеру.

«Всё дело в деньгах, количестве мест от страны в Кубке мира, бонусах и федерациях, которые хотят поехать в Россию. IBU ловко заставляет биатлонистов участвовать в тюменском этапе», — подчеркнул биатлонист.

Президент IBU Андерс Бессеберг опроверг обвинения спортсменов, подчеркнув, что их никто не заставляет лететь в Тюмень.

«Это неправда. Только одна страна объявила, что не хочет участвовать. Это была Канада. Все остальные сборные и биатлонисты получили приглашения. Мы никого не принуждаем, это совершенно неправильно. Я не верю, что кто-то едет в Россию против своей воли. Это взрослые люди, которые не отправятся туда, куда не хотят», — заверил Бессеберг.

В Норвегии, которая бойкот тюменского этапа не поддержала, пошли ещё дальше и предложили государственному телеканалу NRK не транслировать гонки. С такой смелой идеей выступил местный журналист Эстен Сатер.

«Международные биатлонные соревнования на этом канале могут собирать долю больше 65%. Это очень высокий показатель. Если NRK откажется показывать этап Кубка мира в России из-за отсутствия в стране допинг-контроля, это станет весомым вкладом в изменение антидопинговой культуры в биатлоне. Разве использование государственного финансирования не включает в себя озабоченность культурой этого вида спорта? Разве NRK не хочет продвигать честный спорт? Сейчас канал должен принять ответственность, чтобы сделать биатлон чище», — цитирует Сатера Dagbladet.

В NRK к словам журналиста не прислушались и отреагировали на них довольно скупым сообщением.

«NRK будет показывать гонки как обычно. Точно так же, как это будут делать другие СМИ. Мы не обсуждали бойкот соревнований в Тюмени», — сказал директор спортивного канала NRK Эгиль Сундвор.

"Wait, this is the way to the exit right?"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

35
Источник
Похожие новости
20 марта 2018, 12:09
Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" станут ракеты УР-100Н УТТХ
20 марта 2018, 23:39
«IBU принуждает ехать в Россию»: как в США агитируют за бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
20 марта 2018, 21:54
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах

Загрузка...
19 марта 2018, 13:24
Совфед готовит заявление по недопуску граждан РФ на участки для голосования на Украине
20 марта 2018, 21:54
Трамп не исключил встречи с Путиным "в не столь далеком будущем"
20 марта 2018, 17:09
Представитель Порошенко заявила о необходимости признать выборы в России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 марта 2018, 08:54
Почему авианосцы США остались на базах?
15 марта 2018, 10:39
Ракетный пузырь Генштаба России
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
16 марта 2018, 09:24
ВВС США «уходят в тень» перед ударом. События в Ат-Танфе пытаются спрятать за шумихой вокруг дела Скрипаля
18 марта 2018, 13:24
Явка на выборах президента России удивила даже либералов
15 марта 2018, 07:24
Украинский газовый транзит ставит на "зеро"?
15 марта 2018, 04:09
Россия объяснила, чем аукнется высылка российских дипломатов для Британии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.