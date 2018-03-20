«IBU принуждает ехать в Россию»: как в США агитируют за бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Американец Лоуэлл Бэйли заявил, что Международный союз биатлонистов якобы вынуждает спортсменов ехать на этап Кубка мира в Тюмень. Он отметил, что многие коллеги хотели бойкотировать соревнования в России, но не могут этого сделать по тем или иным причинам. Президент IBU Андерс Бессеберг такую информацию опроверг. Между тем сильнейшие стреляющие лыжники планеты француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё заявили, что с удовольствием выступят в Тюмени, а на Украине и в Чехии далеко не все остались довольны решением бойкотировать соревнования.

«IBU ловко заставляет ехать в Россию»

Ряд иностранных биатлонистов продолжает убеждать коллег бойкотировать этап Кубка мира в России. Одним из наиболее активных сторонников этой идеи является американец Лоуэлл Бэйли, завершивший карьеру как раз перед соревнованиями в Тюмени.

Ранее он признавался, что опечален присутствием россиян на этапах Кубка мира, призывал применить к стране «строгие меры» и советовал всем спортсменам почитать доклад Ричарда Макларена. Теперь Бэйли пошёл ещё дальше и заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) заставляет атлетов лететь в Тюмень.

«Я знаю, что многие биатлонисты и даже целые сборные хотят бойкотировать эти соревнования. Например, чехи не стремятся в Тюмень, но их вынуждают, так как в противном случае они рискуют потерять квоту на следующий сезон. Кроме того, они лишатся денег, если останутся дома. Люди должны понять, что у IBU много власти, и он принуждает биатлонистов ехать в Россию», — цитирует Бэйли NRK.

По мнению американца спортсмены и федерации заявляют о своём протесте во всеуслышание, но в IBU их игнорируют.

«IBU существует благодаря биатлонистам, но на спортсменов не обращают внимания. Настало время для того, чтобы в IBU появился новый руководитель, который будет понимать биатлонистов. Это задача федерации — гарантировать, что соревнования проходят честно», — добавил Бэйли.

Поддержал Лоуэлла и другой «большой друг» этапа в Тюмени Себастиан Самуэльссон, в отличие от Бэйли только начинающий свою карьеру.

«Всё дело в деньгах, количестве мест от страны в Кубке мира, бонусах и федерациях, которые хотят поехать в Россию. IBU ловко заставляет биатлонистов участвовать в тюменском этапе», — подчеркнул биатлонист.

Президент IBU Андерс Бессеберг опроверг обвинения спортсменов, подчеркнув, что их никто не заставляет лететь в Тюмень.

«Это неправда. Только одна страна объявила, что не хочет участвовать. Это была Канада. Все остальные сборные и биатлонисты получили приглашения. Мы никого не принуждаем, это совершенно неправильно. Я не верю, что кто-то едет в Россию против своей воли. Это взрослые люди, которые не отправятся туда, куда не хотят», — заверил Бессеберг.

В Норвегии, которая бойкот тюменского этапа не поддержала, пошли ещё дальше и предложили государственному телеканалу NRK не транслировать гонки. С такой смелой идеей выступил местный журналист Эстен Сатер.

«Международные биатлонные соревнования на этом канале могут собирать долю больше 65%. Это очень высокий показатель. Если NRK откажется показывать этап Кубка мира в России из-за отсутствия в стране допинг-контроля, это станет весомым вкладом в изменение антидопинговой культуры в биатлоне. Разве использование государственного финансирования не включает в себя озабоченность культурой этого вида спорта? Разве NRK не хочет продвигать честный спорт? Сейчас канал должен принять ответственность, чтобы сделать биатлон чище», — цитирует Сатера Dagbladet.

В NRK к словам журналиста не прислушались и отреагировали на них довольно скупым сообщением.

«NRK будет показывать гонки как обычно. Точно так же, как это будут делать другие СМИ. Мы не обсуждали бойкот соревнований в Тюмени», — сказал директор спортивного канала NRK Эгиль Сундвор.

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